Project K : Prabhas, Rana Daggubati débarquent aux États-Unis avant le San Diego Comic-con ; geste spécial des fans au Japon, Dallas crée le buzz

Projet K mettant en vedette Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et plus est très chaud en ce moment. Tout le monde se prépare pour un aperçu du film de science-fiction de Nag Ashvin qui sera dévoilé lors de la Comic Con de San Deigo le 20 juillet (21 juillet). Prabhas et Deepika Padukone assisteront au Comic-con où ils révéleront un aperçu mondial. On dit également que les réalisateurs pourraient également dévoiler le titre du film. Pendant ce temps, KaalChakra serait le titre du projet K. Et maintenant, Prabhas a atteint les États-Unis avec Rana Daggubati.

Prabhas et Rana Daggubati débarquent aux États-Unis pour le San Deigo Comic-Con

Prabhas et Rana Daggubati sont aux États-Unis. Vyajayanti Movies a laissé tomber la photo de Prabhas et Rana des États-Unis. Ils se tiennent juste en dessous du panneau indiquant le chemin vers Hollywood. Cela a laissé les fans très excités à propos de la même chose. Le battage médiatique autour du projet K de Prabhas est déjà très élevé. Le secret autour du projet ne fait que créer le battage médiatique. Découvrez le poste ici:

Un geste spécial des fans de Prabhas à Dallas pour Project K

Certains des fans de Prabhas ont organisé un rallye automobile à Dallas avant que les créateurs ne participent à la promotion du projet K au San Deigo Comic-con. Ils ont créé un K avec l’aide de voitures. La vidéo de la même chose devient virale en ligne et dans Entertainment News. Et pas seulement à Dallas, mais aussi à Charlotte, en Caroline du Nord et à St Louis, aux États-Unis, la même chose se produit.

Regardez la vidéo des fans de Dallas pour Project K ici :

Les fans au Japon font également le buzz autour de Project K

Vidéos de fans portant Prabhas et Deepika Padukone avec les produits de Project K, un t-shirt de Project K et errant dans les rues du Japon. Ils sont fans de Prabhas et veulent que Prabhas et l’équipe de Project K fassent la promotion du film au Japon. Et d’autres fans de Prabhas veulent que les créateurs réalisent leur souhait. N’est-ce pas incroyable?

Regardez la vidéo des fans japonais à la gare de Tokyo ici :

On dit que le projet K bat des records de RRR aux États-Unis. Les fabricants ont prévu de nombreuses activités aux États-Unis. Le teaser de Project K sera lancé dans le prestigieux Hall H. Project K sera le tout premier film indien à être lancé au San Deigo Comic Con. En attendant, récemment, un look de Deepika Padukone a été dévoilé par les makers. Cependant, le look a été critiqué car il ne comprenait que son visage et non ses détails de personnage tels que le costume et plus encore. Les fans ont critiqué l’affiche et les créateurs et leur ont demandé de faire des promotions correctement, tout comme l’autre film de Prabhas, Salaar Cease Fire. Project K sort le 12 janvier 2024.