AUSTIN, Texas – La Texas House a donné jeudi son approbation initiale à une mesure qui permettrait de porter une arme de poing au Texas sans permis, un effort pluriannuel qui n’avait jamais été voté à la chambre basse.

S’il était approuvé, le Texas deviendrait de loin le plus grand des quelque 20 États qui autorisent déjà les propriétaires d’armes de poing à porter leurs armes en public sans permis.

Le moment où la Chambre dirigée par le GOP a adopté le projet de loi maintenant – après des années d’efforts au point mort – a irrité les opposants dont les chances de resserrer les lois sur les armes à feu après la fusillade d’El Paso Walmart en 2019 qui a tué 23 personnes diminuent. Les législateurs du Texas ne se sont pas réunis en 2020, ce qui en fait la première année de dépôt de projets de loi sur le contrôle des armes à feu depuis l’attaque.

Le vote 84-56 était en grande partie le long des lignes de parti.

Le débat s’est prolongé pendant plus de cinq heures, les démocrates tentant de modifier le projet de loi par le biais de plus d’une douzaine d’amendements ratés et utilisant des manœuvres parlementaires parfois utilisées pour tuer un projet de loi. À un moment donné, des militants du contrôle des armes à feu, surplombant les législateurs de la galerie de la Chambre, ont été escortés par les forces de l’ordre alors qu’ils priaient et chantaient «Amazing Grace».

House Bill 1927, rédigé par un certain nombre de législateurs républicains, permettrait à toute personne de plus de 21 ans qui peut légalement posséder une arme à feu de porter une arme de poing en public. La loi actuelle du Texas permet aux résidents de 21 ans ou plus de porter une arme de poing après avoir suivi la formation requise pour obtenir une licence de port, avoir un casier judiciaire vierge et ne pas avoir de dépendance chimique. D’autres restrictions incluent l’incapacité à «faire preuve de discernement en ce qui concerne l’utilisation et le stockage appropriés d’une arme de poing». Les frais de demande standard pour une licence sont de 40 $.

« Le projet de loi devrait être qualifié de report de bon sens », a déclaré le représentant Matt Schaefer, R-Tyler, ajoutant que la mesure ne modifiait pas les lois sur la vérification des antécédents et « n’avait rien à voir avec l’achat ou le transfert d’une arme à feu ».

Le projet de loi a le soutien du Parti républicain du Texas et du puissant lobby des armes à feu de la National Rifle Association. Il doit être approuvé une troisième fois à la Chambre et nécessiterait l’approbation du Sénat avant de se rendre au bureau du gouverneur.

Les partisans du projet de loi étaient optimistes que cette année pourrait être différente avec l’élection du président de la Chambre Dade Phelan, R-Beaumont, qui a fait partie des tentatives au cours des sessions précédentes d’élargir le portage sans licence.

Le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, qui préside le Sénat, n’avait auparavant pas montré d’appétit pour le portage sans permis, affirmant que la chambre n’avait pas les votes et, en 2019, avait défendu ses appels à la vérification des antécédents avant les ventes d’armes à feu d’étranger à étranger.

La mesure de portage sans permis de la Chambre laisserait la vérification des antécédents en place, bien qu’il existe des lacunes qui n’exigent pas de vérification des antécédents dans certains achats privés et achats lors de salons d’armes à feu.

Les instructeurs d’armes à feu se sont rassemblés devant le Capitole plus tôt cette semaine pour s’opposer au projet de loi, affirmant que les propriétaires d’armes de poing devraient être correctement formés. Les groupes de police s’y sont également opposés.

Des militants ont rempli la galerie surplombant l’action sur le sol de la Chambre jeudi, avec des organisateurs de contrôle des armes à feu Moms Demand Action vêtus de rouge, Gun Owners of America en noir et un groupe interconfessionnel opposé à la mesure vêtu de blanc.

Les membres du groupe interconfessionnel ont prévu une veillée pour les victimes de violence armée après le débat.

Le débat est devenu parfois difficile, les démocrates affirmant que le projet de loi entraînerait davantage de fusillades de masse et une augmentation de la violence armée au Texas.

Le représentant Joe Moody, D-El Paso, s’est prononcé contre le projet de loi à l’avant de la chambre, entouré du reste de la délégation d’El Paso.

La fusillade d’El Paso en 2019 est survenue quelques semaines à peine avant qu’un homme armé à Midland-Odessa ne tue sept personnes avec une arme qu’il a obtenue lors d’un achat privé sans vérification des antécédents. Moody a déclaré que les législateurs se sont engagés à apporter des changements bipartites, mais jusqu’à présent, les républicains n’ont eu pour objectif que de mettre des mesures plus lâches sur les armes à feu.

« Je suis tellement fatigué de ne rien faire », a déclaré Maugrey. «Je suis tellement fatigué de répondre à un très petit nombre de personnes très bruyantes dont la réflexion sur les armes à feu est enveloppée de peurs infondées et d’étranges théories du complot.

Au lieu de cela, l’Assemblée législative a décidé ces dernières années d’élargir les lois sur les armes à feu. En 2015, la législature a élargi les droits des Texans de porter des armes de poing en public. Les porteurs d’armes de poing autorisés n’ont pas besoin de dissimuler les armes.

Le représentant Chris Turner, D-Grand Prairie, a déclaré que HB 1927 ne tenait pas compte de la montée de la violence armée et des fusillades de masse au Texas et à travers le pays. « Ce projet de loi rend notre État et nos électeurs moins sûrs », a déclaré Turner.

Contribuer: The Associated Press