Au cours de la dernière année, Logansport a vu de nombreuses entreprises ouvrir leurs portes, dont beaucoup sont détenues et exploitées par des résidents locaux.

Des restaurants aux brasseries en passant par les magasins de nouveautés et plus encore, voici un récapitulatif de quelques-unes des nouvelles entreprises ouvertes au cours des 12 derniers mois.

Le projet scientifique

La Science Project Brewing Company a officiellement ouvert ses portes à Logansport le 27 août 2022 au 611 N St. La brasserie propose une variété de bières, de boissons et de pizzas. Le propriétaire Tim Eaton a déclaré que l’ouverture de l’entreprise était une opportunité de se sentir davantage partie intégrante de sa communauté d’adoption.

«J’ai grandi à Flint, dans le Michigan», a déclaré Eaton. «Je vois beaucoup de similitudes entre les zones industrielles et une ville qui se creusent. Une grande partie de la base économique disparaît. Il y a encore des gens bien là-bas.

Certains des produits disponibles incluent une boisson appelée « Double Felix », une référence à la mascotte Félix le chat de Logansport High School, ainsi qu’une bière blanche nommée d’après la Chamberlain Tavern, la première taverne de Logansport.

La brasserie propose également des pizzas de style napolitain créées par Michael Alvarez, qui a déclaré qu’il était important pour lui de créer quelque chose de nouveau pour la communauté et de ne pas essayer de concurrencer directement les autres pizzerias locales de la ville.

Eaton a déclaré que la ville avait massivement soutenu l’entreprise, et l’ancien directeur exécutif de Logan’s Landing, Joe Brewer, a déclaré qu’il était particulièrement enthousiasmé par l’ouverture du Science Project, car il reprenait le bâtiment dans lequel il exploitait son ancienne entreprise.

« Je pense que l’ajout du projet scientifique sera formidable pour le centre-ville de Logansport », a déclaré Brewer. « Espérons que cela attirera plus de gens au centre-ville et que cela profitera également à d’autres entreprises. Je souhaite bonne chance à Tim et à son équipe, et je sais qu’ils connaîtront du succès et que la communauté les soutiendra.

Le Projet Scientifique est ouvert les lundis et jeudis de 16h à 22h, les vendredis de 16h à 23h, les samedis de midi à 23h et les dimanches de midi à 20h.

Culver’s

En octobre 2022, une nouvelle chaîne de restaurants a ouvert ses portes au 3923 Market St. : Culver’s.

La grande ouverture du 3 octobre a vu une file de clients s’étendre au-delà du parking. Malgré les températures fraîches ce matin-là, les résidents de Logansport ont commencé à attendre dès 3 heures du matin l’ouverture à 9 heures du matin et la promesse d’un an de crème glacée gratuite.

Le maire de Logansport, Chris Martin, le président de la chambre de commerce du comté de Logansport Cass et de l’organisation de développement économique de Cass Logansport, Bill Cuppy, ainsi que des membres de la chambre de commerce étaient présents pour une cérémonie d’inauguration en salle. Martin a remercié le propriétaire David Droll d’avoir investi dans Logansport, et Droll a déclaré qu’il se sentait dépassé par la participation de la Chambre de commerce et de ceux qui attendaient à l’extérieur.

Cuppy a déclaré que Culver’s avait embauché près de 60 employés tout en offrant des salaires plus élevés que la moyenne du secteur.

« Cela continue sur notre lancée », a déclaré Cuppy. « Nous avons une dynamique dans tous les secteurs de Logansport. Cela continue simplement, comme vous pouvez le voir à travers l’excitation. Ils ont employé beaucoup de personnes localement et nous leur souhaitons bonne chance.

Le hall et le service au volant sont ouverts de 10h30 à 22h00 du lundi au dimanche.

Outils de fret portuaire

Harbour Freight Tools a rejoint d’autres locataires comme Walmart et Dollar Tree à The Junction, anciennement connu au centre commercial Logansport, le 4 février.

Le magasin, situé au 3922 E Market St., est le 34{sup}ème{/sup} magasin Harbor Freight Tools dans l’Indiana et embauche localement.

« Notre équipe est prête à servir et à offrir de la valeur aux clients de Logansport et de tout le comté de Cass », a déclaré le directeur du magasin Carl Anthrop. «Chez Harbor Freight, nous reconnaissons qu’aujourd’hui plus que jamais, nos clients dépendent de nous pour obtenir les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail à un prix abordable.

Le magasin propose une sélection complète d’outils et d’équipements dans des catégories telles que l’automobile, les outils pneumatiques et électriques, le stockage, les équipements électriques d’extérieur, les générations, les fournitures de soudage, l’équipement d’atelier, les outils à main et plus encore, selon un communiqué de presse. Harbour Freight a également été reconnu en 2021 par le magazine Forbes comme l’un des 20 meilleurs employeurs de l’ensemble du commerce de détail, l’un des meilleurs employeurs en termes de diversité, l’un des meilleurs employeurs pour les femmes et l’un des meilleurs employeurs du pays pour les anciens combattants.

Harbour Freight Tools est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 18h.

Studio de beauté Alma

Alma Gutierrez a ouvert son entreprise, Alma Beauty Studio, en avril et a été accueillie au centre-ville par Logan’s Landing.

Située au 520 E. Broadway St., elle fait actuellement des coiffures, des ongles et des pédicures. Elle a dit qu’elle a toujours été passionnée par la beauté, qu’elle suit même des cours à Kokomo pour améliorer ses compétences, et qu’elle est cosmétologue, coiffeuse et manucure agréée. Gutierrez parle également espagnol, ce qui est utile lorsque ses clients ont des besoins spécifiques en matière de soins capillaires.

« Je pense qu’il y a beaucoup de gens ici, principalement des Hispaniques, qui ont besoin que quelqu’un parle espagnol et les aide à obtenir des services », a déclaré Gutierrez.

«Je pensais qu’il y avait peut-être une entreprise là-bas.»

Gutierrez a déclaré qu’elle avait vu une opportunité de mettre ses compétences à profit après que son mari ait subi une blessure qui l’a laissé sans travail.

Elle a déclaré que même si elle commençait modestement, elle espérait développer son entreprise à l’avenir.

Elle imagine un bar de beauté où les clients peuvent venir déguster du vin tout en se faisant faire une pédicure ou se faire les ongles. Toutefois, pour le moment, elle offre ses services uniquement sur rendez-vous.

« J’ai toujours aimé faire ça », a déclaré Gutierrez.

Le studio de beauté d’Alma est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 15h. Pour prendre rendez-vous, appelez le 574-727-5428.

Don Baraton Liquidateurs

Le 1er avril, Logansport a vu ouvrir un nouveau magasin de liquidation, appelé Don Baraton Liquidations.

Le magasin, dont le nom se traduit par M. Cheap, a ouvert ses portes au 1100 West Market. Il propose un stock tournant et un nouvel inventaire est apporté chaque semaine. Le propriétaire Omar Suarrez et sa partenaire Olivia Serrano ont vu une file de clients se former à l’extérieur du magasin pour son inauguration.

« L’idée est née lorsque nous avons constaté à quel point la vie est chère et nous avons lancé cette activité pour aider les gens en acquérant des choses à bas prix », a déclaré Suarrez avec l’aide de la traduction. « Et aussi pour redonner vie au côté ouest et attirer plus de monde et de trafic puisque 90% des autres commerces sont du côté est. »

Le bâtiment, propriété d’Ethan Kesling et Erika Zimmer, était autrefois le site de la pharmacie Kesling qui appartenait à leur grand-père Estell Kesling.

Il a ouvert ses portes en 1961 et a été vendu en 1996. Kesling et Zimmer utilisaient le bâtiment comme entrepôt ces dernières années. Kesling et Zimmer dirigent le centre de soins de santé à domicile Kesling au 1115 West Market Street.

Les deux ont été approchés par Suarrez et Serrano pour utiliser l’ancienne pharmacie comme espace pour abriter leur magasin de liquidation, ce à quoi Kesling et Zimmer ont tous deux convenu que Logansport avait besoin d’un magasin comme Don Baraton Liquidations. Les clients qui ont visité Don Baraton ont partagé leurs souvenirs de l’ancienne pharmacie avec Suarrez et Serrano, et Kesling et Zimmer ont déclaré qu’il était génial que les clients se souviennent encore de la pharmacie.

« Notre grand-père a toujours été connu comme un négociateur », a déclaré Zimmer. « Donc, avoir quelqu’un d’autre ici comme ça, qui fait de bonnes affaires, est spécial pour nous et pour la famille. »

Les articles de Don Baraton Liquidations sont pré-assemblés et une livraison gratuite locale est également disponible. Le magasin est ouvert de 10h à 19h du mardi au dimanche.

Pizza au feu

Ouvert en mai, Fire Pizza à Walton vend de tout, des pizzas aux sandwichs en passant par les tacos. Les deux propriétaires, Jake et Aly Rouch, sont de Walton, et Jake Rouch a déclaré qu’il est devenu propriétaire du restaurant grâce à son ami Bo Weir, qui a lancé la marque et possède les autres emplacements Fire Pizza à Flora et Russiaville. En plus d’une variété de plats au Fire Pizza, il y a également un bar où de la bière et du vin sont servis.

« Il existe une solide variété », a déclaré Jake Rouch. « Vous pouvez vraiment venir ici trois soirs par semaine et manger facilement trois repas différents. »

Jake Rouch a déclaré qu’ils étaient fortement impliqués dans la communauté, comme lorsqu’ils ont fait des dons pour la Lewis Cass Youth League lors de l’ouverture du restaurant. L’un des aspects les plus importants qu’ils souhaitaient apporter au restaurant était d’avoir un agencement qui non seulement avait du sens, mais qui permettrait aux enfants de s’asseoir n’importe où, à l’exception du bar.

Aly Rouch a déclaré que le restaurant est très familial et Jake Rouch a déclaré que Fire Pizza espère apporter un environnement familial à la communauté.

« La communauté nous a vraiment accueillis », a déclaré Jake Rouch. « Plus que prévu, plus que prévu, et nous en sommes reconnaissants. »

Fire Pizza est ouvert du mardi au jeudi de 15h à 21h, les vendredis et samedis de 15h à 22h et le dimanche de 15h à 9h.