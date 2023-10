Le dupilumab (Dupixent) est un médicament biologique. Il bloque les effets des protéines appelées cytokines produites par le système immunitaire : l’interleukine-4 (IL-4) et l’interleukine-13 (IL-13). Ceux-ci contribuent à l’inflammation, à la réduction de la barrière cutanée et aux démangeaisons sévères de la dermatite atopique. Les bloquer réduit l’inflammation et les démangeaisons.

Ce médicament a transformé le traitement de la dermatite atopique. Même si cela ne fonctionne pas pour tout le monde, pour ceux-là, cela aide et change la vie. Parfois, il commence à fonctionner dès les premières semaines après son démarrage.

L’autre avantage du dupilumab est sa sécurité, notamment chez l’enfant. Les médicaments immunosuppresseurs comme la cyclosporine comportent des risques à long terme comme des lésions rénales et une hypertension artérielle. C’est pourquoi nous devons faire régulièrement des analyses de sang chez les personnes qui prennent ces médicaments.

Avec le dupilumab, nous n’avons pas besoin de faire de tests sanguins. Les seuls effets secondaires sont des réactions à l’insertion de l’aiguille et éventuellement une inflammation de l’œil, qu’un ophtalmologiste peut traiter. Nous pouvons désormais nous sentir plus à l’aise pour traiter les patients en toute sécurité.

Le dupilumab a vraiment changé la donne. Mes patients me racontent à quel point cela a changé leur vie. Certains d’entre eux n’ont pratiquement plus besoin d’utiliser des crèmes épaisses pour contrôler les démangeaisons. Ils peuvent à nouveau faire du sport et aller à des fêtes.