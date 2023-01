Project K: le look de Deepika Padukone sur l’affiche rappelle aux internautes la vedette de Zendaya-Timothee Chalamet Dune [View Reactions]

Deepika Padukone horloges 37 ans aujourd’hui. Elle est l’une des actrices les plus populaires et les plus magnifiques que nous ayons dans l’industrie. Deepika Padukone a quelques films dans son minou en ce moment. Elle sera vue dans Projet K qui met aussi en vedette Amitabh Bachchan et Prabhas. Et en hommage à la principale dame du film, qui fête également son anniversaire aujourd’hui, les réalisateurs ont déposé une affiche pour le Nag Ashvin-film réalisé. Cependant, l’affiche du film de l’actrice a rappelé aux fans un film hollywoodien, Dune. Voyons les réactions ci-dessous :

Les créateurs du projet K déposent une affiche de Deepika Padukone

Entertainment News regorge d’articles sur Deepika Padukone. Alors que la beauté célèbre sa journée spéciale aujourd’hui, les réalisateurs de ses films ont publié des photos de ses looks de ses prochains films. Et le projet K n’est pas différent. Eh bien, ce n’est pas vraiment son look puisque nous obtenons une silhouette de Deepika Padukone de Project K. Dans l’affiche de Project K, nous voyons Deepika debout sur un rocher. Elle est entièrement camouflée. L’affiche a un slogan pour le personnage de Deepika Padukone qui disait “Un espoir dans le noir”. Découvrez l’affiche Project K de Deepika Padukone ici :

Les internautes comparent l’affiche Project K de Deepika Padukone avec Dune

Dès que l’affiche de Project K a été révélée, les internautes l’ont comparée à Zendaya, Timothee Chalamet et d’autres célébrités populaires mettant en vedette le film hollywoodien Dune. De nombreux internautes ont comparé l’esthétique de Project K avec Dune. Découvrez les tweets et réactions ici :

Dune ni copie dengaru kada ra….sare copie cheste chesaru le…sarriga teyandi ? pic.twitter.com/qzrz2UmGK2 Chemin ? ? (@SRK_ALLU_DHF) 5 janvier 2023

Retombée des dunes ??? pic.twitter.com/enMF5fUhO3 Ansh Kapila (@kapila_ansh) 5 janvier 2023

Cela ressemble à un petit peu de dune ….. est-ce Aman (@Aman85373284) 5 janvier 2023

Dune movie jysa feel hora… Zeeshu (@zee_ali17) 5 janvier 2023

Dune version allégée maii kal ?? (@VastukarMohit) 5 janvier 2023

Pourquoi cela semble-t-il tout droit sorti de Dune ? Piyush Agarwal (@agpiyush95) 5 janvier 2023

Vibes of Dune sortant de cette affiche. Est-ce un film de science-fiction ? Gautam Pandey ?? (@Im_GautamPandey) 5 janvier 2023

Yeh toh film hollywoodien DUNE se copier lag raha hai ??? Bryan (@kunwar_birendar) 5 janvier 2023

Ça a l’air sympa comme DUNE ? Bas uski copie na ho ? Viccy (@vcnishu1) 5 janvier 2023

Affiche Dune copiée Doga (@antiherodoga) 5 janvier 2023

Qu’est-ce que le Projet K ?

Project K est le titre provisoire du film de science-fiction réalisé par Nag Ashwin. Il est tourné en langues telugu et hindi. Le film marque les débuts en telugu de Deepika. Le projet K aurait également joué Disha Patani en dehors d’Amitabh Bachchan et Prabhas. Il est tourné à Ramoji Film City à Hyderabad. Un immense décor futuriste a été construit pour le film dans la ville du film.