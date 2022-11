Projection de Phone Bhoot: Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Mallika Sherawat et d’autres stars de la ville B marquent leur présence [Watch Video]

Dépistage Bhoot par téléphone : Phone Bhoot, avec Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi, est presque prêt à sortir. Le réalisateur Gurmeet Singh devrait sortir le 4 novembre 2022. Le lundi 31 octobre, des stars de la ville B comme son mari Vicky Kaushal, Mallika Sherawat, Farhan Akhtar, Shibani Dandekar, Jackie Shroff et d’autres, mais Mallika Sherawat a saisi tous les globes oculaires. Elle avait l’air chaude et sexy dans une mini-robe rouge. Après un long moment, nous l’avons vue. Ishaan Khatter a été vue avec sa mère et l’actrice vétéran de Bollywood, Neelima Azeem. Le duo mère-fils a posé pour une adorable photo. Voyons qui d’autre a assisté à la projection du film. Regarder la vidéo.