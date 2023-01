Programmes menant à un diplôme en sciences infirmières – Section locale de Shaw

La nouvelle année est une période de réflexion, de croissance et de changement. Alors que nous avançons vers 2023, nous pouvons nous fixer de nouveaux objectifs et de nouvelles intentions. Si vous envisagez une carrière en soins infirmiers, c’est le moment idéal pour faire ce premier pas. La profession infirmière est une profession enrichissante qui offre de nombreuses possibilités de croissance personnelle et professionnelle.

Les programmes de diplôme en soins infirmiers offerts par l’Université Lewis sont adaptés pour répondre aux besoins des infirmières en herbe qui souhaitent poursuivre leur passion dans le domaine de la santé. Les étudiants peuvent choisir parmi plusieurs domaines d’études spécialisés.

Que signifie une carrière d’infirmière?

Cela signifie être compatissant, patient et engagé à aider les autres. Cela signifie également avoir une connaissance approfondie des soins médicaux et la capacité de fournir ces soins dans divers contextes. Les infirmières peuvent travailler dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue durée et les agences de santé à domicile. En tant qu’infirmière, vous pouvez fournir des soins physiques, éduquer les patients sur les conditions médicales et défendre les droits des patients.

À l’Université Lewis, nous souhaitons que vous développiez une approche compatissante et holistique des soins aux patients. Cela signifie traiter les symptômes physiques tout en prenant soin du cœur, de l’esprit et de l’âme. Vous pouvez devenir un excellent professionnel et leader qui peut améliorer les soins de santé.

Peu importe le type de soins infirmiers que vous pratiquez, les récompenses sont nombreuses. Les soins infirmiers procurent un sens du but et de l’accomplissement lorsque vous aidez ceux qui en ont besoin. C’est aussi une carrière qui permet d’apprendre et d’évoluer professionnellement.

Devenir infirmière diplômée de l’Université Lewis peut être le début d’un voyage significatif qui façonnera votre avenir. Notre programme offre des instructions pratiques, une expérience du monde réel et des professeurs de soutien pour vous aider à réussir.

À l’Université Lewis, les programmes menant à un diplôme en sciences infirmières sont conçus dans un souci de flexibilité. Notre faculté s’engage à aider les étudiants à atteindre leurs objectifs dans un environnement favorable et attentionné.

Vous avez le potentiel de faire une différence dans la vie des gens en tant qu’infirmière. Cette nouvelle année est votre chance de vous lancer dans ce cheminement de carrière enrichissant. Faites le premier pas aujourd’hui et découvrez comment l’Université Lewis peut vous aider à devenir un professionnel des soins infirmiers.

