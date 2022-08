Projecteur Pico Ultra-Budget Vimgo P10: Pas mal pour 250 $

Le Vimgo P10 est l’un des innombrables projecteurs sur Amazon je vais baptiser “ultra budget”. Son prix varie entre 200 $ et 250 $, similaire à l’AAXA P8, le projecteur le moins cher que nous ayons examiné jusqu’à présent. Pour répondre à la question la plus évidente dès le départ : oui, le Vimgo P10 fonctionne réellement.

J’étais prêt avec une longue liste de comparaisons hilarantes pour décrire à quel point le Vimgo P10 était mauvais. Après tout, à quel point un projecteur qui coûte moins cher qu’une paire de bon casque être vraiment ? La réponse est, à ma grande surprise, pas mal. Pas bon, certes, mais vu le petit prix, il est relativement lumineux, a un taux de contraste impressionnant, et a même Netflix intégré, bien qu’il n’y ait pas de batterie intégrée.

Comme Le prix

Conception élégante

Contraste et luminosité étonnamment bons N’aime pas Couleur bizarre

Une variété de petits problèmes d’image

Pas de lancer vers le haut

Alors devriez-vous échanger votre Sony 325ES pour obtenir cette superbe réalisation en projection vidéo ? Absolument pas. Cependant, vous pourriez être surpris d’apprendre à quel point le bas de gamme du marché des projecteurs est venu.

Voici à quoi ressemble un projecteur bon marché (mais assez bon) Voir toutes les photos



Regardez la lentille

Résolution native : 1 920 x 1 080 pixels

Compatible HDR : Non

Compatible 4K : Oui

Compatible 3D : Non

Spécification de lumens : 300

Zoom : Non

Décalage de l’objectif : Non

Durée de vie des LED : 30 000 heures

Bon nombre des plus gros problèmes du P10, et une force, proviennent de son objectif bizarre. C’est de loin l’objectif le plus simple – et pour la catégorie, le plus grand – que j’ai vu sur un projecteur comme celui-ci. En règle générale, les grandes lentilles sont une bonne chose, car elles laissent passer plus de lumière. Avec les appareils photo, un grand objectif offre une variété d’avantages en termes de qualité d’image. Avec un projecteur, les avantages sont similaires, mais il existe également une variété de compromis. Sans aller trop loin dans les mauvaises herbes pour la conception de l’objectif, je dirai simplement que l’objectif anormal du P10 lui donne une luminosité et un contraste étonnamment bons, apparemment au détriment de l’uniformité et de la netteté globale. Le P10 est Résolution 1080pce qui est rare parmi les projecteurs bon marché, mais sa netteté et ses détails souffrent un peu vers les bords de l’image.

Geoff Morrison/Crumpe



Autre chose étrange : il n’y a pas de lancer vers le haut. Les projecteurs sont généralement conçus pour projeter une image avec un bord inférieur qui se trouve au niveau ou au-dessus du haut du projecteur lui-même, de sorte que vous pouvez placer le projecteur sur une table basse ou le monter au plafond à l’envers et projeter l’image à peu près dans milieu d’un mur. Le P10 projette droit devant. Ce n’est pas inconnu – le haut de gamme Epson 5050, LS11000et Sony 325ES faites ceci, par exemple. Mais ce que ces projecteurs ont, le P10 ne l’a pas : le zoom. Sans zoom, le P10 crée une image de 100 pouces lorsqu’il est placé à environ 9 pieds de l’écran, là où vous êtes probablement assis, puis doit être à environ 4 pieds du sol. Donc plus ou moins au niveau des yeux.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Comment acheter le meilleur projecteur de cinéma maison

5:32



Je recommande d’utiliser un trépied avec le P10 plutôt que d’essayer d’empiler des livres ou des boîtes sur une table pour l’obtenir suffisamment haut. Cela, ou vous devez créer une image plus petite que vous ne le souhaiteriez peut-être en la plaçant plus près de l’écran et en la regardant de derrière. Oui, vous pouvez utiliser le réglage de la distorsion trapézoïdale, mais tu ne devrais absolument pas.

Le P10 est, étonnamment, relativement lumineux. Vimgo revendique 300 lumens, et j’en ai mesuré 271, ce qui n’est pas seulement l’une des quantités revendiquées les plus proches que j’ai testées, mais aussi à peu près la même que l’AAXA P8 et même le Xgimi Halo Plus beaucoup plus cher. La simplicité de l’objectif semble également se prêter à un rapport de contraste solide. J’ai mesuré un impressionnant 1907: 1, ce qui est techniquement meilleur que l’Epson LS11000 à 4 000 $. Tenez vos applaudissements, cependant; ce n’est pas toute l’histoire.

Les entrées aussi

Geoff Morrison/Crumpe



Entrées HDMI : 1

Port USB : 1

Sortie audio : sortie casque/Bluetooth

Internet : 2,4 GHz/5 GHz

Télécommande : non rétroéclairée

Les entrées du P10 sont assez traditionnelles – HDMI, Wi-Fi et Bluetooth. Malgré la conception impliquant qu’il y a de gros haut-parleurs de chaque côté, il n’y en a pas. Au lieu de cela, il y a deux minuscules haut-parleurs de 5 W à l’arrière. Ils sonnent mieux que beaucoup de petits haut-parleurs de projecteur bon marché – un peu bruyants au volume maximum, mais j’ai entendu pire.

Il y a quelques services de diffusion en continu intégré, comme Netflix, Paramount Plus, Disney+Youtube, Hulu et Première vidéo. Il n’y a pas HBO Max ou Vudu. Ce sont souvent les versions mobiles de ces applications, donc par exemple, vous ne pouvez pas diffuser Netflix de votre téléphone vers le P10 car Netflix considère le P10 comme une source, pas comme un écran. De même, il est pénible de naviguer à l’aide d’une télécommande. Cela fonctionne, cependant, donc il y a ça.

Et quoi que vous fassiez, ne perdez pas la télécommande car le seul bouton du projecteur lui-même est l’alimentation. Sans le clicker, vous ne pourrez pas naviguer dans les menus ou faire la mise au point de l’image. Le réglage de la mise au point numérique de ce P10 n’est pas automatique comme la plupart des petits projecteurs.

Comparaisons d’images

Geoff Morrison/Crumpe



je par rapport le Vimgo P10 au AAXA P8 et le Anker Nébuleuse Mars II Pro. L’AAXA P8 est aussi proche du prix du Vimgo que n’importe quel projecteur que nous avons examiné. Le P8 est nettement plus petit, cependant. Plus proche de la taille du Vimgo est l’Anker Mars II Pro, qui est également environ deux fois plus cher. C’est notre choix pour un projecteur portable, et contrairement aux deux autres, il a une batterie intégrée. J’ai connecté les trois à un amplificateur de distribution Monoprice 1×4 et les ai visualisés côte à côte sur un écran de 102 pouces à gain 1,0.

Tous les trois sont dans le même stade, en termes de luminosité. Ils peuvent créer une image de 100 pouces, mais ils semblent beaucoup plus à l’aise pour créer quelque chose dans la gamme de 50 pouces.

La netteté de l’image est un différenciateur plus important. L’AAXA n’est que de 960×540, et cela se voit avec de gros pixels volumineux. Le Mars II Pro est en 720p, donc il semble plus net. Le Vimgo est en 1080p, et malgré quelques problèmes avec son objectif, il a l’air le plus net – un peu quand même. Tant que le sujet de la prise de vue est au centre du cadre, il y a beaucoup de détails. Les côtés de l’image, cependant, ne semblent pas aussi nets – un problème que je blâme sur cet objectif. Si vous ne réglez pas les paramètres de l’image, une partie de cette netteté apparente est due à une amélioration des bords extrêmement lourde, c’est pourquoi le Vimgo, comme la plupart des écrans, semble mieux si vous baissez le contrôle de la netteté.

Rapport de contraste est la plus grande force du Vimgo, et si vous êtes un projecteur et que vous n’avez qu’une seule statistique à choisir comme meilleur interprète, le rapport de contraste est celui à choisir. C’est comme concevoir une voiture de course et décider très tôt : « Vous savez ce qui rendrait cette voiture vraiment bonne ? Si nous la rendions rapide. Comparé aux deux autres, le Vimgo semble nettement moins délavé avec une profondeur plus apparente, et ce n’est pas subtil. Parlaient Téléviseur LCD contre OLED niveaux de différence ici. Je ne sais pas comment Vimgo y parvient, mais je suppose que c’est cet objectif simple et étrange.

Geoff Morrison/Crumpe



Avec un fort contraste vient beaucoup de faiblesses. L’uniformité de la luminosité du P10 est abyssale, encore une fois probablement en raison de la simple lentille. Le centre de l’écran est nettement plus lumineux que les bords, comme si quelqu’un avait augmenté le “vignette” pour assombrir stylistiquement les coins. Le P10 a également la pire couleur de tous les écrans que j’ai testés depuis plus de deux décennies. Les rouges sont pratiquement rose pastel, les bleus sont un peu bleu sarcelle, les verts sont pâles et jaunâtres.

Même ainsi, avec ce grand rapport de contraste et une luminosité décente, le Vimgo devrait être le gagnant facile parmi les trois, mais ce n’est pas le cas. C’est mieux que l’AAXA, bien sûr. Les deux ont une précision des couleurs terrible, mais différemment terrible, si vous pouvez le croire. Donc, si vous n’avez pas besoin de quelque chose qui puisse tenir dans la paume de votre main, l’image du Vimgo est meilleure.

Mais la nébuleuse d’Anker Mars a l’air tellement plus naturelle, sa couleur tellement plus précise. Je veux dire, même légèrement basé sur la réalité, c’est une amélioration par rapport au Vimgo, et le Mars II Pro va au-delà. Alors oui, l’Anker est globalement meilleur que l’AAXA ou le Vimgo.

Le Mars II Pro n’est pas aussi détaillé, plus cher et n’a qu’une fraction du rapport de contraste, mais il a juste une image globale plus agréable. C’est pourquoi il a si bien réussi par rapport à tant d’autres projecteurs portables, malgré ses propres problèmes. C’est cependant deux fois et demie le prix du Vimgo, alors on espère que c’est mieux.

Que dire de la Capsule de la nébuleuse d’Anker? À 300 $, la Capsule est certainement beaucoup plus proche du prix du P10 que du Mars II Pro. Cependant, avec 85 lumens mesurés, il semblerait exceptionnellement sombre en comparaison. C’est un bon projecteur, pour sa petite taille et son prix, cependant. Dans le même ordre d’idées, le AAXA P6X est de 360 ​​$, mais nettement plus lumineux que n’importe lequel d’entre eux, et comme la Capsule, il a une batterie intégrée.

Bottom line: Impossible de battre le prix

Geoff Morrison/Crumpe



Honnêtement, je ne sais pas quoi penser du Vimgo P10. L’image qu’il crée est, à bien des égards, assez mauvaise. J’ai l’impression que je pourrais l’écraser en poussière si je serrais trop fort. L’objectif et la conception générale ressemblent à un pastel HAL 9000. Je veux le jeter complètement, mais Je suis désolé, Dave, j’ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. Car, étonnamment, l’image qu’il crée est parfaitement regardable, surtout si l’on considère le peu qu’il coûte. Si vous pouvez vous permettre mieux, devriez-vous acheter autre chose ? Oui bien sûr. Mais j’ai vu bien pire pour plus d’argent.

Donc, tant que vous gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un projecteur à très petit budget, l’un des produits les moins chers d’une catégorie qui comprend des modèles qui coûtent plus de 50 000 $, c’est une aubaine. Je ne le considérerais pas comme un remplacement de la télévision, mais pour quelque chose à avoir sous la main pour une soirée de visionnage occasionnelle sur grand écran, c’est un choix facile et peu coûteux.