Projecteur Optoma UHD38x : Hot Rod de luminosité 4K économique (ish)

Il y a du brillant et puis il y a brillant. La plupart des vidéoprojecteurs milieu et haut de gamme sont aujourd’hui « lumineux », du moins par rapport à ceux d’il y a quelques années à peine. Les modèles plus petits et plus portables ne sont certainement pas brillants, ce qui nous donne une échelle assez raisonnable pour juger. Au cours des nombreuses années où j’ai passé en revue les projecteurs, seule une poignée a déjà émis plus de 200 nits sur mon écran de 102 pouces à gain de 1,0. Pour référence, un téléviseur compatible HDR est capable de 1 000 nits ou plus. L’Optoma UHD38x est le troisième projecteur à dépasser les attentes de la catégorie cette année seulement.

8.1 Optoma UHD38x Comme Exceptionnellement lumineux

Pas de flou de mouvement

Couleurs précises N’aime pas Le rapport de contraste est moyen

Quelques problèmes avec le HDR

À base de lampe

Il semble donc que les temps, comme on dit, changent. L’année dernière, aucun projecteur que j’ai examiné n’a atteint cette barre des 200, et en 2021, seulement onw = e. Peut-être tout aussi intéressant, l’Optoma est le premier projecteur que j’ai mesuré qui était capable de cette sortie lumineuse qui n’était pas un Epson 3LCD. Ce qui signifie également que c’est le premier projecteur DLP que j’ai testé qui est aussi brillant.

Alors peut-être que j’ai besoin de « recalibrer » moi-même dans ce que j’appelle « lumineux ». Peut-être qu’un jour tous les projecteurs seront aussi intenses. Pas aujourd’hui, cependant, nous donnerons toujours les félicitations à l’UHD38x. En plus de son rendement lumineux impressionnant, il est également 4K et parce qu’il s’agit de DLP, il manque de flou de mouvement. Au-delà de cela, il a quelques ratés que vous pourrez peut-être excuser en raison de son prix. Voici comment cela fonctionne.

Quelques spécifications impressionnantes

Résolution: 3 840 x 2 160 pixels

3 840 x 2 160 pixels Compatible HDR : Oui

Oui Compatible 4K : Oui

Oui Compatible 3D : Oui

Oui Spécification des lumens : 4 000

4 000 Zoom: Manuel, 1.1x

Manuel, 1.1x Décalage de l’objectif : Non

Non Durée de vie de la lampe : 4 000 (mode lumineux), 15 000 (mode dynamique)

Le 4K UHD39x est, comme vous l’espérez d’un projecteur 4K moderne, compatible HDR. Comme la plupart des projecteurs, cependant, ce n’est pas vraiment capable de faire autant avec HDR. Ça va, bien qu’il y ait quelques bandes dans les hautes lumières. Il y a aussi la compatibilité 3D, pour les quelques personnes encore intéressées par la 3D.

Comme la plupart des projecteurs DLP à puce unique, il n’y a qu’une petite quantité de zoom et aucun décalage d’objectif. Des projecteurs comme le BenQ HT2080 sont une exception rare, même si elle n’a qu’une petite quantité. Si vous voulez plus de flexibilité dans le placement, vous devrez obtenir le non-DLP Home cinéma Epson 2350.

Toute la partie avant de l’objectif règle la mise au point. Geoffrey Morrison/Crumpe

Évalué à 4 000 lumens, l’UHD38x allait certainement être brillant. Les spécifications ne sont que des spécifications, cependant. Le projecteur le plus brillant que nous ayons examiné jusqu’à présent, l’Epson CO-FH02, est évalué à « seulement » 3 000. J’ai mesuré 1 913 lumens, ce qui reste excellent. Si une image verdâtre et moins précise ne vous dérange pas, vous pouvez obtenir un impressionnant 3 018 lumens en mode d’image lumineuse.

Malgré le rendement lumineux impressionnant, Optoma indique que vous disposez de 4 000 heures avant de devoir remplacer la lampe. C’est dans le mode le plus brillant. Si vous regardez pendant 4 heures par jour, cela signifie un remplacement de la lampe tous les trois ans environ. Mais si vous passez en mode dynamique qui modifie le niveau de la lampe en fonction de ce que vous regardez (plus sombre pour les scènes plus sombres), vous obtiendrez 15 000 heures impressionnantes. C’est plus de 10 ans, ce que personnellement j’appellerais la durée de vie d’un projecteur comme celui-ci.

Les tenants et les aboutissants

Deux entrées HDMI, sorties audio optiques et analogiques, plus USB, un déclencheur 12 volts et RS-232. Geoffrey Morrison/Crumpe

Entrées HDMI : 2

2 Port USB: 1 (1.5A)

1 (1.5A) Sortie audio: Analogique 3,5 mm, optique

Analogique 3,5 mm, optique L’Internet: Aucun

Aucun Contrôle: RS-232, 12v

RS-232, 12v Télécommande: Rétroéclairé

Les deux entrées HDMI sont compatibles 4K 60, ce qui est plus que suffisant car je suppose que la plupart des gens n’exécutent qu’un seul câble HDMI sur un projecteur comme celui-ci et commutent leurs sources avec un récepteur ou une barre de son.

Si vous avez un home cinéma plus traditionnel avec un système de contrôle, il y a à la fois une sortie RS-232 et une sortie 12 volts. L’USB produit 1,5 ampères, ce qui devrait suffire à alimenter une clé de streaming si vous êtes assez fou pour en connecter une directement. Si tel est votre choix, vous pouvez vous connecter à un haut-parleur ou à une barre de son via des sorties audio optiques ou analogiques de 3,5 mm. Il existe également un petit haut-parleur de 10 watts qui, comme tous les haut-parleurs de ce type, est mieux utilisé uniquement comme option de secours.

La petite télécommande est rétro-éclairée et dispose d’un accès direct à chaque entrée et à plusieurs paramètres importants de qualité d’image.

Comparaisons de qualité d’image

Il n’y a pas de décalage d’objectif et seulement une petite quantité de zoom. Geoffrey Morrison/Crumpe

Le JMGO N1 Ultra est un peu excentrique, avec sa conception à cardan. C’est alimenté par des lasers, et bénéficie d’un indice de lumen similaire pour plus d’argent. C’est ici comme exemple d’une conception « next-gen ». L’Epson et le BenQ sont à peu près au même prix que l’Optoma et sont la concurrence traditionnelle. L’Epson est également 4K, contrairement au BenQ. Les deux sont d’excellents projecteurs. J’ai comparé l’Optoma au JMGO dans l’examen de ce dernier. J’ai connecté BenQ, Epson et Optoma à un amplificateur de distribution Monoprice 1×4 et les ai visualisés côte à côte sur un écran de 102 pouces à gain 1,0.

Malgré les spécifications similaires, le JMGO est plus beau que l’Optoma, avec une meilleure couleur et un meilleur Rapport de contraste. Il gère également mieux le HDR, car l’Optoma a des bandes dans les zones à haute luminosité. Ce n’est pas super perceptible, mais le JMGO ne l’a pas. Le JMGO cependant, est déçu par un peu de tache, en raison de la source de lumière laser, mais je ne pense pas que la plupart des gens le remarqueraient ou s’en soucieraient. C’est un parcelle plus cher, cependant, et sa conception unique de cardan semble inutile pour la plupart des configurations.

Epson, BenQ et Optoma sont tous à quelques centaines de dollars les uns des autres, mais ils ont l’air assez différents. Le BenQ est le meilleur des trois, d’un point de vue vidéophile. Ses couleurs sont plus fidèles. L’herbe semble plus naturelle, par exemple. Même s’il ne s’agit que de 1080p, il semble toujours suffisamment détaillé pour que vous ne remarquiez vraiment la différence de résolution que sur les gros plans de visages. L’Optoma, étant DLP et dépourvu de flou de mouvement, semble le plus détaillé de ce groupe. Ce n’est pas une énorme différence, cependant.

La télécommande est rétro-éclairée et a un accès direct à un grand nombre de paramètres. Geoffrey Morrison/Crumpe

Le rapport de contraste du BenQ est meilleur, le plus visible avec des barres de boîte aux lettres plus sombres avec 2,35: 1 ratio d’aspect films. Cependant, l’Optoma n’est pas significativement en retard. J’ai mesuré un rapport de contraste moyen d’environ 1380:1 avec le BenQ, ce qui est bien supérieur à la moyenne, et d’environ 770:1 avec l’Optoma, ce qui est dans la moyenne des projecteurs que j’ai testés. L’Epson est loin derrière les deux autres. À 348: 1, son image est beaucoup plus délavée, avec des noirs beaucoup plus gris.

Là où l’Epson concurrent excelle, c’est le rendement lumineux époustouflant, et bien que ses performances dans cette métrique lui permettent de se défendre contre le BenQ, ici l’Optoma n’est pas loin derrière. Les 2075 lumens d’Epson ne sont pas assez plus lumineux que les 1913 d’Optoma. Les deux peuvent facilement remplir un écran de 100 pouces avec une image lumineuse, et peuvent gérer un écran de 150 pouces tout en restant faciles à regarder.

C’est-à-dire que le BenQ reste le choix des puristes. C’est à peu près aussi parfait que les manuels que vous trouverez dans la gamme inférieure à 1 000 $. L’Optoma est proche de la couleur et du contraste, et se présente de manière convaincante avec une résolution plus élevée et une luminosité impressionnante.

Budget luminosité

Je vous conseille de le monter au plafond. L’avant droit (gauche, comme vous le voyez ici), dégage beaucoup de chaleur. S’asseoir devant cet évent devient grillé. Geoffrey Morrison/Crumpe

Au moment d’écrire ces lignes, l’UHD38x était de 1 100 $ depuis des semaines, en baisse par rapport à sa liste initiale de 1 400 $. Cela le place essentiellement face à face avec les Epson HC2350 et BenQ HT2060, essentiellement les deux leaders dans cette gamme de prix. L’Epson est un projecteur solide, mais ses atouts sont presque égalés, voire améliorés, par l’Optoma. C’est aussi, à ce jour, plus cher. Le BenQ reste mon premier choix, à la fois pour son excellente qualité d’image et le fait qu’il soit le moins cher des trois. Il est également plus flexible en termes de placement, avec un meilleur zoom et une petite quantité de décalage d’objectif.

Il y a quelque chose à dire sur les tonnes de lumière, cependant, et l’OptomaUHD38x l’a à la pelle. Aucun projecteur ne peut gérer beaucoup de lumière ambiante, mais l’Optoma serait certainement plus facile à voir avec quelques lumières allumées que le BenQ. Si vous voulez ou avez un écran vraiment énorme (plus de 150 pouces), ou si vous privilégiez la luminosité et la résolution par-dessus tout, l’UHD38x est une excellente affaire.