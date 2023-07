Projection de l’alignement des Blackhawks 1.0 : Qui joue aux côtés de Connor Bedard ?

Le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, a résolu un problème avec force mercredi soir lorsqu’il a déclaré que l’équipe considérait Connor Bedard comme un centre, point final. Donc, espérons-le, vous pourrez graver le nom du prodige de 17 ans dans la pierre au centre n ° 1 pour les 15 prochaines années environ.

Seth Jones, quant à lui, est enfermé dans la formation du meilleur duo défensif pour les sept prochaines saisons.

Après cela? Compte tenu de toutes les options des six derniers déjà sous contrat et des quatre attaquants vétérans – Taylor Hall, Ryan Donato, Nick Foligno et Corey Perry – Chicago amenés pendant le libre arbitre?

Hé, c’est quelqu’un qui devine. Voici donc la nôtre.

Attaquants

Taylor Hall — Connor Bedard — Tyler Johnson

Lukas Reichel — Andreas Athanasiou — Ryan Donato

Philipp Kurashev — Jason Dickinson — Taylor Raddysh

Nick Foligno-Colin Blackwell-Corey Perry

Suppléments: MacKenzie Entwistle, Cole Guttman, Reese Johnson, Boris Katchouk

Andréas Athanasiou : Les Blackhawks semblaient trouver une certaine chimie entre Athanasiou et Reichel à la fin de la saison dernière. Athanasiou pourrait également obtenir une fissure au centre.

Connor Bédard : Les Blackhawks feront tout ce qu’ils peuvent pour assurer le succès de Bedard cette saison. Hall est un compagnon de trio logique sur la ligne du haut. Il y a un assortiment d’options sur l’aile droite.

Colin Blackwell : Il y a probablement quatre ou cinq attaquants qui n’ont pas de place définitive dans l’alignement. Blackwell sera probablement dans ce mélange. Il sort d’une saison offensive décevante, mais il apporte un élément défensif dont cette équipe pourrait avoir besoin.

Jason Dickinson : Dickinson était le meilleur joueur défensif des Blackhawks la saison dernière, selon les analyses. On lui demandera de jouer un rôle important dans l’affrontement contre les meilleurs centres et dans le désavantage numérique.

Ryan Donat: Donato était la signature majeure des Blackhawks lors de l’ouverture de l’agence libre. Les Blackhawks le voient comme un ailier droit parmi les six premiers qui peut également changer de position si nécessaire ailleurs dans l’alignement. Il a inscrit 14 buts et 13 passes en 71 matchs avec le Seattle Kraken la saison dernière.

MacKenzie Entwistle : Entwistle sera un autre qui devra se battre pour son temps de glace. Il a disputé 66 matchs la saison dernière.

Nick Foligno : Foligno, comme Donato, est quelqu’un que les Blackhawks peuvent déplacer dans l’alignement à divers postes. Il est probablement plus adapté pour une place parmi les six derniers maintenant, mais il a une certaine flexibilité. Il a inscrit 10 buts et 16 passes avec les Bruins de Boston la saison dernière.

Cole Guttman : Guttman a subi une opération de stabilisation de l’épaule droite en mars. On ne sait pas s’il sera entièrement prêt à partir une fois le camp d’entraînement commencé. Une fois qu’il est prêt à jouer, cependant, vous vous attendez à ce qu’il entre dans la formation dans un rôle parmi les neuf premiers, ce qui complique encore la situation pour des joueurs tels que Blackwell, Entwistle et Reese Johnson.

Salle Taylor : Hall est ravi de jouer à nouveau un rôle plus important après avoir été repoussé dans l’alignement avec les Bruins. L’ancien joueur par excellence et premier choix au classement général pourrait également devenir une formidable puce commerciale au printemps prochain ou au printemps suivant s’il clique avec Bedard.

Reese Johnson : Johnson est un autre joueur qui n’a pas le même rôle que la saison dernière. Sa vitesse, son physique et sa capacité à jouer en désavantage numérique pourraient cependant jouer en sa faveur. Son moteur a fait de lui un favori du personnel d’entraîneurs.

Tyler Johnson : Le sens du hockey et les capacités de Johnson font de lui un candidat potentiel pour jouer aux côtés de Hall et Bedard. La clé pourrait être de trouver quelqu’un qui est prêt à être un distributeur pour Hall and Bedard.

Boris Katchouk : Katchouk faisait partie d’une des meilleures lignes des Blackhawks en fin de saison. Il pourrait à nouveau être en lice pour un rôle similaire dans les six derniers, mais il y a du monde. La LNH devrait bientôt publier son rapport sur les allégations d’agressions sexuelles par des joueurs non identifiés de l’équipe canadienne du Mondial junior 2018. Katchouk était un joueur de cette équipe.

Philippe Kourachev : Kurashev était le seul agent libre restreint à recevoir une offre de qualification des Blackhawks. Il pouvait jouer presque n’importe où dans l’alignement des Blackhawks.

Corey Perry : Même si les fans des Blackhawks détestent Perry maintenant, ils l’aimeront bien assez tôt. C’est toujours comme ça que ça marche avec des gars comme ça. Un autre ancien vainqueur du trophée Hart, il a encore de l’essence dans le réservoir, ayant marqué 31 buts au cours des deux dernières saisons avec Tampa Bay.



Corey Perry. (Mike Ehrmann / Getty Images)

Lucas Reichel : L’arrivée de Hall permet à Reichel de se séparer de Bedard et d’apprendre à conduire sa propre ligne, plutôt que d’être un distributeur pour Bedard. C’est un autre gars qui pourrait théoriquement jouer au centre, mais il a joué presque exclusivement à l’aile gauche dans la LNH. Bedard est le meilleur joueur maintenant, mais les Blackhawks s’attendent toujours à de grandes choses de Reichel.

Taylor Raddysh : Avec Patrick Kane et Max Domi partis, Raddysh a probablement le meilleur coup de l’équipe. Donné un grand rôle pour la première fois de sa carrière, il a marqué 20 buts la saison dernière. Il est une autre option de droite pour Hall et Bedard. Comme Katchouk, Raddysh faisait partie de l’équipe canadienne du Mondial junior 2018.

Défenseurs

Kevin Korchinski — Seth Jones

Alex Vlasic — Connor Murphy

Jarred Tinordi – Nikita Zaitsev

Suppléments: Wyatt Kaiser, Isaak Phillips, Filip Roos

Seth Jones : Jones a commencé à ressembler à son ancien moi dans la seconde moitié de la saison dernière, ce qui a dû être un soulagement pour les Blackhawks. Il pourrait être tout à fait un partenaire – et un mentor – pour Kevin Korchinski si le joueur de 19 ans venait à se démarquer. Avec Kane et Toews partis, et Bedard ne faisant que commencer, c’est maintenant l’équipe de Jones.

Kévin Korchinski : Korchinski aura de nombreuses occasions de se tailler une place dans l’alignement de la saison prochaine. Il y a toujours une chance qu’il commence la saison avec les Blackhawks et la termine ailleurs. Il est probablement logique financièrement que les Blackhawks brûlent la saison sur son contrat.

Wyatt Kaiser : Kaiser pourrait être dans la course pour une place de défenseur après être devenu professionnel à la fin de la saison dernière. Les Blackhawks pourraient également le lancer dans la AHL et lui donner une tonne de temps de glace.

Connor Murphy : Murphy n’est plus tout à fait le même joueur qu’il y a trois saisons, lorsqu’il s’est imposé comme le défenseur le plus fiable des Blackhawks, mais il est toujours une présence stable à l’arrière. Si les Blackhawks décident de nommer un capitaine à l’automne (Luke Richardson a dit que cela n’a pas encore été déterminé), le Blackhawk le plus ancien (de loin) serait un choix évident.



Isaac Phillips : Le défenseur de 21 ans, 6-3, était loin d’être dépassé lors de ses 16 matchs dans la LNH la saison dernière. Il ne commencera peut-être pas la saison à Chicago, mais il pourrait être en première ligne à Rockford.

Philippe Roos : Les Blackhawks ont quelques postes de défenseur dans les airs. Roos devrait être dans la compétition. Il a disputé 17 matchs dans la LNH la saison dernière.

Jarred Tinordi : Tinordi a eu un impact considérable sur et hors de la glace la saison dernière, incitant les Blackhawks à le ramener malgré la surabondance de jeunes défenseurs frappant à la porte de la LNH. Luke Richardson est un grand fan de Tinordi, mais si ces perspectives brisent cette porte, il serait facile de faire basculer Tinordi dans un rôle de rotation.

Alex Vlasic : Vlasic a probablement obtenu un rôle à temps plein dans la LNH, mais il devra le montrer à nouveau au camp d’entraînement. Les Blackhawks ont adoré l’étape qu’il a franchie dans son développement la saison dernière.

Nikita Zaitsev : Zaitsev n’avait pas l’air bien du tout lors de son bref séjour à Chicago la saison dernière; il y a une raison pour laquelle Ottawa cherchait à se décharger de son contrat. Pour l’instant, il sera un gars de troisième paire qui pourra être remplacé lorsque de meilleures options se présenteront.

Gardiens de but

Arvid Söderblom : Les Blackhawks voient Söderblom comme leur futur gardien numéro 1, mais il entrera probablement dans la saison en tant que remplaçant, ou tout au plus, 1B sur le tableau des profondeurs. Ne soyez pas surpris s’il possède le filet d’ici la fin de la saison.

Petr Mrazek : Mrazek a eu des tronçons décents la saison dernière, mais pour la plupart, il a joué le rôle qu’il a été amené à jouer – un palliatif. Souvent blessé et rarement dominant, Mrazek sera idéalement remplacé par Drew Commesso, peut-être dès 2024-25.

(Photo du haut de Taylor Hall : Joel Auerbach / Getty Images)