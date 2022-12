Project Veritas dit avoir fourni 20 500 $ en « avantage excédentaire » à son fondateur

Project Veritas, basé dans la banlieue de New York, mène régulièrement des opérations d’infiltration, des opérations de surveillance et des entretiens embusqués, principalement contre des groupes libéraux et des journalistes.

Le groupe a grandi rapidement lorsque Donald J. Trump – un allié et ancien donateur, par l’intermédiaire de la propre organisation à but non lucratif de M. Trump – en est venu à dominer la politique républicaine. Entre 2014 et 2021, les revenus de Project Veritas sont passés à 20,7 millions de dollars, contre 2,4 millions de dollars, selon les déclarations de revenus.

Mais le dernier dossier montre qu’en 2021, les dépenses du groupe ont également augmenté rapidement, pour atteindre 20,6 millions de dollars.

La rémunération de M. O’Keefe a légèrement diminué, à 405 000 $. Mais il y a eu une augmentation significative des frais juridiques du groupe, à 4,7 millions de dollars.

Project Veritas a été impliqué dans plusieurs batailles juridiques de longue date. Avant l’élection présidentielle, le groupe a acheté un journal volé appartenant à la fille du président Biden, Ashley, mais n’a jamais publié son contenu.

Plus tôt cette année, deux résidents de Floride impliqués dans le stratagème ont plaidé coupables du vol du journal et d’autres objets appartenant à Mme Biden. Dans le cadre de cette enquête fédérale, des agents du FBI ont effectué une perquisition autorisée par le tribunal au domicile de M. O’Keefe et ont saisi ses appareils électroniques.

Les procureurs ont directement lié Project Veritas au vol des objets de Mme Biden dans les documents judiciaires, indiquant qu’un employé du groupe avait ordonné aux accusés de voler des objets supplémentaires pour authentifier le journal et leur avait versé de l’argent supplémentaire après les avoir reçus.

M. O’Keefe a récemment embauché deux avocats de la défense de haut niveau – Jeffrey Lichtman et Marc Fernich – pour le représenter dans cette affaire.