Progrès réalisés dans la défense de Bakhmut, selon l’armée ukrainienne

L’armée ukrainienne a déclaré qu’elle avait fait de nouvelles avancées mercredi dans de violents combats près de la ville orientale de Bakhmut, et que la Russie continuait d’envoyer de nouvelles unités, y compris des parachutistes.

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il y avait des bombardements russes soutenus dans plusieurs régions, notant dans une allocution vidéo que ces attaques montraient la nécessité d’exercer une pression internationale supplémentaire sur Moscou.

Les remarques sur Bakhmut par le porte-parole militaire Serhiy Cherevatyi étaient les dernières d’une personnalité ukrainienne au cours de la semaine dernière à indiquer que les forces russes ont été repoussées dans certaines régions.

« Nous menons avec succès une opération défensive, une contre-attaque, et au cours de cette journée, nos unités ont pénétré jusqu’à 500 mètres dans certaines parties », a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne.

Aucun signe que la Russie manque de munitions, selon l’Ukraine

Il a déclaré n’avoir vu aucun signe que les forces russes manquaient de munitions, contredisant les déclarations d’Evgueni Prigojine, chef du groupe de mercenaires Wagner à la tête de l’assaut de Bakhmut.

« L’ennemi cherche à s’emparer de la ville à volonté, en frappant avec tous les systèmes et calibres », a déclaré Cherevatyi. « Ils déplacent de nouvelles unités [to Bakhmut]principalement des parachutistes, dans le but d’obtenir une sorte de succès intermédiaire. »

Une capture d’écran des médias sociaux publiée le 14 mai montre des obus explosant dans un village au nord de Bakhmut occupé par les forces russes, à Paraskoviivka, en Ukraine. (45e brigade d’artillerie séparée de la ZSU/Reuters)

Moscou considère Bakhmut, une ville d’environ 70 000 habitants avant l’invasion russe, comme un tremplin vers la conquête du reste de la région industrielle orientale du Donbass, frontalière de la Russie.

Les responsables ukrainiens ont signalé que les avancées autour de Bakhmut ne faisaient pas partie d’une contre-offensive plus large prévue par Kiev pour repousser les forces russes.

Moscou n’a pas immédiatement commenté les propos de Cherevatyi, bien que l’agence de presse russe RIA Novosti ait cité le ministère russe de la Défense disant que ses forces continuaient de se battre pour capturer les parties occidentales de Bakhmut.

REGARDER | Pourquoi la ville de Bakhmut est si cruciale : Bakhmut est une « victoire de la propagande » pour n’importe quel camp, déclare le général de brigade à la retraite de l’armée américaine Le général de brigade à la retraite de l’armée américaine Mark Kimmitt a déclaré que la ville de Bakhmut n’avait que peu d’importance stratégique dans le contexte plus large de la guerre. « Je pense que ce sont juste les deux commandants – Poutine et Zelensky – essayant de se surpasser pour proclamer à leur peuple une victoire majeure et pour continuer cette guerre. »

Le chef du groupe Wagner critique les commandants russes

Prigozhin, dans une déclaration audio, a semblé confirmer que les forces ukrainiennes détenaient désormais un avantage à Bakhmut et il a de nouveau critiqué les commandants russes.

« Malgré le fait que l’ennemi ne possède que quelques pour cent du territoire à Bakhmut, l’encercler ne semble pas possible », a-t-il déclaré. « En raison de l’avancée de l’ennemi … les parachutistes russes ont pris des positions avantageuses pour l’ennemi. »

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier la situation sur le champ de bataille.

L’analyste militaire ukrainien Oleksandr Musiyenko a déclaré que la bataille prolongée ressemblait à la défaite de l’armée soviétique contre les troupes nazies à Stalingrad en 1943 après cinq mois de combats.

« Les troupes russes ont perdu l’initiative sur les flancs – nos troupes ont coupé ces flancs », a déclaré Musiyenko à NV Radio.