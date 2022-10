Programmes de la bibliothèque publique de Plano – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025.

Programmes adultes

Service d’assistance technologique : Samedi 22 octobre, de 11 h à 13 h Une occasion sans rendez-vous de rencontrer l’expert en technologie Robert Mitilieri. Il répondra aux questions que vous pourriez avoir sur votre ordinateur, votre téléphone portable, votre tablette ou votre liseuse. Apportez votre appareil avec vous pour la meilleure expérience. Aucune inscription requise.

Groupe d’écrivains : Les jeudis 27 oct. et 10 nov., de 18 h 30 à 20 h en personne ou via Zoom. Rejoignez d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. Tenu dans la salle de réunion du niveau inférieur. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Kits d’artisanat à emporter : Disponible le mardi 1er novembre, couronne d’automne. Kits de bricolage gratuits disponibles pour les adultes et les lycéens. Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Cours de fabrication de cartes : Jeudi 3 nov., 18 h 30 à 20 h, automne. Jennifer Boring vous apprendra comment créer cinq cartes faites à la main en utilisant des techniques simples et des embellissements qui amélioreront votre projet fini. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux lycéens, adultes et étudiants de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Les frais de 5 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Thé de Noël : Dimanche 5 décembre, 13 h Un déjeuner léger composé d’entrées délicates, de savoureux sandwichs, de délicieux desserts et d’un thé douillet sera servi. Des animations seront proposées. Cet événement s’adresse aux adultes et aux enfants de 10 ans et plus. Les billets coûtent 10 $ chacun et seront en vente à la caisse à partir du 5 novembre. Les billets devraient se vendre rapidement.

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 12 novembre, de 10 h 30 à midi. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jackandceil@att.net ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise. Rendez-vous dans la salle de réunion du niveau inférieur.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Programmes jeunesse

Temps de rime : Les mercredis, de 10 h 30 à 11 h ou de 18 h à 18 h 30. 26 oct. et 2, 9, 16 nov.. Pour les bébés jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. Cette heure du conte lapsit comprend des comptines d’action, des jeux de doigts, des chansons, des activités de mouvement, une histoire simple et du temps de lecture parent-enfant. La participation active des adultes fait partie intégrante de ce programme. Apportez une couverture pour que votre famille puisse s’asseoir. Enregistrement requis.

Heure du conte préscolaire : Les lundis, de 10 h 30 à 11 h 10, les 24, 31 oct. et 7, 14 nov.. Pour les 3-6 ans autonomes, sans adulte. Comprend des histoires simples, de la musique, des activités de mouvement et un bricolage simple. Les parents doivent rester dans la bibliothèque pour enfants pendant le programme. Enregistrement requis.

Créer la science à la bibliothèque : Lundi 24 oct., 18 h à 18 h 45 Construis une galaxie dans une bouteille. Vous créerez votre propre bouteille de découverte, découvrirez les galaxies et explorerez la taille réelle de notre univers. Pour les étudiants indépendants de la maternelle à la 8e année. Enregistrement requis.

Ça a l’air amusant : Mardi 1er novembre, de 10 h 30 à 11 h 15 ou de 18 h à 18 h 45 Explorez les sons des lettres et les compétences de préparation à l’écriture manuscrite de manière amusante, interactive et multisensorielle. Il y aura une variété de stations phonétiques pour une exploration à son rythme axée sur des sons de lettres différents de ceux des sessions d’été. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte. Enregistrement requis.

Pizzas et Pages : Mardi 8 nov. ou jeudi 10 nov., de 17 h à 17 h 45 Nous lirons tous le même livre avant la réunion, en parlerons et mangerons de la pizza. Wedgie & Gizmo de Selfors seront discutés. Rejoignez-nous en personne ou sur Zoom. Enregistrement requis.