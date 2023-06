Project K: Kamal Haasan devient ému alors qu’il retrouve Amitabh Bachchan pour le film de Prabhas

Kamal Haasan a rejoint le casting du film à gros budget Project K du réalisateur Nag Aswin. Le film met également en vedette Prabhas, Deepika Padukone, Disha Patani et Amitabh Bachchan dans des rôles cruciaux. Auparavant, les spéculations allaient bon train selon lesquelles Kamal Haasan avait été engagé pour le projet K dans le rôle d’un antagoniste. Maintenant, les spéculations ont finalement été confirmées par les fabricants. Kamal Haasan a reçu un accueil chaleureux de ses co-stars Prabhas et Amitabh Bachchan via une publication sur les réseaux sociaux. Et l’acteur de Vikram a maintenant répondu au tweet, en exprimant sa gratitude d’avoir fait partie du Projet K.

Amitabh Bachchan accueille Kamal Haasan dans Project K

Vyjayanthi Movies, la maison de production de Project K, a tweeté une vidéo de Kamal Haasan dans divers rôles de ses films, annonçant l’entrée de l’acteur dans la réalisation de Nag Ashwin. La mise en page textuelle de la vidéo disait: « Nous avions besoin de quelqu’un dont l’ombre pourrait couvrir la terre. Il n’y avait qu’un seul Ulaganayagan Kamal Haasan. » Re-partageant le tweet, Amitabh Bachchan a souhaité la bienvenue à Kamal Haasan, en écrivant : « Bienvenue Kamal, super de travailler avec vous, ça fait un moment ! »

Kamal Haasan écrit une note de remerciement pour Amitabh Bachchan

En réponse au tweet d’Amitabh Bachchan, Kamal Haasan a écrit : « Merci pour l’amour, Amit Ji. J’ai hâte de collaborer avec Prabhas, Aswani Dutt, Nag Ashwin, Deepika Padukone, Disha Patani, Santhosh Narayanan et Vyjayanthi Movies. »

Parallèlement au tweet, Kamal Haasan a également publié une déclaration dans laquelle il a parlé de sa joie de travailler avec l’équipe du projet K. « Il y a 50 ans, quand j’étais assistant de danse et assistant réalisateur, le nom d’Aswini Dutt occupait une place importante dans le secteur de la production. Nous nous réunissons tous les deux après 50 ans », lit-on dans un extrait de la déclaration.

Kamal Haasan sur son travail avec Amitabh Bachchan

Kamal Haasan a en outre ajouté que bien qu’il ait déjà travaillé avec Amitabh Bachchan, c’était comme « la première fois » car Amitabh Bachchan ne manquait jamais de se réinventer à chaque film. Se qualifiant de « cinéphile », Kamal Haasan a ajouté qu’il attendait avec impatience le projet K. Faisant confiance à la « vision » du réalisateur Nag Ashwin, la superstar tamoule a conclu : « Avec la vision de notre réalisateur Nag Ashwin, je suis sûr que les applaudissements résonneront dans tout notre pays et dans le cinéma mondial. »

Date de sortie du projet K

Les rapports affirment que le projet K va être riche en effets visuels et graphiques. Kamal Haasan aurait facturé une somme énorme de Rs 150 crore pour le film, soit près du double du montant payé à Prabhas. Réalisé avec un budget de Rs 500 crore, Project K devrait sortir sur les écrans argentés le 12 janvier 2024.