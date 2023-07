Projection de ‘The Night Manager 2’ : Aditya Roy Kapur à Disha Patani et d’autres célébrités de Bollywood assistent à la projection

Ce fut une soirée étoilée à Mumbai alors que certains des plus grands noms de Bollywood ont assisté à la projection de la deuxième saison de The Night Manager. Les acteurs vedettes de l’émission sont arrivés pour le grand soir dans leurs plus beaux atours festifs. Sobhita Dhulipala s’est glissée dans une robe rose pour l’occasion. Elle a également posé franchement avec sa co-star Tillotama Shome, qui a opté pour une simple robe blanche pour la projection. Anil Kapoor est arrivé pour la projection, l’air sans âge comme d’habitude en tenue noire. Aditya Roy Kapur a affiché son plus large sourire en marchant sur le tapis rouge de la projection.