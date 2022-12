Progrès réalisés dans la lutte pour sauver la baleine noire de l’Atlantique Nord de l’extinction

La dernière estimation officielle de la population de l’espèce de baleine la plus menacée au monde est sombre.

Un groupe d’experts internationaux a récemment confirmé qu’il y avait environ 340 baleines noires de l’Atlantique Nord survivantes l’année dernière, contre 348 enregistrées en 2020. Bien que le taux de déclin ait ralenti, les chercheurs affirment que ces énormes animaux luttent toujours pour éviter l’extinction.

Seuls 15 veaux sont nés en 2022, bien en deçà de la moyenne de 24 rapportée au début des années 2000. Et il n’y a pas eu de mères pour la première fois cette saison, ce qui soutient les recherches montrant une tendance à la baisse du nombre de femelles capables de se reproduire.

Malgré ces sombres conclusions, des nouvelles remarquablement bonnes sont apparues en octobre avant la réunion annuelle du Consortium de la baleine noire, qui a réuni des chercheurs, des représentants de l’industrie de la pêche et des défenseurs de l’environnement à New Bedford, Mass.

Sean Brillant, biologiste principal de la conservation à la Fédération canadienne de la faune, affirme que de grands progrès sont réalisés dans l’utilisation d’une technologie relativement nouvelle conçue pour empêcher les baleines de s’emmêler dans les engins de pêche, l’une des principales causes de mortalité des baleines noires.

“Cette année a été une grande réussite”, a déclaré Brillant dans une récente interview.

La technologie est connue sous le nom d’équipement sans corde ou à la demande. Alors que les casiers à homard et à crabe traditionnels sont largués au fond de l’océan puis récupérés en hissant de longues cordes suspendues à des bouées flottantes, les engins à la demande n’utilisent pas de soi-disant lignes ou bouées. Les pièges sont trouvés à l’aide d’un dispositif de guidage électronique – une sorte de bouée virtuelle – et ils sont récupérés à l’aide de bobines de corde gonflées à distance ou de sacs de levage.

L’élimination des engins flottants pourrait réduire considérablement le risque d’enchevêtrement, qui représente 82% des décès documentés de baleines noires, selon le Woods Hole Oceanographic Institute de Falmouth, Mass.

Brillant dit que son organisation et quelques autres ont eu beaucoup de succès cette année en prêtant des engins sans corde aux pêcheurs canadiens de crabe des neiges dont les lieux de pêche étaient autrement fermés lorsque des baleines noires sont apparues dans le golfe du Saint-Laurent. La Fédération canadienne de la faune a fourni du matériel et de la formation à 10 pêcheurs de Tignish, à l’Île-du-Prince-Édouard, qui ont finalement ramené 167 000 kilogrammes de crabe à l’aide d’engins sans corde dans des zones fermées.

Pendant ce temps, l’Association des crabiers acadiens de Shippagan, au Nouveau-Brunswick, comptait 20 pêcheurs pêchant dans des zones fermées avec des engins sans corde. Ils ont débarqué 181 000 kilogrammes de crabe.

“Nous avons pu accomplir beaucoup de choses”, a déclaré Brillant. « L’implication des pêcheurs est la cause de notre succès.

Moira Brown, scientifique principale à l’Institut canadien des baleines, a déclaré qu’il était encourageant de voir combien de personnes travaillent sur la technologie sans corde. «Avec cette vague de soutien… nous allons essayer de garder cet animal dans les parages», a-t-elle déclaré lors d’une entrevue depuis Welshpool, au Nouveau-Brunswick.

Elle a souligné que la baisse de la population l’an dernier ne constitue pas une tendance, et elle a attiré l’attention sur le fait que cela fait trois ans qu’il n’y a pas eu de décès confirmé de baleine noire dans les eaux canadiennes – bien que les scientifiques estiment qu’un tiers des baleines noires les décès ne sont jamais détectés.

En ce qui concerne les casiers sans corde, Brown a également souligné le succès des pêcheurs de crabe utilisant le nouvel engin dans l’est du Nouveau-Brunswick.

“Tout cela démontre que le sans corde est réel”, a déclaré Brown, qui a commencé à travailler avec les baleines franches en 1985 alors qu’il n’en restait plus qu’environ 200 dans l’Atlantique Nord. “Cette population a déjà démontré qu’elle peut se rétablir si nous réduisons la mortalité que nous causons.”

L’été dernier, l’Institut canadien des baleines, un organisme de bienfaisance enregistré, a rassemblé une collection d’engins sans corde de huit fabricants et l’a emballée dans une remorque utilitaire qui a été transportée dans 13 communautés de pêcheurs des Maritimes.

«Nous nous présentions simplement dans un port ou lors de réunions d’associations de pêcheurs, principalement à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick», a déclaré Brown. “Nous les avons laissés mettre la main dessus et y réfléchir.”

Le passage aux équipements sans corde est un pas dans la bonne direction, déclare Kristen Monsell, directrice juridique du Center for Biological Diversity, à but non lucratif, basé à Tuscon, en Arizona.

«Beaucoup de progrès ont été réalisés en très peu de temps, en particulier le travail au Canada», a déclaré Monsell lors d’une entrevue. « Les pêcheurs disent que ça marche…. C’est la future solution au problème de l’enchevêtrement des baleines qui afflige non seulement les baleines franches, mais aussi les baleines de nos océans.

On pense que la population de baleines franches a culminé à environ 21 000 avant que la chasse agressive ne réduise considérablement leur nombre. Dans les années 1920, il en restait moins de 100. Après l’imposition d’une interdiction de chasse en 1935, la population est passée à 483 en 2010, mais a ensuite recommencé à décliner.

En 2018, le gouvernement canadien a introduit une série de mesures pour protéger les baleines après que 17 d’entre elles soient mortes dans les eaux canadiennes et américaines l’année précédente, principalement à la suite d’enchevêtrements et de collisions avec des bateaux.

Le pic soudain du nombre de morts est survenu après que les chercheurs ont confirmé que de nombreuses baleines avaient changé leur route de migration printanière et estivale en se dirigeant plus au nord dans le golfe du Saint-Laurent au lieu de rester dans le nord du golfe du Maine, la baie de Fundy et le Bassin Roseway au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Entre autres choses, le gouvernement fédéral a accru la surveillance aérienne du golfe, imposé des limites de vitesse plus lentes pour les navires dans les couloirs de navigation et suspendu temporairement la pêche dans certaines zones.

Malgré les nouvelles règles et l’utilisation croissante d’engins sans corde, il est clair que l’industrie de la pêche a encore beaucoup de chemin à faire pour que les baleines franches survivent. Cinq baleines franches ont été repérées cette année empêtrées dans des engins de pêche. Quatre des enchevêtrements étaient nouveaux.

Fin septembre, le New England Aquarium a publié une déclaration disant qu’une femme de 17 ans connue sous le nom de Snow Cone, repérée pour la première fois empêtrée dans de longues cordes en mars 2021, était si malade que “sa mort est presque certaine”. Son petit a disparu en avril.

De plus, des questions difficiles demeurent quant aux coûts élevés associés aux engins sans corde. Il n’y a pas de normes en matière de systèmes de localisation, et les pêcheurs américains ont montré une résistance significative à l’utilisation d’engins sans corde et d’autres technologies visant à aider les baleines noires à éviter les enchevêtrements.

“Ce n’est pas encore clair”, a déclaré Brillant. « Aux États-Unis, c’est beaucoup plus polarisé et contradictoire. Les pêcheurs, leurs associations et syndicats, sont très réticents à devoir adopter des engins sans corde…. Ils ont du mal à progresser. »

—Michael MacDonald, La Presse Canadienne

