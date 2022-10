Project Literacy s’associe à l’établissement vinicole de Kelowna pour une collecte de fonds – Kelowna Capital News

Project Literacy soutient des programmes littéraires et médiatiques destinés aux immigrants et aux réfugiés au Canada. Ce vendredi, il s’associe à The View Winery and Vineyard pour organiser une collecte de fonds pour ces programmes.

La collecte de fonds « Nevermore » aura lieu à The View Winery, 2287 Ward Road, Kelowna, de 18 h à 21 h.

La collecte de fonds aidera à soutenir la demande croissante d’éducation aux médias et de cours d’anglais avec des réfugiés de pays comme l’Ukraine, l’Iran et la Syrie. Paul Zuurbier, directeur exécutif de Project Literacy, affirme que les immigrants ukrainiens constituent actuellement leur plus grand groupe d’apprenants en langues.

Project Literacy offre une formation gratuite aux habitants de Kelowna et du centre de l’Okanagan depuis plus de 36 ans, et il y a actuellement plus de 100 bénévoles qui offrent des leçons individuelles à ceux qui recherchent de l’aide.

