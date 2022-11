Programmes jeunesse de novembre à la bibliothèque de Yorkville – Shaw Local

La bibliothèque publique de Yorkville a annoncé les prochains programmes jeunesse suivants.

Aventure en salle d’évasion : An Escape Adventure sera disponible dès le mois de novembre. Utilisez les indices pour ouvrir les boîtes et pardonnez la dinde de Thanksgiving. Communiquez avec le Service à la jeunesse pour un rendez-vous au 630-553-4354 poste 108 ou passez nous voir.

Heure du conte : Tous les vendredis à 10 h 30. Cette heure du conte a lieu dans l’espace enfants de la bibliothèque. Un bénévole des Amis de la Bibliothèque est le lecteur spécial.

impression en 3D: Leah English fournit un tutoriel étape par étape sur la façon d’utiliser Tinkercad. Tinkercad est un outil de conception CAO 3D facile à utiliser, où vous pouvez créer un objet que nous pouvons imprimer sur notre imprimante 3D. Consultez la chaîne YouTube de la bibliothèque, suivez les étapes pour créer votre propre pièce imprimée en 3D. Les impressions coûtent 0,20 $ par gramme. Soumettez vos créations à jweiss@yorkville.lib.il.us.

TAG- Groupe consultatif pour adolescents : Le mardi 15 novembre, de 14 h 45 à 15 h 45 Des adolescents de la 8e à la 12e année se réunissent pour partager des idées sur l’espace ados à la bibliothèque et sur la façon de subvenir aux besoins de Yorkville. Ils aident à créer et à planifier des programmes. Ce groupe a également la possibilité de gagner des heures de bénévolat. Une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de s’amuser et de rire.

Tout-petits et tout-petits : Mercredi 23 novembre, 10 h 30 Joignez-vous à nous pour des chansons, des histoires et de la danse. Votre enfant recevra un bricolage à faire à la maison. Inscrivez-vous à cet événement sur le site Web YPL sous Calendrier des événements.

Heure du conte en espagnol sur Facebook : Mercredi 23 novembre, 10 h sur la page Facebook YPL. Rejoignez Señora Katalina sur la page Facebook de la bibliothèque publique de Yorkville pour l’heure du conte en espagnol. Ceci est enregistré pour votre commodité.

Centres d’alphabétisation : mardi 15 nov. – jeudi 17 nov., 9 h à 18 h; Vendredi 18 nov., 9 h à 14 h Pour les 3-6 ans. Arrêtez-vous pour faire l’expérience d’une opportunité guidée par les parents pour un enseignement pratique de l’alphabétisation. Les centres d’alphabétisation sont conçus pour donner aux enfants de nombreuses occasions de pratiquer les compétences très importantes que sont l’écoute, la lecture, l’écriture et la parole.

Heure du conte du Little Fox Clubhouse : Mardi 15 novembre, 11 h Rejoignez Mme Jennette pour l’heure du conte au Little Fox Clubhouse, 2645 N. Bridge St., Yorkville, puis restez et jouez.

Club de lecture Harry Potter : Jeudi 17 novembre, de 16 h 30 à 17 h 30 Salut les moldus, le club de lecture Harry Potter est de retour. Rejoignez Mackenzie chaque mois pour une discussion magique sur chaque livre de la série. Lisez « Harry Potter et la chambre des secrets » pour la réunion du 17 novembre. Le groupe discutera du livre et participera à des activités amusantes. Il y aura une fête Harry Potter après l’achèvement du dernier livre. Inscrivez-vous sur le site Web de YPL sous Calendrier des événements. L’espace est limité.

Lire avec les pattes : Samedi 19 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30. Les enfants peuvent venir à la bibliothèque, choisir un livre et lire à un ami poilu. Tous les chiens de thérapie et maîtres-chiens ont été certifiés par un organisme accrédité. Ce programme a été conçu à l’origine parce que les enfants ressentent moins de pression pour lire à un chien qu’à un adulte ; c’était donc censé être un moyen d’aider les lecteurs en difficulté ou même simplement d’encourager la lecture. Il est ouvert à tous les niveaux de lecteurs et de non-lecteurs. Contactez la bibliothèque au 630-553-4354 ext. 108 pour votre tranche horaire de 15 minutes. L’espace est limité.

Fabrication de cartes pour adolescents : Le mardi 22 novembre, de 14 h 45 à 15 h 45 Nous fabriquons des cartes de souhaits qui seront distribuées aux résidents de Yorkville’s Heritage Woods et Cedarhurst. Vous pouvez égayer la journée de quelqu’un tout en gagnant des heures de bénévolat. Inscrivez-vous sur le site YPL.

Club de lecture YA : Le mardi 29 novembre, de 16 h à 16 h 30, Mackenzie dirigera le groupe dans une discussion sur le livre de ce mois-ci. Le livre est disponible pour le ramassage à partir du 8 novembre au bureau du service jeunesse. L’inscription est obligatoire.

Explorateurs scientifiques 4-H : Mardi 29 nov., 16 h 30 à 17 h. Pour les 5 à 8 ans. Dans les 4-H, vous apprenez en faisant, vous amusez et développez d’importantes compétences de vie. Cet atelier est axé sur la génétique. Les élèves discuteront et découvriront l’ADN, puis créeront un bracelet pour renforcer ce qu’ils ont appris. L’inscription est obligatoire.

• La bibliothèque publique de Yorkville est située au 902 Game Farm Road à Yorkville. La bibliothèque offre maintenant l’inscription en ligne au yorkville.lib.il.us/. Utilisez l’inscription en ligne pour inscrire votre enfant aux programmes. La bibliothèque publique de Yorkville offre de nouvelles heures d’ouverture régulières. La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. Un service de trottoir est disponible pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 630-553-4354, visitez yorkville.lib.il.us ou consultez la page Facebook de la bibliothèque ou Twitter à Yorkvillekidsread.