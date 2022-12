Programmes à venir de la bibliothèque de Plano – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025. La bibliothèque sera fermée les 24, 26, 31 décembre et le 2 janvier.

Programmes adultes

Heures d’ouverture du bureau itinérant de la sénatrice Sue Rezin : Mardi 20 décembre, de 11 h à 14 h. Un représentant du bureau de la sénatrice Sue Rezin sera là pour aider les électeurs à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés avec tout organisme ou programme du gouvernement de l’État. Aucune inscription requise.

Cours de fabrication de cartes – Carte de Noël : Le mardi 20 décembre, de 18 h 30 à 20 h. Jennifer Boring vous apprendra à fabriquer cinq cartes faites à la main en utilisant des techniques simples et des embellissements qui amélioreront votre projet fini. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux adultes, lycéens et étudiants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte. Les frais de 5 $ doivent être payés au moment de l’inscription.

Club de lecture: Mercredi 21 décembre, de 15 h 30 à 16 h 30. Des livres sur le thème des Fêtes seront discutés. Le livre de janvier sera “The Last Chance Library” de Freya Sampson. Ce groupe lit une variété de genres. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à tout moment.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Programmes jeunesse

Ninjas de la bibliothèque : Lundi 19 déc., 18 h à 18 h 45 Vous avez toujours rêvé d’être un ninja ? Nous allons pratiquer nos compétences de ninja furtif et créer de l’équipement Ninja secret. Habillez-vous avec des vêtements confortables pour pouvoir ramper et vous faufiler. Pour les étudiants indépendants de la maternelle à la 5e année. Enregistrement requis.