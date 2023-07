Projection du film ‘Love & Basketball’ prévue le 22 juillet à la bibliothèque DeKalb – Shaw Local

DeKALB – La bibliothèque publique de DeKalb accueillera une projection du film de 2000 « Love & Basketball » pour célébrer l’excellence noire au cinéma.

La bibliothèque, 309 Oak St., DeKalb, organisera la projection à 13 heures le 22 juillet dans la salle de réunion Yusunas de niveau inférieur de la bibliothèque, selon un communiqué de presse.

La projection est gratuite et destinée aux adolescents et aux adultes.

« Love and Basketball », réalisé par Gina Prince-Bythewood, raconte l’histoire de voisins obsédés par le basket-ball. Le couple trouve l’amour au cours de matchs de ramassage, s’effondre sous la pression du basket-ball universitaire et des familles, et dérive dans et hors de la vie de l’autre tout en poursuivant le basket-ball professionnel. Le film est classé PG-13. Aucune inscription n’est requise pour y assister.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 815-756-9568, ext. 2100.