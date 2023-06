Projection à Toronto du film ukrainien de Sean Penn pour aider à lancer une organisation mondiale à but non lucratif

Le lancement mondial d’un nouveau groupe à but non lucratif contre l’autoritarisme comprendra une projection à Toronto, sur invitation seulement, du documentaire de Sean Penn sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy la semaine prochaine.

« Superpower », co-dirigé par Penn et Aaron Kaufman, se concentre sur le leadership de Zelenskyy au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine et de la bataille de son pays pour sa survie.

Les organisateurs affirment que la projection du 6 juin à Toronto sera la première de plusieurs autres dans le monde dans le cadre du lancement de Humanity for Freedom, basé aux États-Unis, dirigé par Kaufman et Dane Waters, un stratège politique et écrivain américain.

Les organisateurs affirment que la partie torontoise de l’événement « 72 heures pour la liberté » a été planifiée en partenariat avec l’ambassadeur d’Ukraine au Canada Yuliya Kovaliv et l’entrepreneur canadien Jay Rosenzweig, qui est également producteur exécutif de « Superpower ».

Penn avait précédemment déclaré à l’Associated Press qu’il avait eu sa première rencontre devant la caméra avec Zelenskyy pour le documentaire juste avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février 2022.

L’intention initiale de « Superpower » était de se concentrer sur le passage de Zelenskyy d’acteur comique à président, mais la guerre en Ukraine a tout changé et Penn a fini par faire plusieurs voyages dans le pays pour interviewer Zelenskyy et d’autres.

Dans un communiqué de presse sur la projection à Toronto, Penn et Kaufmann ont déclaré qu’ils étaient fiers d’utiliser le documentaire comme un outil pour sensibiliser le public au « combat urgent pour la liberté et la justice » de l’Ukraine.

« Superpower » a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Berlin 2023.

—Avec des fichiers de l’Associated Press

La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Ukraine