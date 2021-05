Progrès des pourparlers avec les sénateurs du GOP

Jeudi, six sénateurs républicains de haut niveau ont transmis le même message à Biden lors d’une réunion clé, dirigée par Moore Capito. Au début, Biden a déclaré qu’il était « prêt à faire des compromis ». Les sénateurs étaient prêts à parler écrous et boulons.

Alors que les républicains préparent une deuxième offre dans les jours à venir pour la remettre à Biden, les législateurs démocrates acceptent de plus en plus la préférence de Biden d’adopter d’abord un projet de loi sur l’infrastructure bipartisane réduit, puis un projet de loi de dépenses nationales beaucoup plus important, probablement sans votes républicains, après ça.

En plus de faire passer ce qui avait été laissé de côté dans le plan américain pour l’emploi, les démocrates chercheraient également à intégrer la deuxième partie de l’agenda national de Biden, les 1,8 billion de dollars. Plan des familles américaines, dans un projet de loi, ils adopteraient un vote en ligne droite du parti.

Ce deuxième volet comprend le financement de quatre années supplémentaires d’éducation universelle gratuite, la subvention de la garde d’enfants pour les familles de la classe moyenne et l’élargissement des congés familiaux payés et des crédits d’impôt pour enfants. C’est également là que des augmentations d’impôts sur les sociétés et les Américains les plus riches seraient le plus susceptibles d’être adoptées.

« Du point de vue des démocrates, ce qui ne se passe pas maintenant se produira plus tard », a déclaré Matt Bennett, cofondateur de Third Way, un groupe de réflexion démocrate centriste. « Ils pourront remporter une grande victoire sur cet accord bipartisan et ensuite adopter le reste de l’ordre du jour plus tard cette année sur le rapprochement budgétaire. »

« Dans un an, ce dont le public se souviendra, c’est que Biden a commencé avec un accord d’infrastructure bipartisan », a déclaré Bennett. « Personne ne va dire: ‘Eh bien, cette partie des dépenses était dans le projet de loi bipartisan, et cette partie était dans le projet de loi de réconciliation. Tout cela sera l’agenda de Biden. »