Projection de Dream Girl 2 : Ananya Pandey reçoit le soutien de son petit ami Aditya Roy Kapur lors de l’événement

Projection de Dream Girl 2 : Au milieu des lumières scintillantes du grand écran, une soirée spectaculaire s’est déroulée avec la première du très attendu « Dream Girl 2 » lors d’une projection de stars. L’air était chargé d’anticipation et d’excitation, alors que les fans, les célébrités et les médias convergeaient pour assister au prochain chapitre de l’héritage comique d’Ayushmann Khurrana. L’événement était orné d’un défilé de célébrités éblouissantes, chacune ajoutant sa propre touche de glamour à l’événement. Des robes fluides aux costumes soignés, les stars ont présenté leur style impeccable, donnant le ton pour une soirée inoubliable. Alors que les lumières diminuaient et que les scènes d’ouverture apparaissaient à l’écran, des éclats de rire ont éclaté dans le public. Le mélange parfait d’humour, d’esprit et de génie comique d’Ayushmann a divisé tout le monde, créant une atmosphère électrisante remplie de joie débridée. La projection de « Dream Girl 2 » n’était pas seulement une première de film, c’était une célébration de l’art, du rire et de la magie du cinéma. Alors que les étoiles se dispersaient dans la nuit, les cœurs et les esprits ont été captivés par l’éclat de la performance d’Ayushmann Khurrana et Ananya Panday et par le voyage cinématographique qui avait pris vie sur grand écran.