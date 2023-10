2 septembre 2023 ; Blacksburg, Virginie, États-Unis ; Le quarterback de Virginia Tech Hokies Grant Wells (6) remet le ballon au deuxième trimestre contre les monarques du Old Dominion au stade Lane. Crédit obligatoire : Lee Luther Jr.-USA TODAY Sports

Virginia Tech Football : 2 vérités et 1 mensonge au cours des sept premiers matchs par Scott Roche

Dans cette édition de Virginia Tech News, l’équipe de football est dans une autre projection du Bowl, l’équipe masculine de football se prépare à retourner sur le terrain, et bien plus encore.

Le football de Virginia Tech devrait jouer dans le Military Bowl

Le week-end dernier, les projections d’ESPN pour la prochaine saison de Bowl prévoyaient que les Hokies joueraient au Wasabi Fenway Bowl contre Memphis. Dans une autre projection, deux médias différents font jouer Virginia Tech dans le Military Bowl.

USA Today Sports et Action Network tous deux les Hokies devraient-ils jouer à Navy. Parlez de ce que ce serait un jeu amusant. Encore une fois, il reste un long chemin à parcourir pour que Virginia Tech devienne éligible à Bow. Assis à 3-4 lors de leur semaine de congé, ils doivent avoir une fiche d’au moins 3-2 au cours des cinq derniers matchs pour remporter six victoires. Cela ne va pas être facile, mais c’est faisable pour l’équipe de Brent Pry.

Grant Wells se remet d’une blessure

Le quart partant Grant Wells est absent depuis la semaine 2 contre Purdue lorsqu’il s’est blessé à la cheville. A l’entraînement mercredi soir, Pry a dit que le senior était à 75 % et il travaillait plus sur l’offensive que les semaines précédentes. Tôt ou tard, il sera autorisé à revenir à l’action, mais quand il le fera, à moins qu’il n’y ait une blessure, il doit être le QB suppléant. Montez des drones le reste de la saison et même au-delà.

L’équipe masculine de football revient sur le terrain ce soir et le volley-ball sur le terrain.

L’équipe masculine de football revient sur le terrain ce soir (20 octobre) lorsqu’elle accueillera la Virginie, huitième au classement mondial, dans une bataille du Commonwealth. L’équipe de volley-ball, qui connaît de grandes difficultés, rentre chez elle ce week-end pour deux matchs. Le premier sera Notre-Dame ce soir (20 octobre) et Louisville dimanche. Revenir dans la colonne des victoires est un must pour Virginia Tech.