Projection du film Oppenheimer : Ashish Chanchlani, Nikita Dutta et d’autres célébrités ajoutent de l’éclat et du glamour à l’événement [Watch Video]

Projection du film Oppenheimer : L’événement très attendu est devenu une affaire de stars alors que le célèbre YouTuber et comédien Ashish Chanchlani, ainsi que d’autres célébrités de premier plan, ont honoré l’événement de leur présence, ajoutant une touche de paillettes et de glamour à l’occasion. Le tapis rouge était orné du who’s who de l’industrie du divertissement, créant une atmosphère électrisante. Alors que les caméras flashaient et que les fans applaudissaient, Ashish Chanchlani, Riteish Deshmukh et de nombreuses autres célébrités dégageaient du charme et du charisme, captivant tout le monde avec son énergie contagieuse. La sensation populaire sur Internet, connue pour son génie comique, a partagé son enthousiasme à l’idée d’assister à la projection et a adressé ses meilleurs vœux aux acteurs et à l’équipe du film. Rejoindre Ashish, Ahana était plusieurs autres célébrités de premier plan, y compris des acteurs, des réalisateurs et des influenceurs de premier plan, qui ont tous fait tourner les têtes avec leurs apparitions éblouissantes. L’événement a été témoin d’une fusion harmonieuse de talent et de célébrité, alors que des célébrités se sont mélangées et ont partagé des salutations chaleureuses, ouvrant la voie à une expérience cinématographique inoubliable. La projection d’Oppenheimer, un film très attendu réalisé par un cinéaste de renom, a laissé le public émerveillé. Avec un scénario captivant et des performances exceptionnelles, le film a reçu les éloges de la critique et des célébrités présentes à l’événement. Ashish Chanchlani et d’autres ont été vus absorbés par le film, captivés par son récit convaincant et sa remarquable brillance cinématographique. L’événement a été documenté par une couverture vidéo, capturant le faste et le glamour du rassemblement étoilé. Les fans et les cinéphiles du monde entier attendaient avec impatience la sortie de ces moments, impatients de voir leurs célébrités préférées se réunir pour célébrer l’excellence cinématographique.