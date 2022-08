Progrès réalisés dans la lutte contre l’incendie de Californie qui a fait 2 morts

YREKA, Californie (AP) – Lorsque des cendres ont commencé à tomber et que sa gorge brûlait à cause de la fumée, Franklin Thom a décidé qu’il était temps de quitter la ville où il a grandi à la lisière de la forêt nationale de Californie.

Lundi, il séjournait dans un refuge avec juste ses médicaments, quelques vêtements, ses chaussures de douche, sa fille et le mot que contrairement à d’autres, il avait échappé au plus grand incendie de Californie de l’année avec sa maison toujours debout.

“Gardez vos prières pour nous”, a déclaré Thom, 55 ans.

Au moins deux personnes sont mortes et plus de 100 maisons, hangars et autres bâtiments ont brûlé dans l’incendie de McKinney depuis qu’il a éclaté vendredi dernier et l’incendie reste incontrôlable, ont déclaré les autorités.

Deux corps ont été retrouvés à l’intérieur d’un véhicule calciné dimanche dans l’allée d’une maison près de la communauté isolée de Klamath River, a indiqué le bureau du shérif du comté de Siskiyou dans un communiqué. D’autres détails n’ont pas été immédiatement publiés.

L’incendie dans le nord de la Californie près de la frontière avec l’Oregon a explosé en taille à près de 87 miles carrés (225 kilomètres carrés) après avoir commencé dans la forêt nationale de Klamath. C’était l’un des nombreux incendies qui faisaient rage dans l’ouest des États-Unis, menaçant des milliers de maisons.

Dans le nord-ouest du Montana, un incendie qui s’est déclaré vendredi après-midi près de la ville d’Elmo dans la réserve indienne de Flathead mesurait 20 miles carrés (52 kilomètres carrés), ont déclaré des responsables des pompiers. Certaines personnes ont été forcées de fuir leurs maisons alors que les rafales de vent de l’après-midi ont poussé le feu vers l’est.

L’incendie de Californie a commencé petit mais a explosé au cours du week-end alors que des cellules orageuses provoquaient parfois des rafales de vent à 80 km/h.

Un temps nuageux et quelques bonnes pluies ont aidé les pompiers dimanche soir et lundi. Les bulldozers ont réussi à encercler la ville d’Yreka (Wye-REE’-kuh) avec des pare-feu, tandis que les équipes creusant des lignes de feu sur un terrain escarpé et accidenté progressaient également, ont déclaré des responsables des pompiers.

L’incendie se déroulait à environ 6,4 kilomètres d’Yreka, une ville pittoresque d’environ 7 500 habitants.

“Nous avons le temps”, a déclaré Todd Mack, un commandant d’incendie d’incident avec le US Forest Service. « Nous avons la puissance. Et nous nous en occupons.

Mais le temps était une bénédiction mitigée. La foudre du week-end a également déclenché plusieurs petits incendies près du McKinney Fire. Et malgré l’humidité indispensable, les forêts et les champs de la région sont restés secs.

Yreka pourrait voir un maximum de près de 90 degrés Fahrenheit (32,2 degrés Celsius) mardi, et le Service météorologique national a émis un drapeau rouge avertissant d’un danger d’incendie extrême jusqu’à mardi soir en raison du risque que la foudre déclenche de nouveaux incendies et des rafales de vent sortant des orages alimenter les flammes.

Paisley Bamberg, 33 ans, figurait parmi ceux qui attendaient l’incendie du refuge lundi. Elle est arrivée à Yreka il y a quelques mois en provenance de West Columbia, en Caroline du Sud.

Elle vivait dans un motel avec ses six enfants, âgés de 15 ans à ses jumeaux d’un an, lorsqu’on lui a dit d’évacuer.

“J’ai commencé à tout jeter sur le toit de mon camion”, mais j’ai dû laisser beaucoup de choses derrière moi, a-t-elle déclaré.

Bamberg a déclaré qu’elle venait d’être embauchée dans un restaurant Arby’s et se demandait s’il survivrait à l’incendie.

“Il n’y aura peut-être pas grand-chose là-bas à notre retour”, a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si j’ai un travail. Les enfants étaient censés commencer l’école et je ne sais pas si l’école est toujours debout.

« J’essaie de garder le moral. J’ai six petits humains qui dépendent de moi », a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas m’effondrer ou faiblir.”

Environ 2 500 personnes faisaient l’objet d’ordres d’évacuation, mais Thom a déclaré qu’il savait que de nombreuses personnes restaient à Yreka.

« Il y a encore beaucoup de monde en ville, des gens qui ont refusé de partir », a-t-il dit. « Beaucoup de gens n’ont pas de véhicule et ne peuvent pas y aller. C’est vraiment triste.”

Thom a vécu à Yreka toute sa vie, mais c’était la première fois qu’il était menacé par un incendie de forêt.

“Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait un jour”, a-t-il déclaré. «Je pensais:« Nous sommes invincibles. … Cela fait de moi un menteur.

Ailleurs, le Moose Fire dans l’Idaho a brûlé plus de 85 miles carrés (220 kilomètres carrés) dans la forêt nationale de Salmon-Challis tout en menaçant les maisons, les opérations minières et les pêcheries près de la ville de Salmon. Il était contenu à 23 % lundi.

Et un incendie de forêt qui faisait rage dans le nord-ouest du Nebraska a entraîné des évacuations et détruit ou endommagé plusieurs maisons près de la petite ville de Gering. L’incendie de Carter Canyon a commencé samedi sous la forme de deux incendies distincts qui ont fusionné. Il était d’environ 30% contenu tôt lundi.

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Le service forestier américain a fermé une section de 110 miles (177 kilomètres) du célèbre Pacific Crest Trail dans le nord de la Californie et le sud de l’Oregon. Soixante randonneurs de cette région ont été aidés à évacuer samedi, selon le bureau du shérif du comté de Jackson dans l’Oregon, qui a contribué à l’effort.

Weber a rapporté de Los Angeles. les journalistes d'Associated Press Amy Hanson à Helena, Montana; Margery Beck à Omaha, Nebraska ; et Keith Ridler à Boise, Idaho, ont contribué à ce rapport.

Noah Berger et Christopher Weber, Associated Press