Project Veritas a publié des bandes secrètes du journaliste de FOX Houston – The Right Scoop

Project Veritas vient de publier les bandes secrètes ainsi qu’une interview du journaliste de FOX Houston. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous :

En savoir plus sur la vidéo :

PROJET VERITAS – La journaliste de Fox 26, Ivory Hecker, a été suspendue aujourd’hui, après avoir annoncé en direct qu’elle avait décidé de venir à Project Veritas pour ce qu’elle a qualifié de pure « corruption » chez la filiale de Houston – Elle a déclaré que les actions de la station sont un affront au vrai journalisme et le leadership revendiqué donne la priorité aux intérêts des entreprises par rapport au téléspectateur.

Hecker a obtenu des enregistrements de ses supérieurs lui disant de donner la priorité à l’opinion du directeur général de la station et du PDG de la société, au-dessus de celle du public.

Hecker : « Ce qui se passe au sein de Fox Corp est une opération consistant à donner la priorité aux intérêts de l’entreprise au-dessus de l’intérêt du téléspectateur et, par conséquent, fonctionne de manière trompeuse. »

Elle a également obtenu l’audio de la vice-présidente et directrice de l’information de Fox 26, Susan Schiller, disant à Hecker de «cesser et de s’abstenir» de publier sur l’hydroxychloroquine sur les réseaux sociaux.

Hecker a interviewé le Dr Joseph Varon, MD, chef des soins intensifs et de l’unité COVID-19 au United Memorial Medical Center de Houston, qui lui a fait part de son succès en utilisant l’hydroxychloroquine sur certains patients.

Hecker : « Les téléspectateurs sont trompés par un récit soigneusement élaboré dans certaines histoires. »

Les choses sont devenues raciales dans les coulisses, selon Hecker, qui a enregistré son supérieur, Lee Meier, alors qu’ils jugeaient la pertinence d’une histoire en fonction de données démographiques spécifiques – à une occasion, un cadre de Fox 26 a déclaré qu’un « pauvre public afro-américain » ne se soucierait pas des histoires de Bitcoin.

Hecker a déclaré que la décision de se détourner de ces sujets n’avait pas été prise dans l’intérêt du bien public, mais plutôt, conformément au leadership de Fox Corp et des annonceurs de Fox, dont les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) .

Hecker : « Il y a un récit. Oui, ce n’est pas dit. Mais si vous sortez accidentellement du récit, si vous ne ressentez pas ce qu’est ce récit et ne le suivez pas, il y aura de graves conséquences pour vous.

Hecker : « Fox m’a pris à la gorge pour m’être opposé à la censure. »

Hecker a eu un appel avec Fox 26 plus tôt dans la journée, au cours duquel on lui a demandé de rapporter son équipement de reportage à la station.

La mère d’Ivory, Renee, a créé une page de soutien au financement participatif pour sa fille sur le site Web chrétien GiveSendGo.com

Project Veritas a contacté plusieurs membres de l’équipe de direction de Fox 26 – y compris ceux mentionnés dans ce communiqué – mais ils n’ont pas encore répondu à la demande de commentaires.