Programmes historiques Richmond-Burton, Marian Central se rencontreront en ouverture de 2023 – Shaw Local

La dernière fois que Richmond-Burton et Marian Central sont entrés ensemble sur un terrain de football, c’était en 1988 et ils étaient dirigés par les entraîneurs légendaires J. Randy Hofman (Richmond-Burton) et Don Penza (Marian).

Pour les deux prochaines saisons, les deux programmes scolaires plus petits les plus réussis de la région ouvriront la saison l’un contre l’autre, au Marian’s George Harding Field le vendredi 25 août cette saison et au RB l’année prochaine.

RB avait une fiche de 10-1, perdant en quarts de finale des séries éliminatoires de classe 4A contre Providence la saison dernière. Marian avait une fiche de 3-6 contre un calendrier indépendant exigeant.

Les Hurricanes pourraient avoir une petite pause alors qu’ils débuteront à la Chicagoland Christian Conference cet automne. Dans le passé, Marian faisait partie de la Conférence catholique de la banlieue Est avec des pouvoirs traditionnels comme Marist, Nazareth, Joliet Catholic, Benet Academy et Niles Notre Dame.

Mais au cours de la semaine 1, Marian verra l’un des meilleurs programmes de classe 4A de l’État au cours des cinq dernières années. RB a remporté le championnat d’État de classe 4A 2019, a atteint les demi-finales en 2018 et 2021 et les quarts de finale la saison dernière.

L’entraîneur-chef de Marian Central, Liam Kirwan, lors d’un entraînement de football à 7 contre 7 qui s’est tenu l’été dernier. Kirwan entame sa deuxième saison en tant qu’entraîneur-chef. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

L’équipe 2020 de l’entraîneur des Rockets Mike Noll était chargée de faire une course à répétition, mais la pandémie de COVID-19 a poussé cette saison au printemps suivant sans éliminatoires.

Marian a remporté quatre championnats d’État de classe 2A dans les années 1980, trois sous Penza et un sous Steve Patton. Les Hurricanes ont éliminé RB des séries éliminatoires pendant cinq saisons consécutives (1984-88).

RB a remporté le titre d’État de classe 2A en 1992, juste après que l’IHSA a institué une règle qui a fait monter les écoles privées d’une classe en séries éliminatoires.

« Pour moi, c’était une évidence », a déclaré l’entraîneur des Hurricanes Liam Kirwan à propos de la confrontation avec RB. « Je veux affronter au moins une équipe locale dans le calendrier hors conférence chaque année, et affronter une équipe du calibre de R-B est un excellent test pour nos enfants.

«Je veux que nos enfants soient mis au défi, donc c’était un bon choix. L’entraîneur Noll et moi sommes très excités par le match. Nous pensons que nous aurons de grandes foules et de bonnes ambiances de jour de match au cours des deux prochaines saisons.

Noll, dont l’équipe a parcouru 187 miles jusqu’à Menominee, Michigan pour un match de la semaine 2 la saison dernière, a également souligné qu’il serait agréable de ne pas avoir à voyager loin.

« Il y a une histoire de football positive entre les écoles », a déclaré Noll. « Ce sera une belle mise à jour dans notre calendrier, ils seront très bons. »

Marian aura le quart-arrière du nord de l’Iowa Cale McThenia qui lancera au receveur large lié à Clemson Christian Bentancur, ainsi que plusieurs autres joueurs clés de retour.

Noll et Kirwan ont partagé une connaissance en Sean Batti, un diplômé de Glenbrook South qui a entraîné le personnel de Noll dans cette école. Lorsque Batti a quitté South, il a déménagé à Loyola, où il a rencontré Kirwan, qui faisait partie du personnel de l’entraîneur de football Johnn Holecek.

Marian affrontera plus tard Aurora Christian, Bishop McNamara, Chicago Christian, Chicago Hope, Christ the King, St. Edward et Wheaton Academy lors de sa première saison CCC. Timothy Christian sera également membre de cette ligue dans des sports autres que le football.