Projection de la liste des 53 joueurs des Eagles: comment la profondeur défensive va-t-elle secouer?

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Les Eagles de Philadelphie n’ont jamais pensé que l’équipe de l’an dernier serait une merveille à coup sûr. Ils croyaient avoir assemblé une chaîne de montage de talents impressionnants qui pourraient continuer pendant des années. Quels que soient les joueurs qu’ils ont perdus, ils étaient sûrs de pouvoir les remplacer de manière adéquate.

Et ils l’ont fait à travers le repêchage, par le biais de l’agence libre et de l’intérieur, complétant un solide noyau de retour de l’équipe du championnat NFC de l’année dernière. Le résultat est une liste impressionnante qui devrait à nouveau concourir pour un championnat du Super Bowl.

Mais cela signifie également que pendant le camp d’entraînement, il n’y a pas beaucoup de places sur la liste en jeu.

Voici donc un aperçu de leur alignement projeté de 53 joueurs après le deuxième de leurs trois matchs de pré-saison. Il n’y a que quelques joueurs assis sur une bulle, et peu de places ouvertes pour des surprises à se faufiler :

Quarts-arrière (3) : Jalen fait mal, Marcus Mariota, Tanner Mc Kee

Les Eagles n’ont pas repêché Tanner McKee au sixième tour de Stanford juste pour le couper. Il n’y a aucun moyen que le directeur général Howie Roseman aurait gaspillé un choix – n’importe quel choix – s’il sentait qu’il était déjà placé à ce poste. Le livre sur le troisième stringer Ian Book était probablement fermé à ce moment-là. Mais McKee a très bien joué cet été et est maintenant 20 sur 38 pour 295 verges et un touché à travers des parties de deux matchs de pré-saison.

Il en a assez montré pour mériter la place d’urgence entre les deux vétérans. Il a également vraiment surpassé Mariota, bien que la place de n ° 2 soit probablement hors de portée pour lui – du moins pour le moment.

Demi-offensifs (4) : D’André Swift, Rashaad Penny, Kenneth Gainwell, Boston-Scott

Les Eagles répertorient ces quatre arrières et Trey Sermon en tant que co-équipes premières sur leur tableau officiel de profondeur de pré-saison. C’est mignon, mais il n’y a aucun doute sur la rotation qu’ils prévoient d’utiliser. Swift et Penny sont 1-2 et Gainwell et Scott seront mélangés en abondance. Il n’y a tout simplement pas assez de place pour Sermon, l’ex-49er, qu’ils aiment et qu’ils pourraient essayer de ramener dans l’équipe d’entraînement. Il a aidé sa cause avec un touché de 33 verges jeudi soir, compensant un échappé antérieur.

Récepteurs larges (5): A. J. Brown, DeVonta Smith, Quez Watkins, Olamide Zaccheaus, Greg Ward

Avec une chance de faire une autre course au Super Bowl et avec un quart-arrière de 255 millions de dollars, ils ne vont pas gâcher ce qui a fonctionné la saison dernière. Ils vont garder leurs vétérans, dont Zaccheaus, celui qu’ils ont signé d’Atlanta à l’intersaison. Ward est clairement le favori pour la cinquième place, d’autant plus qu’il peut faire office de retourneur d’urgence.

La recrue non repêchée Joseph Ngata (4 attrapés, 43 verges en deux matchs) a également bien joué et pourrait rester un sixième receveur. L’ancien Bronco Tyrie Cleveland a mené les Eagles avec cinq attrapés pour 68 verges lors du premier match avant d’être blessé au cou jeudi soir.

Aperçu NFC: Eagles une équipe de 10 victoires minimum

Extrémités serrées (3) : Dallas Goedert, Jack Stoll, Grant Calcaterra

Il y a trois autres bouts serrés dans le camp, mais aucun d’entre eux n’a la chance de renverser les trois premiers de la liste. Les Eagles étaient plutôt à l’aise avec Stoll et Calcaterra l’an dernier lorsque Goedert s’est blessé. Idéalement, ils en feraient un peu plus dans le jeu des passes, mais les Eagles pensent qu’ils ont tous les deux cette capacité, si nécessaire.

Ligne offensive (10) : Jordan Mailata, Landon Dickerson Jason Kelce, Cam Jürgens, Lane Johnson, Jack Driscoll, Tyler Steen, Sua Opéta, Josh Sills, Denis Kelly

Ils sont profonds et talentueux et ont beaucoup de remplaçants qui peuvent entrer directement dans la formation de départ si nécessaire. Il y aura peut-être une compétition pour l’une des deux dernières places. Josh Sills, un agent libre non repêché l’an dernier, a eu du mal tôt jeudi soir contre les Browns. Et Kelly, un choix de cinquième ronde des Eagles en 2012 qui a été re-signé le mois dernier, a eu du mal dans le premier match. Si l’un d’eux continue de faiblir, cela pourrait ouvrir une place à Julian Good-Jones qui est de retour à Philadelphie après deux ans dans la Ligue canadienne de football.

Tacles défensifs (5) : Cox Fletcher, Jordan Davis, Jalen Carter, Milton Williams, Marlon Tuipulotu

Les Eagles sont si ridiculement chargés sur la ligne défensive intérieure qu’ils devront peut-être éliminer de bons joueurs qui devraient être rapidement récupérés par d’autres équipes. Peut-être – peut-être – y a-t-il une compétition pour la cinquième place. Tuipulotu a été impressionnant cet été, cependant. Les autres prétendants sont le vétéran Kendall Street, qui a récolté 6 ½ sacs au cours des deux dernières saisons avec les 49ers et les Saints, et le choix de septième tour Moro Ojomo qui avait impressionné les Eagles avant d’être expulsé du terrain avec une blessure au cou jeudi soir. S’il est en bonne santé, ils essaieront sûrement de le faire entrer dans l’équipe d’entraînement.

Les chefs, les Bengals et les Eagles sont assis au sommet des niveaux NFL de Nick

Embarqueurs de bord (6) : Haason Reddick, Josh Sweat, Brandon Graham, Nolan Smith, Derek Barnet, Kyron Johnson

C’est une rotation aussi forte que dans la NFL, et elle est assez verrouillée. La seule question est de savoir s’ils pendent Barnett, l’ancien premier tour (2017) dans un échange pour un futur choix de repêchage. Peu importe ce qu’ils feront de lui, ils trouveront probablement une place pour Johnson, qui a bien joué pour les Eagles dans les équipes spéciales la saison dernière.

Secondeurs (4) : Nakobe Dean, Christian Ellis, Myles Jack, Zach Cunningham

Lorsque les Eagles ont recruté les vétérans Myles Jack et Zach Cunningham il y a deux semaines, c’était parce qu’ils étaient préoccupés par cette unité derrière Nakobe Dean. Cela a essentiellement mis en place une compétition pour une place entre Christian Elliss et le vétéran Nicholas Morrow. S’ils étaient satisfaits de Morrow – un vétéran de septième année qu’ils ont signé en mars – ils n’auraient pas signé Jack et Cunningham, alors donnez à Elliss l’avantage avant le dernier match.

Cornerbacks (6) : Darius Tuer, James Bradberry, Avonte Maddox, Josh Jobe, Kelee Ringo, Eli Ricks

Zech McPhearson aurait été l’un des meilleurs remplaçants des Eagles ici, mais il s’est déchiré le tendon d’Achille lors du match de pré-saison de Philadelphie contre les Browns jeudi soir. C’est une terrible nouvelle pour McPhearson et pour la profondeur des Eagles à ce poste. Mais cela ouvre probablement une place sur la liste pour Eli Ricks, un agent libre non repêché de l’Alabama. Il était probablement loin de faire partie de la liste avant la blessure. Il avait fière allure avec son choix 6 lors du premier match de pré-saison, mais a ensuite été battu pour un touché jeudi soir. Il a bien joué dans l’ensemble, cependant.

La profondeur des Eagles ici est très jeune. Ricks serait probablement rejoint par Josh Jobe, un agent libre non repêché de l’année dernière, et Kelee Ringo, un quatrième tour de Géorgie qui a été impressionnant jusqu’à présent.

Les Eagles se sont-ils séparés en NFC après leurs mouvements d’intersaison?

Sécurités (4) : Couverture de roseau, Terrell Edmunds, K’Von Wallace, Sidney Brown

Il n’y a pas de drame ici après que les Eagles ont signé les vétérans Edmunds et Wallace pendant l’intersaison pour aider Blankenship, qui a très bien joué pour eux la saison dernière. Quant à Brown, la recrue a été éblouissante cet été et les Eagles sont tellement impressionnés qu’il est possible qu’il se retrouve avec un poste de partant d’ici la fin du camp. Si rien d’autre, attendez-vous à ce que le « missile à tête chercheuse », comme l’appelait le coin Avonte Maddox, soit un grand contributeur à la défense. Le vétéran Justin Evans est probablement l’intrus.

Spécialistes (3) : Kicker Jake Elliottparieur Arryn Sipossvivaneau Rick Lovato

Pas de drame ici, et vraiment pas de compétition non plus. Ils ont eu un deuxième parieur au camp de Ty Zentner. Mais à l’approche de sa troisième saison, Siposs n’a donné aucune raison aux Eagles d’envisager de le quitter.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Aigles de Philadelphie Jalen fait mal