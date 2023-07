Project K : Voici pourquoi Deepika Padukone ne rejoindra pas Prabhas, Rana Daggubati pour le grand lancement au San Diego Comic-Con

Prabhas et Rana Daggubati sont aux États-Unis pour le grand lancement de Projet K au Comic Con de San Diego cette année. C’est le premier film pan-indien qui sera lancé au Comic-Con. On a dit que Deepika Padukone et Kamal Haasan sont susceptibles d’assister au comic con aussi. Cependant, selon les derniers développements à ce sujet, on dit que Deepika manquera probablement le lancement du projet K à CCSD 2023. Choquant, non ? Eh bien, la raison de la même chose a également fait surface. Lisez la suite pour en savoir plus.

Deepika Padukone manquera le lancement du projet K au comic con de San Deigo

Si les rapports sont là, Deepika Padukone ne rejoindra pas Prabhas et Rana Daggubati qui sont déjà aux États-Unis. Le Comic Con de San Diego commence le 20 juillet (21 juillet, IST). Deepika ne rejoindra pas l’équipe Project K car elle est membre de SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio). Les célébrités hollywoodiennes sont en grève depuis des jours maintenant et en raison de la manifestation qui se déroule, Deepika n’assistera pas au Comic Con et au lancement, déclare et initié à une agence de presse, rapporte un portail d’informations sur le divertissement.

Eh bien, le syndicat SAG-AFTRA mentionne que les acteurs ne devraient fournir aucun service promotionnel ou publicitaire en raison de la grève. Et cela s’étend apparemment aussi au Comic Con de San Diego. Deepika Padukone est membre de SAG-AFTRA et donc, conformément au règlement prévu, l’actrice n’assistera pas au comic-con. Eh bien, c’est vraiment un sentiment mitigé. Les fans de Deepika Padukone auraient adoré la voir au San Diego Comic-Con.

Découvrez le premier regard de Prabhas et Deepika Padukone sur Project K ici :

Le Héros se lève. A partir de maintenant, le Game change ? C’est l’étoile rebelle #Prabhas depuis #ProjetK. Premier aperçu le 20 juillet (États-Unis) et le 21 juillet (INDE). Savoir #WhatisProjectK restez à l’écoute et abonnez-vous : https://t.co/AEDNZ3ni5Q@SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 pic.twitter.com/oRxVhWq4Yn Films Vyjayanthi (@VyjayanthiFilms) 19 juillet 2023

Elle porte dans ses yeux l’espoir d’un monde nouveau ? @deepikapadukone depuis #ProjetK pic.twitter.com/RUt9T1MAyZ Films Vyjayanthi (@VyjayanthiFilms) 18 juillet 2023

De quoi parle la grève de SAG-AFTRA ?

Depuis les deux derniers jours, la grève est à la mode et fait la une des journaux. Même Priyanka Chopra a étendu son soutien à SAG-AFTRA. Le tournage et les promotions des chefs d’État avec Chopra ont été suspendus en raison de la grève. Les membres de SAG-AFTRA mènent une grève contre les studios et les services de streaming en ligne. Les acteurs et les membres sont en grève car ils veulent de meilleures conditions de travail et de rémunération. Ils ont déclaré que c’était comme faire du travail en raison de la montée en puissance des plateformes de streaming. De plus, avec l’arrivée de l’IA, tout est menacé.

Pendant ce temps, le premier regard de Deepika Padukone et Prabhas sur Project K n’a pas suscité de réactions favorables.