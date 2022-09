Projet K mettant en vedette Deepika Padukone, Prabhas, Amitabh Bachchanet Disha Patani est l’un des films à venir les plus attendus. Le film est sorti l’année dernière, et depuis lors, il a fait la une des journaux pour plusieurs raisons. On dit que c’est un film de science-fiction futuriste et Nag Ashwin ne néglige aucun effort pour en faire l’un des plus grands films du cinéma indien. Maintenant, apparemment, le film est prêt à avoir une touche hollywoodienne.

Le projet K fait la une des journaux de l’actualité du divertissement depuis le jour où il a été annoncé. Selon un rapport publié dans Pinkvilla, plusieurs directeurs d’action basés à Hollywood travaillent sur Prabhas starrer.

Une source a déclaré au portail que le film se déroule autour de la Troisième Guerre mondiale et comporte 5 blocs d’action prolongés. C’est pourquoi les créateurs ont fait appel à plusieurs réalisateurs d’action pour concevoir l’action. La raison derrière l’embauche de quatre à cinq unités d’action différentes est que chaque bloc d’action est égal à plusieurs blocs d’action que nous regardons dans un film.

Apparemment, le film a été tourné comme un film hollywoodien avec un écran bleu et vert, et s’il y a quelque chose qui ne passe pas par la vision, l’équipe le refait immédiatement selon les besoins de la technologie. “La qualité de la caméra et la configuration de l’écran vert sont également excellentes pour créer une expérience IMAX”, a ajouté la source.

La source a également parlé du personnage d’Amitabh Bachchan et a révélé qu’il était inspiré d’Ashwathama. La source a en outre déclaré: “En fait, il a également une grande séquence d’action aux côtés de Prabhas dans le film.”

Eh bien, nous sommes sûrs que ces détails sur le projet K raviront tout le monde pour le film. Bien que les réalisateurs n’aient pas encore officiellement annoncé la date de sortie, ils prévoient de sortir le film d’ici la fin de l’année prochaine ou en 2024.