Projection de la composition du Mexique pour la Coupe du monde pour Qatar 2022

Ainsi commence le compte à rebours passionnant mais difficile vers Qatar 2022 pour l’équipe nationale masculine du Mexique, qui n’est pas au mieux de sa forme avec deux victoires lors de ses sept derniers matchs. Avec les critiques entourant Le Tri en raison d’une course difficile lors des qualifications pour la Coupe du monde et de performances médiocres cette année, le manager Gerardo “Tata” Martino et son équipe ont fait un pas en avant et deux pas en arrière ce mois-ci lors des matchs amicaux d’échauffement de la Coupe du monde en Californie après avoir battu de justesse le Pérou 1-0 et s’effondrer contre la Colombie dans une défaite 3-2.

Les blessures ont compliqué les choses, laissant le Mexique avec beaucoup d’inconnues, alors que des joueurs offensifs clés comme Jesus “Tecatito” Corona de Séville et Raul Jimenez des Wolves courront pour récupérer à temps pour le coup d’envoi de leur tournoi le 22 novembre contre la Pologne. Alors que Jimenez semble avoir suffisamment de temps pour retrouver sa forme physique, les chances de Corona semblent minces et il sera réévalué début octobre par le personnel médical mexicain.

Alors, le temps presse avant le début de la Coupe du monde, qui est en lice pour la formation de 26 joueurs de Martino ? Pour les besoins de la discussion et pour examiner la liste complète, nous considérerons les joueurs blessés à court terme pour les places sur la liste, mais exclurons Corona en raison de l’improbabilité qu’il soit apte pour le Qatar.

Comment on fait ça

Avec la propension de Martino pour une formation 4-3-3, nous divisons l’analyse en six catégories de position qui auront chacune quatre niveaux. Les niveaux sont influencés par la forme des joueurs pour le club et le pays, leur importance pour l’équipe nationale et une variété d’autres facteurs.

Niveau 1 : Démarreur projeté. Verrous de liste et joueurs qui sont des partants clairs dans leurs positions.

Niveau 2: Contributeur à la Coupe du monde. Les joueurs devraient être sur la liste et contribuer sur le terrain, soit en tant que titulaire, soit en tant que remplaçant.

Niveau 3: Bulle de liste. En lice pour faire partie de l’équipe de 26 joueurs et fournir une profondeur de liste.

Niveau 4 : Pas cette fois. Les joueurs qui ont fait partie de l’équipe mais qui ne recevront probablement pas beaucoup d’attention pour être inclus.

Gardien de but

Guillermo Ochoa sera à nouveau le n ° 1 pour le Mexique. Omar Véga/Getty Images

Niveau 1 : Guillermo Ochoa (Club America)

Niveau 2: Alfredo Talavera (FC Juarez), Rodolfo Cota (Léon)

Niveau 3: Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Niveau 4 : Luis Malagon (Necaxa), David Ochoa (DC United), Jonathan Orozco (Club Tijuana)

C’est Ochoa et puis tout le monde. Le gardien de but partant du Mexique pour les éditions 2014 et 2018 de la Coupe du monde sera à nouveau le n°1 entre les poteaux au Qatar pour Le Tri. Bien qu’il ait eu 37 ans en juillet, la star du Club America était l’une des figures les plus influentes du Mexique lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Avec les gardiens de but, Martino a tendance à se concentrer sur les options des vétérans, c’est pourquoi ce n’était pas vraiment une surprise de le voir inclure Cota, 35 ans, et Talavera, 40 ans, comme les deux derniers des trois entraînements pour le récent Mexique. matchs amicaux. Cota a connu une bonne saison jusqu’à présent avec Leon, tandis que Talavera apporte une riche expérience. Cela dit, nous ne pouvons pas encore exclure Acevedo. Malgré le fait que le joueur de 26 ans ait été exclu de la dernière convocation, il a un plafond plus élevé que Talavera et Cota, et a également commencé trois matchs en 2022 pour Le Tri. Une solide finition dans la saison d’Apertura – au cours de laquelle il a été l’un des gardiens de but les plus impressionnants du tournoi – pourrait suffire à surpasser Talavera ou Cota.

Sélections projetées : Ochoa, Talavera, Cota

Arrière

Niveau 1 : Jorge Sanchez (Ajax), Jesus Gallardo (Monterrey)

Niveau 2: Kevin Alvarez (Pachuca), Gerardo Arteaga (Genk)

Niveau 3: Julian Araujo (LA Galaxy), Emilio Lara (Club America), Luis Reyes (Atlas), Erick Aguirre (Monterrey)

Niveau 4 : Luis Rodriguez (Tigres), Osvaldo Rodriguez (Léon), Salvador Reyes (Club America)

Une récente amélioration de la forme gardera Gallardo comme titulaire actuel à l’arrière gauche, mais Arteaga n’est pas trop loin derrière. En supposant qu’il soit bientôt de retour en pleine forme, Sanchez devrait être l’arrière droit partant du Mexique. La star montante de Pachuca, Alvarez, a eu la chance de se défendre en tant qu’arrière droit lors de la dernière pause internationale, mais a malheureusement été un maillon faible de la défense contre la Colombie.

Les deux joueurs qui ont probablement le plus profité de la performance inquiétante d’Alvarez sont Araujo de LA Galaxy et Lara de Club America. Ce serait un changement radical et de dernière minute, mais il ne serait pas surprenant que Martino cherche à éviter davantage d’erreurs d’Alvarez et fasse venir Lara et Araujo, qui étaient tous deux absents de la dernière liste mexicaine.

Les arrières gauches Reyes et Aguirre méritent d’être salués pour leur polyvalence, car ils peuvent occuper un certain nombre de postes dans le XI. Plus que probablement cependant, ce seraient au mieux des options de banc pour Martino.

Sélections projetées : Sanchez, Álvarez, Gallardo, Arteaga

Centre arrière

Niveau 1 : Hector Moreno (Monterrey)

Niveau 2: Nestor Araujo (Club América), Cesar Montes (Monterrey)

Niveau 3: Johan Vasquez (Cremonese), Jesus Alberto Angulo (Tigres)

Niveau 4 : Israel Reyes (Puebla), Julio Dominguez (Cruz Azul), Luis Olivas (Chivas), Arturo Ortiz (Pumas)

Un seul défenseur central a été titularisé lors des deux derniers matches amicaux du Mexique : Moreno. Le joueur de 34 ans n’a plus le rythme qu’il avait autrefois, mais son leadership, sa distribution et ses capacités aériennes feront de lui un partant garanti en Coupe du monde.

À ses côtés, c’est à Martino de choisir soit une option plus agile avec un œil sur les longues passes, comme Montes, soit un partenaire plus agressif et puissant à Araujo. Sur le papier, Vasquez devrait être un joueur de niveau 2, mais son manque de minutes lors des derniers matches amicaux du Mexique et ses problèmes pour cimenter un rôle de départ en Serie A avec Cremonese pourraient nuire à ses chances. Angulo des Tigres a été une figure clé de son club mais, comme Vasquez, il n’a gagné aucune minute pendant la trêve internationale. La bonne nouvelle pour les deux est que sans un partenariat défensif de départ cohérent pour l’instant, Martino voudra peut-être garder ses options ouvertes et prendre cinq défenseurs centraux.

Sélections projetées : Moreno, Araujo, Montes, Vasquez, Angulo

Milieu de terrain

Niveau 1 : Andres Guardado (Real Betis), Hector Herrera (Houston Dynamo), Edson Alvarez (Ajax)

Niveau 2: Luis Chavez (Pachuca), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven)

Niveau 3: Erick Sanchez (Pachuca), Luis Romo (Monterrey), Fernando Beltran (Chivas), Sebastian Cordova (Tigres)

Niveau 4 : Marcelo Flores (Real Oviedo), Erik Lira (Cruz Azul), Alfonso Gonzalez (Monterrey)

L’une des choses les plus faciles à prédire dans un meilleur XI pour le Mexique est le capitaine Guardado en tant que milieu de terrain central gauche, Herrera en tant que milieu de terrain central droit et le toujours fiable Alvarez assis au milieu en tant que milieu de terrain défensif. Le problème est que ce n’est pas la configuration la plus mobile pour le Mexique, ce qui conduit Martino à bricoler avec de jeunes milieux offensifs comme Gutierrez, Chavez, Rodriguez et Sanchez.

Nous avons peut-être même vu un signe du Mexique mélanger les choses plus tôt ce mois-ci dans ce qui ressemblait plus à un 4-2-3-1 avec Guardado et Gutierrez en tant que deux DM et Rodriguez en tant que pur n ° 10. Erick Sanchez a également été impliqué dans ce mix-and-match, mais il était révélateur qu’il n’ait pas pu gagner une place dans le XI lors des récents matches amicaux. Quant à Romo, qui était autrefois l’option n ° 2 pour DM derrière Alvarez, une blessure récente n’aidera pas sa baisse de forme pour le club et le pays – en particulier lorsque Guardado, Herrera et Gutierrez peuvent également jouer en tant que DM si nécessaire.

Beltran reste loin après avoir été laissé sur le banc pendant toute la trêve internationale, et quant à Cordoue, c’est peut-être trop peu trop tard, malgré le fait qu’il ait soudainement retrouvé une certaine forme avec les Tigres à l’Apertura. Un rapide cri pour Flores également. Le produit de l’académie d’Arsenal, âgé de 18 ans, qui est prêté au Real Oviedo, a sans aucun doute les compétences pour être une star mexicaine un jour, mais il est peut-être encore trop tôt pour qu’il assume la responsabilité d’une Coupe du monde. Même s’il n’est pas inhabituel pour les équipes nationales d’intégrer une étoile montante ou deux dans leurs listes…

Sélections projetées : Guardado, Herrera, Gutierrez, Chavez, Rodriguez, Alvarez

Ailier

Niveau 1 : Hirving Lozano (Napoli)

Niveau 2: Alexis Vega (Chivas), Uriel Antuna (Cruz Azul)

Niveau 3: Orbelin Pineda (AEK Athènes), Diego Lainez (Braga), Roberto Alvarado (Chivas)

Niveau 4 : Alejandro Zendejas (Club America), Jordan Carrillo (Sporting Gijon), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Carlos Vela (LAFC)

En supposant que Corona ne défie pas les probabilités et ne se rétablisse pas avant la Coupe du monde – et que Vela ne défie pas les probabilités encore plus élevées et décide qu’il veut aller à la Coupe du monde – le Mexique aura une place d’ailier garantie pour Lozano , laissant une course de trois à cinq joueurs ouverte pour la deuxième position de départ.

Vega a été brillant en tant que buteur et distributeur pour le Mexique contre la Colombie et pourrait facilement être un partant sur l’aile gauche si Martino déplace Lozano vers la droite. Pendant ce temps, Antuna apporte un style de jeu direct et contre-attaquant unique à Le Triest en première ligne, ce qui en fait au moins un remplaçant.

Pineda et Lainez sont également dans la conversation. Pineda a prospéré à l’étranger avec l’AEK Athènes et est un changeur de jeu idéal sur le banc avec son jeu créatif. Lainez, actuellement avec Braga, est un joueur avec les caractéristiques de type Corona les plus risquées, bien que Martino préférerait probablement qu’il obtienne un rôle de titulaire avec Braga au Portugal avant la Coupe du monde.

Alvarado est également une option intéressante. Martino lui a donné un départ, avec l’idée qu’il aiderait à plus de construction et de jeu, mais il n’était pas aussi décisif ou influent que nécessaire. Malheureusement pour les fans de Zendejas, la controverse dans les coulisses concernant son statut d’équipe nationale l’a tenu à l’écart des récentes convocations. Le Mexicain-Américain de 24 ans a été l’un des meilleurs joueurs de la Liga MX cette saison, mais doit d’abord régler des problèmes concernant sa documentation qui l’ont laissé de côté.

Sélections projetées : Lozano, Vega, Pineda, Antuna, Lainez

Le buteur

Niveau 1 :

Niveau 2: Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers), Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (Feyenoord)

Niveau 3: Rogelio Funes Mori (Monterrey)

Niveau 4 : Javier Hernandez (LA Galaxy), Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Angel Zaldivar (Chivas)

En règle générale, ce serait une réponse facile, avec Jimenez au niveau 1 et le reste des options de transfert se bousculant pour un rôle de sauvegarde. Mais avec moins de deux mois avant la Coupe du monde et la blessure persistante de Jimenez, il y a beaucoup de marge de manœuvre.

Si Jimenez n’est pas prêt, cela laisse alors une place libre aux attaquants en forme comme Martin du Club America et Gimenez de Feyenoord. Martin a le dessus avec plus d’expérience et un taux de buts fantastique en Liga MX cette saison, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer le début fulgurant que Gimenez, 21 ans, a eu à l’étranger en Eredivisie. Les buts continus de Feyenoord en Eredivisie et en Ligue Europa pourraient forcer Martino à placer Gimenez dans un onze de Coupe du monde.

Funes Mori est un autre candidat, mais qui a connu des revers avec des blessures et un manque de buts à plusieurs reprises. Le Tri lui a donné une chance en première ligne. Hernandez, qui est le meilleur buteur de tous les temps au Mexique, devrait être dans la conversation, mais Martino a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de ramener la star qui a joué pour la dernière fois pour son pays en 2019.

Sélections projetées : Jiménez, Martin, Giménez

Équipe projetée de 26 joueurs au complet

Gardiens (3) : Ochoa, Talavera, Cota

Défenseurs (9) : Sanchez, Alvarez, Gallardo, Arteaga, Moreno, Araujo, Montes, Vasquez, Angulo

Milieux de terrain (6) : Guardado, Herrera, Gutierrez, Chavez, Rodriguez, Alvarez

Ailiers (5) : Lozano, Vega, Pineda, Antuna, Lainez

Attaquants (3) : Jiménez, Martin, Giménez