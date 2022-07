Project K: Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Disha Patani vedette à sortir un jour très spécial? Voici ce que nous savons

Prabhas est l’un des plus grands noms du Sud et ce n’est rien de moins qu’un festival pour ses fans chaque fois que ses films sortent en salles. Sa popularité n’a fait qu’augmenter de jour en jour et il est devenu synonyme de star de Baahubali. Il a pas mal de films en préparation. L’un d’eux est Projet K. Le film dirigé par Ashwini Dutt met également en vedette des divas de Bollywood comme Deepika Padukone et Disha Patani dans des rôles pivots. Maintenant, voici une mise à jour sur sa date de sortie.

Le projet K sortira-t-il un jour très spécial ?

Si les derniers rapports sont à la hauteur, les réalisateurs de Project K termineront le tournage du film en janvier 2023 et si tout se passe comme prévu, les producteurs envisagent l’anniversaire de Prabhas qui tombe en octobre pour sortir le film. Il y a plus de rapports qui suggèrent que si ce n’est pas le jour de son anniversaire en 2023, le film sortira en janvier 2024. Cependant, les réalisateurs n’ont pas encore fait d’annonce officielle sur la date de sortie.

Projet K plus grand que jamais

La vedette de Prabhas qui a également la mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan en dehors de Deepika Padukone et Disha Patani sera plus grande que jamais. Il va sortir dans de nombreuses langues dont l’anglais. Ces derniers temps, les films du sud de l’Inde se sont extrêmement bien comportés au box-office et on s’attend à ce que Project K soit également un succès à succès. Cependant, son dernier film Radhe Shyam avec Pooja Hegde n’a pas connu beaucoup de succès. Ainsi, seul le temps nous dira si le projet K changera la tendance ou non.

Les prochains films de Prabhas

Outre le projet K, Prabhas a également Adipurush dans son chat. Il sera vu avec Saif Ali Khan, Kriti Sanon et Sunny Singh dans celui-ci. La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée.