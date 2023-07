Project K: le premier regard de Prabhas tombe de la vedette de Deepika Padukone; les internautes sont déçus [Check Why]

Prabhas vedette Projet K est à la mode dans le monde entier. Et le moment que tout le monde attendait est arrivé ! Le premier aperçu de Prabhas de Project K a été publié en ligne. Les internautes et les fans ont réagi au premier regard de Prabhas du Nag Ashvin-film réalisé. Les créateurs du projet K vont laisser tomber un aperçu du film d’action de science-fiction dans quelques heures maintenant. L’équipe du Projet K comprenant Deepika Padukone et Kamal Haasan participera au Comic-Con de San Diego. Et avant les promotions massives, ils ont dévoilé le premier regard de Prabhas du film.

Le premier regard de Prabhas sur Project K tombe

Le film Project K réalisé par Nag Ashwin est un thriller d’action de science-fiction. On dit qu’il est basé dans un monde dystopique. Cependant, peu de détails ont été partagés sur le film pour le moment. Prabhas, Deepika Padukone et Amitabh Bachchan vont jouer dans le projet qui a Kamal Haasan comme antagoniste. Après avoir publié le premier look de Deepika Padukone, les créateurs ont maintenant partagé le premier look de Prabhas. Le beau gosse est vu comme s’il atterrissait avec son poing touchant le sol, provoquant des perturbations. Prabhas porte une armure qui dit qu’il pourrait être un super-héros. L’acteur a les cheveux longs qui ont été attachés dans un manbun. Il a aussi une barbe hirsute. Prabhas lance un regard féroce en direction de la caméra. « Le Héros se lève. À partir de maintenant, le jeu change », lit-on dans la légende du tweet de Vyajayanthi Films. Découvrez-le ci-dessous :

Le Héros se lève. A partir de maintenant, le Game change ? C’est l’étoile rebelle #Prabhas depuis #ProjetK. Premier aperçu le 20 juillet (États-Unis) et le 21 juillet (INDE). Savoir #WhatisProjectK restez à l’écoute et abonnez-vous : https://t.co/AEDNZ3ni5Q@SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 pic.twitter.com/oRxVhWq4Yn Films Vyjayanthi (@VyjayanthiFilms) 19 juillet 2023

Le premier regard de Prabhas sur Project K déçoit les fans ?

Le look a fait la une des journaux dans Entertainment News. Les fans de Prabhas attendaient avec impatience de voir le premier regard de la star rebelle du film Nag Ashwin. Alors que certains fans se réjouissent du look et le comblent d’amour et prédisent également les records du box-office, certains sont très déçus du look. Certains internautes pensent qu’il s’agit d’une affiche éditée par des fans et l’ont également ouvertement critiquée. Les deux derniers films de Prabhas ont été assez décevants pour les fans et ils veulent juste que tout soit parfait à partir de maintenant, surtout après Adipurush. Découvrez les réactions ici :

???? Étoile rebelle (@Pranay___Varma) 19 juillet 2023

Naku doute hein edi. Pas d’offense ?? le loup solitaire ? (@vishwatarak17) 19 juillet 2023

Adi atta ???? Day1 200Cr le modalu ??? MONTÉE DU SUPER HÉROS INDIEN#Prabhas #ProjetK pic.twitter.com/5VWaGI5PEx Salut Prabhas (@ HailPrabhas007) 19 juillet 2023

??? PIC Tollywood (@peaktwood) 19 juillet 2023

idi prabhas approuve cheshna regarde hein na ??? Neerasam étoile ? (@melonluskk) 19 juillet 2023

Veuillez me dire que c’est un fan fait un? Amith (@amithbr2002) 19 juillet 2023

Pas comme prévu Ravi Krishna (@Ravi11264) 19 juillet 2023

Deii Sérieusement, cette photo est après avoir fait une séance photo appropriée ou les gars que vous venez de publier en utilisant Photoshop Nandhu786 (@sweaky786) 19 juillet 2023

@nagashwin7 enti anna edhi. Nuvu kuda intha pire ga cheysthava. Graphiques Inko Adipursh chusey dhiryam maku leydhu iyaaa. @SwapnaDuttCh enti akka edhi. Dhini ki malli @Comic Con dacca. ??? DEVESH REDDY (@ceo_devesh) 19 juillet 2023

Le visage de Prabha semble animé. Les cheveux longs ne sont pas requis pour ce projet ???????????? (@ AbuVijay2023) 19 juillet 2023

Salut l’équipe… veuillez télécharger l’affiche officielle !! thalapathie_ Manoj ? (@ManoJ16092001) 19 juillet 2023

Attendant l’annonce avec impatience, mais complètement déçu. Edo modifier la photo la undi Suresh Reddy (@gadde696) 19 juillet 2023

Enti komedy aa morph vesaru premier regard ani Tobi (CR : Tokyo Ghoul) (@kalesha681) 19 juillet 2023

Déception totale… on dirait que la tête de Prabhas a été coupée et collée… quel genre de premier regard est-ce… un autre ???? Sagar Bimal (@Sagarbimal) 19 juillet 2023

Pas du tout impressionné par les 1ers looks@nagashwin7 rammi benne (@Iamramme) 19 juillet 2023

Décevant ? Raj Ronith (@rajdandy143) 19 juillet 2023

Cheveux longs vadu chérie … même les gens d’Hollywood qui ont une coiffure normale .. Veuillez enlever les cheveux longs. Adipurush critiques négatives à cause des cheveux longs. S’il vous plaît, évitez-le … J’espère que ce n’est pas un effet et qu’il n’y en a même pas dans le film aussi .. Même Adipurush fl ne regarde pas là dans le film Babu (@SanagariB) 19 juillet 2023

Même les affiches faites par des fans sont bien meilleures. Vraiment inquiet pour le look de Kamal ? Srivatsan (@srimad) 19 juillet 2023

Un fan d’Okkasari ga chusi a fait anukunna kadara ? ANIMAL ?? (@Charan_Stan) 19 juillet 2023

Je n’ai qu’un seul espoir dans ce film qui est Nag mama R m MSDIAN (@rs___creations) 19 juillet 2023

Pendant ce temps, le look de Deepika Padukone a également été critiqué car il ne comprenait que son visage et non son image corporelle complète. Le projet K devrait sortir le 12 janvier 2024.