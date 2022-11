Progrès dans le traitement du trouble dépressif majeur

Le trouble dépressif majeur est le trouble de l’humeur le plus répandu dans le monde. Aussi appelée dépression clinique, ou simplement dépression, c’est lorsque vous avez des symptômes de mauvaise humeur ou de désespoir pendant au moins 2 semaines. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui en est la cause. Mais ils savent que le traiter est complexe et que les personnes qui en souffrent ont besoin de plus de moyens pour se sentir mieux plus rapidement.

Depuis environ un demi-siècle, les scientifiques ont déployé beaucoup d’efforts pour améliorer les médicaments qui ciblent un petit ensemble de neurotransmetteurs. Ce sont des produits chimiques dans le cerveau – la sérotonine, la norépinéphrine et la dopamine en particulier – qui affectent la façon dont vos cellules nerveuses se parlent, ce qui affecte ensuite votre humeur.

La plupart des gens répondent aux antidépresseurs standards. Mais au moins 30 % des personnes qui essaient deux types différents de ces médicaments continuent de présenter des symptômes de dépression. C’est ce qu’on appelle la dépression résistante au traitement.

Ainsi, au cours des 2 dernières décennies, les scientifiques ont changé leur façon de penser au traitement du trouble dépressif majeur à mesure que leur compréhension de la biologie cérébrale derrière la dépression a changé.

Le plus grand changement est que la recherche sur les médicaments ne cible plus que certains neurotransmetteurs, explique Gerard Sanacora, MD, PhD, directeur du programme de recherche sur la dépression de Yale à New Haven, CT. “Nous avons ouvert une toute nouvelle perspective de cibles potentielles pour de nouveaux médicaments.”