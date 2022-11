Progressive Activists Ready Campaign pour contrer la nouvelle majorité du GOP

L’effort intervient alors que les républicains, qui ont remporté une majorité historiquement petite à la Chambre la semaine dernière, peinent à surmonter leurs divisions et à trouver comment gouverner. Les démocrates sont prêts à faire tout ce qu’ils peuvent pour perturber l’équilibre délicat que M. McCarthy devra trouver, s’il remporte la présidence, pour garder le contrôle sur ses rangs agités.

Les nouveaux groupes libéraux ont l’intention de travailler en coopération avec d’autres organisations plus établies qui se préparent également à des confrontations avec la nouvelle majorité de la Chambre et pensent que leur expérience dans la surveillance des républicains ces dernières années s’avérera un avantage. Dans le même temps, l’administration Biden et les législateurs démocrates se préparent à l’assaut, faisant appel à des experts du personnel, des spécialistes de la communication et des avocats versés dans les enquêtes pour aider à répondre aux efforts républicains.

“Nous sommes plus prêts que je ne le pense avant”, a déclaré Lisa Gilbert, vice-présidente exécutive du groupe de surveillance Public Citizen, qui fait partie d’une coalition existante appelée Not Above the Law, qui s’est concentrée sur ce qu’elle considère comme un abus de pouvoir par l’ancien président Donald J. Trump et ses alliés. “Nous connaissons le livre de jeu d’une manière réelle.”

Le bureau de M. McCarthy n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la campagne émergente. Mais les républicains sont conscients que les groupes de gauche bien financés feront tout ce qu’ils peuvent pour susciter l’opposition à la nouvelle majorité.

Lors d’une apparition dimanche sur Fox News, M. McCarthy a clairement indiqué qu’il ne serait pas dissuadé de diriger une majorité ambitieuse à la Chambre s’il pouvait obtenir les votes pour devenir président, un défi de taille qui lui était opposé à l’extrême droite et au parti. marge de vote très mince. Il a fait valoir que les autres républicains de la Chambre devraient se rassembler autour de lui afin qu’ils puissent donner suite à leurs propositions législatives et à leurs plans pour braquer les projecteurs sur l’administration Biden.

«Tout le travail que nous voulons faire – du déploiement des enquêtes, de la reconstruction de notre économie, de la sécurisation de notre frontière – rien de tout cela ne peut aller de l’avant sans que nous avancions sur le terrain, que nous ayons le vote du président, que nous mettions les règles et travailler ensemble comme un seul », a déclaré M. McCarthy.

Alors que ceux de gauche s’organisent, font des recherches et élaborent des plans pour servir d’opposition depuis des mois, la bataille étonnamment serrée pour la majorité et l’incertitude prolongée quant au parti qui l’emporterait ont suscité une brève lueur d’optimisme parmi leurs alliés qui Les démocrates pourraient détenir la Chambre et ils pourraient suspendre leur travail. Mais le problème étant réglé, ils se disent désormais prêts à aller de l’avant.