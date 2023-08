Projection de la liste des 53 commandants : les positions RB et DL sont des points positifs

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Le secret sournois des Washington Commanders est qu’ils ne forment vraiment pas une mauvaise équipe. Malgré leur bilan médiocre ces dernières années, il y a beaucoup de talent dans l’effectif.

Ce qu’ils n’ont pas beaucoup, cependant, c’est la profondeur.

Cela pourrait donner lieu à des décisions très intéressantes puisque Ron Rivera et le directeur général Martin Mayhew ont réduit leur effectif de 90 à 53 la semaine prochaine. Ils ont quelques postes où ils auront besoin de corps supplémentaires. Et il y a quelques postes pour lesquels ils n’en ont tout simplement pas assez.

Beaucoup de choses peuvent changer lors de leur finale de pré-saison contre les Bengals de Cincinnati samedi soir. Mais pour l’instant, voici un aperçu de la finale 53 projetée par les commandants :

Quarts-arrières (2) : Sam Howell, Jacoby Brissett

Il n’y a jamais eu de véritable drame à ce poste tant que Howell a fait preuve de compétence cet été, ce qu’il a évidemment fait. Et Brissett est depuis longtemps considérée comme la police de secours et d’assurance de Howell. Les Commanders semblent aimer Jake Fromm, un ancien choix de cinquième ronde qui fait partie de sa troisième équipe en trois saisons. L’aiment-ils suffisamment pour utiliser une place sur lui ? Ils ont gardé trois quarts l’année dernière – Carson Wentz, Taylor Heinicke et Howell – pour des raisons évidentes : ils n’allaient pas renoncer à Howell. Cette année, il n’est probablement pas nécessaire d’être aussi protecteur. Il est peu probable que Fromm soit réclamé au titre des dérogations. Ils peuvent très probablement le ramener pour l’équipe d’entraînement.

Demis offensifs (4) : Brian Robinson, Antonio Gibson, Jonathan WilliamsChris Rodriguez

Les deux premiers sont définis et seront des éléments clés de l’offensive. Rodriguez, une recrue de sixième ronde, a impressionné le coordinateur offensif Eric Bieniemy cet été et il y a une chance qu’il puisse trouver un rôle dans l’offensive à un moment donné. Williams était probablement mûr pour être poussé pendant le camp d’entraînement, surtout si l’ancien chef Derrick Gore en avait montré un peu plus. Mais Rivera aime Williams, qui est fort et rapide et sur lequel on peut compter en cas de besoin.

Récepteurs larges (7) : Terry McLaurin, Jahan Dotson, Curtis SamuelDynami Brown, Daz Milné, Kazmeir Allen, Byron Pringle

C’est une position difficile à handicaper car seuls les quatre premiers de la liste sont vraiment définis. De plus, avec McLaurin aux prises avec un orteil en gazon et les commandants retenant leur souffle en pensant qu’il sera prêt pour le premier match, ils devront peut-être garder un septième receveur dans les parages. Le sournois Allen, un agent libre non repêché de l’UCLA, semble être le retourneur de botté de dégagement. Cela pourrait rendre Milne remplaçable, même s’il peut être un solide receveur. Pringle a passé quatre ans à Kansas City avec Bieniemy, ce qui lui donne de la valeur. Tinsley, une recrue non repêchée de Penn State qui a impressionné à l’entraînement, se dirigera probablement vers l’équipe d’entraînement.

Extrémités serrées (3) : Logan Thomas, Cole Turner, John Bates

Il y a des problèmes certains avec Thomas, 32 ans, qui a raté une grande partie de l’été en raison d’une blessure au mollet. À moins que ce soit plus grave qu’ils ne le laissent entendre, il fera partie de la liste finale. Mais si cela doit être un problème persistant, ils devront peut-être conserver plus de trois bouts serrés. Cela ouvrirait les choses pour le vétéran Alex Armah, un arrière/ailier rapproché/H-Back polyvalent qui pourrait ajouter des choses intéressantes à l’offensive dans une capacité très limitée.

Ligne offensive (10) : Charles Leno, Saahdiq Charles, Nick Gates, Sam Cosmi, Andrew Wylie, Corneille Lucas, Tyler Larsen, Ricky Stromberg, Chris Paul, Braeden Daniels

Cette unité a été très inégale, il y a des problèmes de blessures et ils ont beaucoup de questions sur les partants, ce qui signifie presque certainement qu’ils en garderont 10 afin qu’ils disposent d’un arsenal complet de sauvegardes. Si le travail de quelqu’un est en danger, ce pourrait être celui de Larsen, 32 ans, si les entraîneurs veulent y aller avec l’un des plus jeunes ou s’ils sont plus à l’aise avec le gardien vétéran Aaron Monteiro. Cela semble peu probable, cependant, surtout compte tenu de la capacité de Larsen à jouer au centre et du besoin de profondeur des commandants à cet endroit.

Ligne défensive (10) : Sweat Montez, chasser les jeunes, Jonathan Allen, Daron Payne, John Ridgeway, Phidarien Mathis, James Smith-Williams, Efe ObadaKJHenry, Andre Jones

Ils sont si profonds ici et ils semblent déterminés à garder des recrues comme Henry et Jones, ce qui signifie qu’il y a probablement très peu de places disponibles sur la liste. En fait, il pourrait n’y avoir qu’une seule place réellement disponible, dans une bataille qui pourrait se jouer entre Obada, 31 ans, et Toohill, 27 ans. Donnez l’avantage à Obada tant dans son expérience que dans sa production. Il a réussi quatre sacs l’an dernier et les entraîneurs savent qu’il peut aider dans un rôle de réserve ou de rotation.

Secondeurs (4) : Jamin Davis, Cody Barton, Khaleke Hudson, David Mayo

Ces quatre-là sont probablement un verrou et il est difficile d’imaginer que les commandants en gardent un cinquième avec la façon dont ils organisent leur défense et la rareté avec laquelle ils utilisent un troisième secondeur. S’ils en gardent un cinquième, ce serait probablement Milo Eifler, qui peut également aider dans les équipes spéciales. Les entraîneurs semblent apprécier l’amélioration d’Hudson, donc Eifler ne le fera probablement pas sortir de la quatrième place.

Cornerbacks (6): Kendall Fuller, Benjamin St-Juste, Emmanuel ForbesQuan Martin, Danny Johnson, Rachad Oie Sauvage

Une autre position compliquée par une blessure après que Johnson ait été projeté sur le gazon par l’ailier rapproché des Ravens Mark Andrews lors d’un entraînement commun la semaine dernière et s’est blessé à la coiffe des rotateurs. Cela pourrait éventuellement ouvrir une place à Christian Holmes, un choix de septième ronde il y a un an qui a fait l’objet d’un examen approfondi cet été. Wildgoose n’a pas été particulièrement impressionnant, mais les entraîneurs semblent lui faire confiance et il était titulaire lors du deuxième match préparatoire, ce qui était probablement révélateur.

Sécurités (4) : Kamren Curl, Darrick Forrest, Percy Majordome, Jérémie Reaves

Ce groupe est gravé dans le marbre tant que tout le monde reste en bonne santé. Reaves, bien sûr, le fait pour ses équipes spéciales entièrement professionnelles. Mais Martin, qui est répertorié comme demi de coin, est plus susceptible d’être intégré à la rotation de sécurité. Entre Curl et Martin, ils ont deux arrières défensifs en qui ils ont confiance pour jouer partout dans le champ arrière défensif : sécurité, coin extérieur et fente. Cela donne beaucoup de travail au coordinateur défensif Jack Del Rio.

Spécialistes (3) : K Joey Slye,P Chemin des TressesLS Camaron Fromager

Slye a officiellement remporté le poste de botteur ce week-end, mettant ainsi fin à l’incertitude très minime. Way a résolu certains problèmes au bas du dos, mais semble OK maintenant. Ce trio est donc prêt.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

