Projection de Mission Majnu : Kiara Advani, Sidharth Malhotra, Rashmika Mandanna et d’autres stars illuminent la nuit [Watch Video]

Projection Mission Majnu : Sidharth Malhotra et Rashmika Mandanna jouent dans Mission Majnu, qui devrait être diffusé sur Netflix le 20 janvier 2023. Kiara Advani, Nora Fatehi, Rhea Chakraborty et Rashmika Mandanna avaient l’air simples mais à la mode. Après être sorti de la maison Bigg Boss saison 16, Sajid Khan a été repéré lors de la projection du film. La petite amie Kiara Advani a également pris un cliché lors de l’événement, et elle avait l’air simple et jolie dans un débardeur et un pantalon. Selon la rumeur, elle se marierait cette année avec Sidharth Malhotra. Regardez des vidéos de divertissement.