Projection de l’effectif de 53 joueurs des Patriots : cette équipe peut-elle revenir sur la voie de la victoire ?

Les New England Patriots sont la pire équipe de l’AFC Est. Du moins, c’est la perception. Et c’est probablement OK avec Bill Belichick.

Belichick ne va pas dire d’emblée qu’il envisage de remporter un Super Bowl cette année, surtout pas pendant l’intersaison lorsque les Jets de New York et les Bills de Buffalo ont annoncé que c’était leur intention. Mais les Patriots veulent désespérément revenir sur le chemin de la victoire. Belichick veut un autre Super Bowl avant de prendre sa retraite. La constitution initiale de cette liste de 53 joueurs est l’une des premières étapes vers cet objectif.

Plongeons donc dans la construction des Patriots 2023, qui pourraient être l’une des dernières listes de Belichick qu’il rassemble.

Quart-arrière (2)

Mac Jones

Bailey Zappe

Pas de surprise sur les participants : Jones (QB1) et Zappe (QB2). Mais peut-être êtes-vous surpris de voir un nom absent : Malik Cunningham.

Le battage médiatique autour de Cunningham, un agent libre non repêché, était super amusant, mais la Nouvelle-Angleterre ne l’a pas affronté au poste de QB lors du deuxième match préparatoire. Il s’agissait d’une circonstance unique, le demi de coin Isaiah Bolden souffrant d’une grave commotion cérébrale qui a conduit les entraîneurs à mettre fin au match plus tôt. En tant que receveur (parce qu’il essaie aux deux postes), Cunningham n’a été en mesure de convertir aucune de ses cinq cibles en réceptions. Je me demande si les Patriots pourraient également essayer de garder ses snaps QB au minimum dans ce troisième match.

Pourquoi? Moins les autres équipes voient Cunningham, plus il est probable qu’il fasse partie de l’équipe d’entraînement des Patriots. C’est un meneur de jeu explosif, mais il ne vaut probablement pas le risque d’être inscrit sur la liste. Alors la Nouvelle-Angleterre l’a coupé et l’a caché, peut-être pour toute l’année.

Coupe : Malik Cunninghan, Trace McSorley

Revenant (3)

Rhamondre Stevenson

Ézéchiel Elliott

Pierre Fort

C’est étrange pour une équipe des Patriots d’avoir si peu de porteurs de ballon. Mais cela est dû en partie à la force de leurs deux premiers, Stevenson et Elliott. Et c’est aussi parce qu’ils se sentent probablement en confiance quant au transfert de Kevin Harris et JJ Taylor dans leur équipe d’entraînement.

Ty Montgomery est délicat. Il serait un joueur utile en attaque s’il pouvait rester en bonne santé, mais… il ne semble pas pouvoir rester en bonne santé. L’équipe semble déjà trouver comment le remplacer par Elliott et le receveur Demario Douglas.

Taylor fait toujours pression pour une place. Belichick a montré beaucoup d’amour pour le RB la semaine dernière . Mais je ne suis pas sûr que les Patriots aient de la place pour lui parmi les 53 joueurs.

Couper : Kevin Harris, JJ Taylor, Ty Montgomery, JJ Taylor, CJ Marable

L’ancien RB des Cowboys Ezekiel Elliott est-il un bon choix pour les Patriots ?

Récepteur large (7)

DeVante Parker

JuJu Smith-Schuster

Kendrick Bourne

Démario Douglas

Tyquan Thornton

Kayshon Boutte

Matthieu Slater*

Ce groupe semble assez profond. Même si j’ai certainement dit la même chose l’année dernière – et le groupe de positions n’a pas produit les résultats escomptés. Il ne suffit pas d’être en profondeur au poste de receveur. Il doit y avoir un talent de premier plan. Sur cette liste, il n’y en a pas.

Parker a été le meilleur joueur de la Nouvelle-Angleterre. Demario Douglas et Kendrick Bourne ont impressionné avec des éclairs de jeu fort. Smith-Schuster a une présence professionnelle, avec un volume élevé de captures et de cibles – mais pas beaucoup d’explosivité.

Thornton, s’il n’avait pas été un choix de deuxième ronde, ne ferait pas partie de cette équipe. Il se porte bien sur le terrain, mais il se blesse souvent. Parce que les Patriots ont investi en lui un choix élevé, ils lui donneront plus de temps.

Boutte a bien réussi au camp et en pré-saison. Le produit LSU et la sélection de sixième ronde se sont frayé un chemin dans le mix.

Slater reçoit l’astérisque parce qu’il est un spécialiste qui ne jouera pas un jeu d’enfant au large.

Couper: Raleigh Webb, Thyrick Pitts

Pourquoi l’agent libre WR DeAndre Hopkins a choisi les Titans plutôt que les Patriots

Extrémité serrée (3)

Chasseur Henri

Mike Gesicki

Commerce: Géants TE Daniel Bellinger

Henry et Gesicki vont jouer un rôle important dans cette attaque, compte tenu de l’arrivée du coordonnateur offensif Bill O’Brien, qui a fait un usage intensif des bouts serrés lors de sa dernière participation à cette attaque.

Matt Sokol est clairement le TE3, compte tenu de ce que les Patriots ont en interne. Mais il ne figurerait sur la liste que faute de compétition. Anthony Firkser n’a pas été si spécial. Donc s’il n’y a pas une troisième option étonnante sur la liste actuelle, alors pourquoi ne pas en chercher une, surtout si les extrémités serrées vont être importantes pour l’offensive ?

Bellinger, un choix de quatrième ronde en 2022, a été prometteur à New York, où il a réalisé 30 attrapés pour 268 verges et deux touchés en 2022. C’est un athlète impressionnant qui peut bloquer et servir de receveur de passes. Toujours dans sa phase de développement, Bellinger a la chance d’être un bon ailier rapproché – exactement ce dont la Nouvelle-Angleterre a besoin au TE3.

Montage : Matt Sokol, Anthony Firkser, Scotty Washington, Johnny Lumpkin

Ligne offensive (8)

Trente Brun

Cole étrange

David Andrews

Mike Onwenu

Sidy Sow

Riley Reiff

Jake Andrews

Atonio Mafi

IFN : Calvin Anderson

Les Patriots sont disposés de gauche à droite – presque. Ils sont déstabilisés au bon tacle.

Alors, qui pourrait commencer par là : Sow ou Reiff ou même Conor McDermott ? Recrue de quatrième ronde, Sow est un verrou, qu’il commence ou non. Mais s’il commence, cela aidera les Patriots à se sentir mieux à l’idée de se séparer de McDermott, qui ne s’est pas révélé être le joueur de calibre dont ils avaient besoin. Reiff a été bon, pas génial. Et peut-être qu’Anderson pourra contribuer une fois de retour de blessure. Il a signé avec l’équipe cette intersaison mais n’a pas encore pratiqué.

Il existe un scénario alternatif dans lequel McDermott ou Billy Murray font partie de la liste aux dépens de Jake Andrews, qui était un choix de quatrième ronde cette année. La seule raison pour laquelle Andrews ne figure pas sur la liste des 53 joueurs est s’il se retrouve dans la réserve des blessés. Peut être, comme l’a suggéré Zack Cox de NESN Andrews sera atteint de la « grippe de Foxborough », une blessure à la cheville ou aux ischio-jambiers qui le placera en IR pour l’année afin d’obtenir une saison en chemise rouge.

Couper : Conor McDermott, Andrew Steuber, Bill Murray, James Ferentz, Chasen Hines, Kody Russey, Michée Vanterpool

Ligne défensive (5)

Davon Godchaux

Christian Barmore

Laurent Guy

Daniel Ekuale

Carl Davis

Il y a une chance que les Patriots échangent Guy, qui veut un nouveau contrat et s’est brièvement engagé dans une résistance pendant le minicamp. Davis non plus n’est pas nécessairement un verrou pour figurer sur la liste. Mais étant donné que Barmore, un choix de deuxième ronde en 2021, n’a pas encore fait le bond en avant souhaité (et a la malheureuse habitude de se blesser), les Patriots conservent les cinq. Et ils joueront probablement les cinq.

Couper: Sam RobertsJérémie Pharms, Justus Tavai

Bord (5)

Matthieu Judon

Détrich sage

Josh Uche

Keion Blanc

Anfernee Jennings

Judon et Uche sont des joueurs spéciaux. La différence est que Judon a été un joueur omniprésent et Uche n’est qu’un spécialiste des passes précipitées, enregistrant seulement 33 % des clichés défensifs de l’équipe l’année dernière. Alors Uche peut-il jouer davantage ?

« Je crois que Josh va vivre une sacrée année », a déclaré Judon au Gillette Stadium mercredi. « En tant que passeur, nous voyons tous ce qu’il peut faire, et je pense que nous ne nous concentrons pas vraiment sur ses arrêts de course parce qu’il est un très bon passeur. Mais je pense qu’il peut tout faire. Il peut jouer en premier, deuxième essai, troisième essai, et ensuite il peut jouer contre toutes les équipes spéciales dont nous avons besoin. »

Ce serait un développement fascinant – et pourrait même exclure Jennings de la liste. Mais je croirai au potentiel d’Uche quand je le verrai. Pour l’instant, Jennings reste en tant que défenseur de la course et contributeur des équipes spéciales. Blanc et Sage sont des verrous.

La Nouvelle-Angleterre a placé le secondeur extérieur Ronnie Perkins, un choix de troisième ronde en 2021, dans la réserve des blessés l’année dernière. (Foxborough Grippe ?) Il n’a pas fait preuve de suffisamment de talent pour rester sur la liste. Il est sorti.

Coupe : Ronnie Perkins, Carson Wells

Secondeur (5)

Ja’Whaun Bentley

Jahlani Tavaï

Marte Mapu

Mack Wilson

Chris Conseil*

Si nous devons voir une surprise à ce poste, elle viendra du secondeur Calvin Munson. Il a eu une relation intermittente avec les Patriots. Mais on dirait que ça recommence. Nous verrons s’il peut se frayer un chemin sur la liste avec une bonne performance lors du troisième et dernier match préparatoire.

Sinon, Bentley et Tavai sont les titulaires. Mapu, une recrue polyvalente, et Wilson sont des acteurs. Le conseil contribuera presque exclusivement aux équipes spéciales.

Coupe : Calvin Munson, Diego Fagot, Joe Giles Harris

Demi de coin (7)

Christian González

Jack Jones

Jonathan Jones

Marcus Jones

Myles Bryant

Isaïe Bolden

Vitesse Ameer*

Il sera intéressant de voir comment les cinq premiers répartissent leurs représentants. Cela aurait du sens s’ils alternaient entre les quatre premiers : Gonzalez (CB1), Jack Jones (CB2), Jon Jones (emplacement) et Marcus Jones (CB situationnel/de secours). Mais Bryant semble toujours se faufiler sur le terrain.

Les recrues non repêchées, Bolden et Speed, ont fait du bon travail dans les équipes spéciales et dans leurs rôles de remplaçant en défense. Bolden, en particulier, est un projet de développement très convaincant en tant que coin extérieur.

Coupe : Rodney Randle, Shaun Wade, Quandre Mosely

Sécurité (5)

Kyle Dugger

Adrien Phillips

Moulins Jalen

Poivrons de Jabrill

Brenden Schooler*

CHIOT : Cody Davis

Ces cinq joueurs sont des verrous. Schooler va essayer de participer au Pro Bowl dans des équipes spéciales. Et avec les quatre autres, l’équipe aime ce qu’ils peuvent tous offrir en défense. Ils auront une charge de travail importante, Dugger obtenant probablement aussi près de 100 % des clichés de l’équipe que possible. C’est un autre candidat pour la première fois au Pro Bowl.

L’équipe fait passer Mills du statut de cornerback à celui de sécurité cette année. Bien qu’il ait été un solide cornerback (en grande partie par nécessité), il est probablement une sécurité plus naturelle. Et l’équipe a besoin d’une sécurité qui soit plus arrière défensive que secondeur. Peppers est pratiquement un secondeur. Et Phillips joue principalement dans la surface. Mills peut jouer une certaine sécurité gratuite.

Couper: Josué Bledsoe, Brad Hawkins,

Spécialistes (3)

K Chad Ryland

P Bryce Baringer

Mat 1 Joe Cardona

Il y a ici deux batailles difficiles. L’équipe a repêché Ryland au quatrième tour et Baringer au sixième. Ils essaient tous les deux de battre les anciens combattants.

Ryland n’a pas définitivement battu Nick Folk. Ryland a la plus grosse jambe mais est incohérent tandis que la force des jambes de Folk s’estompe clairement mais il est fiable dans sa portée. Ce n’est pas le meilleur scénario. Vous devez vous demander si Belichick serait prêt à éliminer Ryland après l’avoir emmené si haut dans le repêchage – en particulier parce que Belichick a respiré le botteur Justin Rohrwasser lors du repêchage en 2020.

Les parieurs Baringer et Corliss Waitman, en revanche, ont tous deux l’air bien. Parce que Baringer est un choix au repêchage, je pense qu’il a l’avantage.

Coupe : K Nick Folk,P Corliss Waitman

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

