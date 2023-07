Projecteur MLB Draft: Arjun Nimmala, un frappeur puissant dans un cadre nerveux

Une autoroute passe derrière le terrain de baseball de Strawberry Crest High à Dover, en Floride, à l’extérieur de Tampa. C’est au-delà de la clôture du champ extérieur, à environ 400 pieds du marbre. Il n’est pas normal que les frappeurs du secondaire déposent des balles sur sa surface.

Là encore, Arjun Nimmala n’est pas normal au sens classique du terme. L’arrêt-court de 17 ans est l’un des joueurs de baseball les mieux classés du pays. Lorsque le repêchage de la MLB commencera dimanche, il devrait être l’un des premiers joueurs du secondaire à quitter le tableau.

ALLER PLUS LOIN MLB Mock Draft 3.0 de Keith Law: le lance-flammes Paul Skenes aux Pirates au n ° 1

Revenons donc à sa saison senior, au jour où il a mis une charge dans une balle qui a navigué dans les airs au-dessus du terrain de sa ville natale, au-dessus de la clôture du champ extérieur et sur cette autoroute. Son entraîneur de lycée, Eric Beattie, a déclaré que le match était à égalité 3-3 lorsque Nimmala est venu au marbre. Il y avait deux coureurs sur la base et Nimmala a eu un bon lancer à frapper. La balle était foutue.

« C’est probablement le moment d’un match qui se démarque plus que tout autre moment qu’il a eu », a déclaré Beattie. « Il a évidemment très bien performé à de nombreuses reprises, mais ce coup particulier était assez incroyable et c’était dans un grand moment contre une équipe qui était invaincue à l’époque. Nous avons continué à gagner le match et cela a en quelque sorte changé l’élan.

« C’était drôle à regarder. Même l’entraîneur contre lequel nous avons joué disait à quel point c’était amusant à regarder.

C’était encore plus amusant compte tenu du type de joueur qui a frappé la bombe. Nimmala, un frappeur droitier, n’est pas un gros cogneur. C’est un arrêt-court de 6 pieds 1 pouce et 180 livres environ qui n’a pas encore rempli son cadre. Il a frappé .479 avec six circuits et a affiché un pourcentage de base de .573 en tant que senior à Strawberry Crest. Il ne devrait pas frapper avec autant de force qu’il le fait. Pourtant, il lançait une balle de baseball sur une autoroute éloignée.

Arjun Nimmala…..l’ensemble d’outils et le corps nerveux rappellent un jeune Alfonso Soriano. #MLBDraft23 pic.twitter.com/F1HzaMnZSQ – Salle de repêchage MLB (@MLBDraftRoom) 29 juin 2023

Le pouvoir actuel de Nimmala est l’une des raisons pour lesquelles il est classé huitième en L’athlétismeLe classement de Keith Law des prospects éligibles au repêchage. Law écrit: « Nimmala est un maigre 6-1 et montre déjà une puissance supérieure à la moyenne avec un swing puissant qui fait un excellent usage de ses hanches pour générer cette qualité de contact. »

ALLER PLUS LOIN Les 100 meilleurs espoirs de Keith Law pour le repêchage de la MLB: Dylan Crews mène une classe solide

Beattie, un ancien choix de deuxième tour des Tigers de 2004 et actuel entraîneur-chef des Hyannis Harbour Hawks dans la prestigieuse Ligue de Cape Cod, a vu le type de pouvoir que Nimmala avait auparavant – mais pas chez des joueurs comme lui.

« Je dirais que la différence, livre pour livre, je ne pense pas avoir jamais vu quelqu’un frapper avec la même puissance qu’Arjun frappe avec », a déclaré Beattie. «Il pèse 180 livres et généralement les gars que vous voyez frapper la balle comme il le fait sont des jeunes hommes de 200 à 220 livres. Il est un bon 20, 30 livres de moins que certains de ces gars.

« Il travaille dur et il a tiré le meilleur parti de là où il se trouve en ce moment. Il en a tiré le meilleur parti, mais très peu de gens atteignent leur pleine maturité à 17 ans. Il a beaucoup de chemin à parcourir et il aborde le processus de la bonne manière. Je pense que l’homme moyen, basé sur la population générale, culmine généralement à 26, 27 ans. Il est donc encore dans 10 ans… Quand on y pense, ça va être amusant à regarder.

(Photo de Nimmala : avec l’aimable autorisation de l’équipe américaine de baseball)