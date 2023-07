Project K: le nouveau regard de Prabha sur le festival Comic-Con avant le premier aperçu impressionne les fans [Check Reactions]

Projet K’Le grand lancement aura lieu dans quelques heures seulement. Prabhas, Rana Daggubati et Kamal Haasan sont au Comic Con de San Diego Festival. C’est le premier film indien à être ouvert au festival de bande dessinée et de divertissement le plus populaire. Les fans de Prabhas attendent la même chose avec impatience. Et en fait, il y a quelques jours, Prabhas a atterri aux États-Unis avec Rana Daggubati. Et maintenant, il a été rejoint par Kamal Haasan aussi. Les créateurs ont également dévoilé une affiche de style bande dessinée qui a fait parler de lui dans la ville. Et maintenant, devenir viral est Prabhas et son nouveau look.

Prabhas arbore un nouveau look au Comic-Con de San Diego

Le nouveau look de Prabhas de Project K a choqué les fans. Ils n’aimaient pas vraiment le look et estimaient que les créateurs avaient abandonné un montage de fan mal fait. Et certains ont même comparé le look de Prabhas avec le mauvais look et la débâcle d’Adipurush. Mais plus tard, le nouveau look de Prabhas a été révélé, ce qui était relativement meilleur. Et maintenant, Prabhas arbore également un nouveau look pour le festival San Diego Comic Con. Il a les cheveux courts contrairement à celui de son affiche. Prabhas a l’air pimpant dans un blazer, un t-shirt noir et un pantalon. Les Prabhas ont l’air vraiment bien. Son look devient viral dans l’actualité du divertissement.

Les fans impressionnés par le nouveau look de Prabhas au festival Comic-Con de San Diego

Les fans sont amoureux de ce look de Prabhas. Le blazer bleu qu’il porte est adoré par les fans. C’est un look simple mais ils aiment leur chéri pour la même chose. Maintenant, tous les yeux sont rivés sur le premier aperçu de la vedette de Prabhas, Project K. C’est la première fois que l’acteur sortira et fera la promotion du film Project K. Découvrez les tweets ici :

#ProjectKGlimpse Lancement à #Comic ConSortie Youtube et #ProjetK Les médias sociaux officiels gèrent l’anni … Sortie dos à dos Aipothay emo night 2AM ki … ACTIVITÉ COMPLÈTE choopinchandra Rebels ee okka roju #WhatisProjectK ki ???#Prabhas pic.twitter.com/sjybQwllFq (@GNiranj83256363) 20 juillet 2023

#Prabhasc’est #ProjetK Sortie du titre et de l’aperçu en ce minuit : https://t.co/nq4tr7UIDk TrackTollywood (@TrackTwood) 20 juillet 2023

Les fans de Prabhas à travers le monde attendaient avec impatience le premier aperçu de Project K, qui a également Amitabh Bachchan et Deepika Padukone dans les rôles principaux. Les fans au Japon, à Dallas et dans d’autres États ont fait des gestes spéciaux tels que le rallye automobile, la décoration de la lettre K et ainsi de suite. Les fans au Japon ont demandé à PRabhas et à l’équipe Project K de venir au Japon et d’y promouvoir le film. Les fans indiens ont également exhorté l’équipe à se rendre également au Japon.

Pendant ce temps, on dit que le film de Prabhas va battre des records et laisser RRR également. Le buzz autour du projet K est assez élevé. C’est un film de science-fiction de Nag Ashwin. Selon les rumeurs, le titre du projet K s’intitulerait KaalChakra. Nous devrons attendre quelques heures de plus, peut-être qu’ils révéleront le titre. La sortie du projet K est prévue pour le 12 janvier 2024.