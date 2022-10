Project K: Prabhas-Deepika Padukone et Amitabh Bachchan vedettes lorgnent CETTE saison festive en 2024

Prabhas vedette Adipurush a peut-être été retardé, mais encouragez les fans de Prabhas car nous sommes ici avec une nouvelle mise à jour sur le film d’un autre Prabhas, Projet K. La Deepika Padukone, Disha Patani et Amitabh Bachchan starrer est présenté comme un thriller d’action futuriste, réalisé par Nag Ashvin. Project K est l’un des films les plus attendus avec Prabhas. Et les réalisateurs prévoient maintenant de sortir le film lors d’un week-end festif en 2024. Oui, vous avez bien lu.

La vedette de Prabhas, Project K, sortira en 2024

Selon un rapport de Pinkvilla, les créateurs de Project K veulent sortir le film autour de l’Aïd en 2024. Il a une semaine pleine de vacances et cela pourrait être un excellent week-end festif pour le film vedette Prabhas-Deepika Padukone. Outre l’Aïd, la semaine comprend également Ambedkar Jayanti, le Nouvel An tamoul et Ram Navami couvrant les 7 jours. Si l’on en croit les rumeurs, les réalisateurs prévoient de sortir le film vers le 10 avril. Ils envisagent également la sortie d’ici la fin du mois. Baahubali 2 avec Prabhas est sorti le 28 avril.

Pourquoi Project K sort-il en 2024 ?

Vous vous demanderiez tous pourquoi tant de retard dans la sortie de Project K. Premièrement, les stars ont d’autres projets en cours. Prabhas, Deepika Padukone et Amitabh Bachchan ont déjà plusieurs films dans leur cagnotte. Deuxièmement et surtout, le film est produit par Vyjayanthi Movies. La maison de production fête ses 50 ans en 2024. Vyjayanthi Movies est un grand nom de l’industrie Telugu. Il a diverti les fans pendant des années. Les fans de Prabhas attendraient également avec impatience Project K.

Pendant ce temps, Deepika Padukone fait ses débuts au cinéma en telugu avec Project K. Le film aurait prévu une sortie en janvier 2024 plus tôt. Le tournage a commencé en 2021 à Ramoji Film City où un décor futuriste a été érigé.