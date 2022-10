Progrès dans le traitement de l’arthrite psoriasique

Je suis professeur de médecine et d’épidémiologie à l’Université de l’Alabama à Birmingham, médecin au Birmingham Veterans Affairs Medical Center et co-auteur des lignes directrices pour le traitement de l’arthrite psoriasique.

Ce qui m’attire dans la recherche sur le rhumatisme psoriasique et d’autres maladies rhumatismales, c’est que les découvertes que nous faisons peuvent améliorer la fonction et la qualité de vie des gens. Cela peut leur donner l’occasion de profiter à nouveau pleinement de la vie, de passer du temps avec leurs proches et de faire les autres choses qui leur procurent du plaisir.

L’avantage des médicaments plus anciens est que nous avons de l’expérience avec eux et beaucoup de données à long terme sur leur sécurité. L’avantage des nouvelles thérapies, en revanche, c’est qu’elles sont plus efficaces avec le temps.

Il est possible, plus tard, que nous découvrions que les effets secondaires des médicaments ciblés sont plus prévisibles que ceux des médicaments plus anciens. Leurs effets secondaires peuvent également être plus tolérables pour les gens.

La plupart des médicaments ciblés sont administrés par injection juste sous la peau. Certains des effets secondaires les plus courants des médicaments, non seulement pour le rhumatisme psoriasique, mais en général, sont les maux de tête et les problèmes gastro-intestinaux comme les nausées. Étant donné que les médicaments ciblés ne passent pas par le système digestif, les effets secondaires peuvent être plus légers.

L’approche plus ciblée peut perturber l’équilibre du corps un peu moins que les autres médicaments. Nous ne le savons pas avec certitude, cependant.

Plusieurs médicaments ciblés sont déjà approuvés et disponibles pour les patients. Cela a vraiment élargi l’horizon pour les médecins et leurs patients de choisir des traitements qui peuvent mieux contrôler la maladie.