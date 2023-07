Project K alias KaalChakra : Prabhas, vedette de Deepika Padukone pour créer une plus grande tempête aux États-Unis que RRR

Projet K, Prabhas, Deepika Padukone et plus est tendance depuis hier. Selon le buzz en cours, le Nag Ashvin on dit que le film s’intitule KaalChakra. Oui, vous avez lu ça ! Les acteurs et l’équipe du projet K vont s’envoler pour San Diego pour Comic Con International, une convention de bandes dessinées et un événement de divertissement multi-genre. Là-dessus, ils annonceront quelque chose de très gros qui a tenu tout le monde sur leurs gardes. Les fans de Prabhas et Deepika Padukone attendent la même chose avec impatience. Et nous avons une mise à jour intéressante concernant le projet K au San Diego Comic-Con.

Qui de l’équipe Project K assistera au comic-con ?

Un initié très bien placé révèle que pour le prochain Comic-con International à San Diego de l’équipe Project K, Prabhas, Deepika Padukone et Kamal Haasan seront présents. Amitabh Bachchan sautera l’événement. Eh bien, il y a à peine quelques mois, Big B s’est blessé à la côte droite lors du tournage du film. Ce qui l’a amené à rentrer chez lui après le tournage et l’a forcé à se reposer et à récupérer.

Ce qu’il faut attendre du projet K au Comic-con

Eh bien, la source révèle que de nombreuses activités sont prévues pour le projet K, réalisé par Nag Ashwin. Par exemple, un teaser sera diffusé dans le prestigieux Hall H aux États-Unis. C’est la première fois que le teaser d’un film indien sera présenté au grand festival Comic-con. Et beaucoup d’activités sont prévues autour du même. Project K va être le film n° 1 de l’Inde, informent les sources. Et ça va créer plus de buzz et de tempête que Ram Charan, Jr NTR starrer RRR de SS Rajamouli. Eh bien, RRR a créé un tollé en Occident où non seulement les réalisateurs mais aussi les acteurs ont fait l’éloge du film. RRR a également décroché un Oscar et a remporté les plus grands honneurs dans divers prix et festivals de cinéma. Et dire que le projet K va être plus gros que ça va en effet susciter une immense curiosité.

Vérifiez la nouvelle affiche du projet K partagée par Prabhas ici:

Pendant ce temps, Project K est un titre provisoire du film. C’est un genre de science-fiction dont on dit qu’il s’intitule KaalChakra. Il y a d’autres noms qui ont également fait surface, qui sont Kalki et Krishna. On dit que les fabricants révéleront probablement le titre au SDCC 2023 le 20 juillet (21, IST). Le projet K aura Kamal Haasan comme antagoniste. Sa sortie est prévue le 12 janvier 2024.