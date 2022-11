Projection de Rocket Gang: Vicky Kaushal, Varun Dhawan, Arjun Kapoor et d’autres stars de la ville B ont l’air charmant [Watch Video]

Dépistage Rocket Gang: Le chorégraphe de Bollywood Bosco Martis est prêt pour ses débuts en tant que réalisateur avec Rocket Gang, avec Aditya Seal et Nikita Dutta. Hier soir, le 10 novembre, a eu lieu la première du film, qui a été honorée par de nombreuses stars de Bollywood comme Sonu Sood, Vicky Kaushal, Varun Dhawan, Abhishek Bachchan, Arjun Kapoor, etc. Toutes les stars de Bollywood sont arrivées dans leur tenue la plus cool et la plus décontractée. . Les acteurs ont également exprimé leur amour pour le réalisateur, Bosco, et lui ont souhaité bonne chance pour ses débuts. Regardez la vidéo complète.