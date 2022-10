Programmes TV de football pour les compétitions de ligue et de coupe

Si vous recherchez les horaires de Soccer TV, nous avons les listes les plus complètes et les plus à jour des endroits où trouver vos équipes de football préférées.

Nous avons organisé les horaires de télévision dans les différentes ligues et compétitions, afin que vous puissiez faire défiler chacune pour les listes les plus précises et les plus fréquemment mises à jour. Notez que les horaires de télévision sont sujets à des changements de programmation de dernière minute, alors assurez-vous de vérifier l’horaire avant de faire vos plans pour regarder le grand match.

En plus des programmes TV ci-dessous, nous proposons une newsletter quotidienne gratuite par e-mail qui comprend les dernières nouvelles de football et les programmes TV.

Jeux de football aujourd’hui :

Le football est certainement un sport qui semble transpirer chaque jour. Les compétitions nationales, intercontinentales et internationales occupent les joueurs tout au long de l’année.

Cependant, il y aura des jours fériés, en particulier entre les saisons de championnat.

Pour une liste complète des jeux d’aujourd’hui, s’il y en a, visitez notre section des jeux à venir.

Programmes TV de football

Parcourez ces programmes télévisés de football ci-dessous pour trouver le prochain match de votre équipe :

• Programme télévisé de la Ligue des champions de l’AFC

• Programme télévisé des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations

• Programme télévisé de la Coupe d’Afrique des Nations

• Programme télévisé de la Primera División argentine

• Programme télévisé de la A-League australienne

• Programme télévisé féminin de la A-League australienne

• Programme télévisé de la Pro League belge

• programme de télévision Brasileirāo

• Programme télévisé des matchs amicaux des clubs

• Programme télévisé de la Ligue des champions de la CONCACAF

• Programme télévisé de la Gold Cup de la CONCACAF

• Programme télévisé de la Ligue des Nations de la CONCACAF

• Programme télévisé du championnat CONCACAF W

• Programme télévisé CONMEBOL Copa América

• Programme télévisé de la Copa América féminine de la CONMEBOL

• Programme télévisé CONMEBOL Copa Libertadores

• Programme télévisé CONMEBOL Copa Sudamericana

• Programme télévisé de la Superliga danoise

• Programme télévisé de l’Eredivisie néerlandaise

• Programme télévisé du championnat d’Angleterre

• Programme télévisé de la FA Cup en anglais

• Programme télévisé de la Coupe de la Ligue anglaise

• Programme télévisé de la Ligue 1 en anglais

• Programme télévisé de la Ligue 2 anglaise

• Programme télévisé de la Premier League anglaise

• Programme télévisé de la Super League féminine anglaise

• Programme TV de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

• Programme télévisé de la Coupe de France française

• Programme télé français D1 Féminin

• Programme TV de la Ligue Un française

• Programme TV Coupe de France Féminine

• Programme télévisé de la 2. Bundesliga allemande

• Programme télévisé de la Bundesliga allemande

• Programme télévisé allemand DFB-Pokal

• Programme télévisé de la Coupe des champions internationale

• Programme télévisé des matchs amicaux internationaux

• Programme télévisé italien de la Coppa Italia

• le programme télévisé de la Serie A italienne

• Programme télévisé de la Coupe des ligues

• Programme télévisé de la Liga MX mexicaine

• Programme télévisé mexicain de la Liga MX Femenil

• Programme télévisé de la MLS

• Programme de télévision NWSL

• Programme télévisé des Jeux olympiques

• Programme télévisé de la Primeira Liga portugaise

• Programme télévisé de la Premier League russe

• Programme télévisé du championnat d’Écosse

• Programme télévisé de la Coupe d’Écosse

• Programme télévisé de la Coupe de la Ligue écossaise

• Programme télévisé de la Premiership écossaise

• Programme télévisé de la coupe She Believes Cup

• Programme télévisé espagnol de la Copa del Rey

• Programme télévisé de la Liga espagnole

• Programme télévisé de la Supercopa espagnole

• Programme télévisé suédois Allsvenskan

• Programme de télévision de la Super Lig turque

• Programme télévisé de l’UEFA Champions League

• Calendrier de l’UEFA Europa Conference League

• Programme TV de l’UEFA Europa League

• Programme télévisé de l’UEFA Nations League

• Programme télévisé du championnat USL

• Programme TV USL League One

• Programme télévisé de l’US Open Cup

• Programme télévisé de la Coupe d’Afrique des Nations féminine

• Programme télévisé de la Ligue des champions féminine

• Le programme télévisé de la Coupe féminine

• Programme télévisé de football féminin

• Programme télévisé de la Coupe du monde féminine

• Programme télévisé des qualifications pour la Coupe du monde féminine

• Programme télévisé de la Coupe du monde

• Programme télévisé des qualifications pour la Coupe du monde

Si vous avez des questions sur les programmes télévisés de football, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

À propos de World Soccer Talk

Dans les programmes télévisés de chacune des ligues de football populaires répertoriées ci-dessus, nous incluons également des liens vers les services de streaming qui diffusent légalement le jeu aux États-Unis.

World Soccer Talk est un trésor d’informations utiles pour les nouveaux et les anciens fans de football. Nous avons créé des guides de comparaison des services de streaming de football populaires ainsi que DirecTV contre DISH pour la télévision par satellite (États-Unis uniquement). Et beaucoup plus.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).