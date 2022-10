Projection de Dieu merci : Kiara Advani et sa mère apportent leur soutien à Sidharth Malhotra lors de l’avant-première “spéciale famille” du film [Watch]

Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh ont organisé une projection spéciale de leur film Dieu merci en ville pour leur famille et leurs amis. Kiara Advani a été aperçue à Juhu PVR assistant à la première du film récemment sorti de son beau. Kiara et Sid seraient en couple. Ils sont lourdement expédiés ensemble depuis le début du tournage de Shershaah. Et ce soir, leur fandom est devenu fou en tant que mère de Kiara Geneviève Advani a également rejoint la projection spéciale familiale de Dieu merci. Les fans de SidKiara étaient sur neuf au-dessus de la même chose.

C’est Karan Johar qui a fait avouer à Sidharth et Kiara leurs sentiments l’un pour l’autre sur le Koffee Kouch. Il a en quelque sorte joué un cupidon entre les deux. Qu’est-ce que tu en penses?