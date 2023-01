Programmes à venir de la bibliothèque de Plano en janvier 2023 – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025. La bibliothèque sera fermée le 31 décembre et le 2 janvier.

Programmes adultes

Artisanat à emporter : Mardi 3 janvier. Le projet de janvier est un panneau de bienvenue en bois suspendu sur le thème de l’hiver. Chaque kit comprend le panneau suspendu, les peintures, les flocons de neige en bois et la colle. Ces trousses gratuites sont offertes aux adultes et aux élèves du secondaire selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Rencontre des familles de l’école à la maison : Les mardis 10 et 24 janv., de 10 h 30 à 11 h 30, salle de réunion. Pour les parents qui font l’école à la maison. Les enfants (tous âges) et les adolescents sont les bienvenus. Aucune inscription requise. Rencontrez d’autres familles homeschool dans un cadre décontracté. Il y aura des jouets et des jeux dans la salle de réunion pour que les enfants puissent en profiter. Ce n’est pas un programme de dépôt; parents et enfants restent ensemble.

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 14 janvier, de 10 h 30 à midi, salle de réunion. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jackandceil@att.net ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise.

Heures d’ouverture du bureau itinérant de la sénatrice Sue Rezin : Mardi 17 janv., 11 h à 14 h, hall. Un représentant du bureau de la sénatrice Sue Rezin sera là pour aider les électeurs à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés avec tout organisme ou programme gouvernemental de l’État. Aucune inscription requise.

Club de lecture: Mercredi 18 janvier, de 15 h 30 à 16 h 30, Diana Hastings Board Room. “La bibliothèque de la dernière chance” de Freya Sampson sera discutée. Ce groupe lit une variété de genres. Des livres sont disponibles à la caisse. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus à tout moment.

Peindre avec Petite Palette : Lundi 23 janvier, de 18 h à 20 h, salle de réunion. Trouvez votre artiste intérieur et amusez-vous en même temps. Michelle Shepard dirigera la classe dans la création d’une peinture à l’acrylique sur toile. Vous repartirez avec une œuvre d’art achevée. Chaque mois mettra en vedette une peinture différente, qui sera annoncée plus près de la date du cours. Ouvert aux lycéens et adultes. Les frais de 15 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Cours de fabrication de cartes : Le mardi 24 janvier, de 18 h 30 à 20 h. Jennifer Boring vous apprendra à fabriquer cinq cartes faites à la main à l’aide de techniques simples et d’embellissements qui amélioreront votre projet fini. Ce mois-ci, c’est Birdhouse Flip Cards. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux lycéens, adultes et étudiants de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Les frais de 5 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Programmes jeunesse

Rats de bibliothèque : Lundi 16 janv., 17 h à 17 h 45 Pour les élèves indépendants de la maternelle à la 3e année. Rejoignez-nous pour bricoler, parler de nos livres préférés et choisir de nouveaux livres passionnants à lire pour le mois prochain. Ce programme s’adresse à tous, à ceux qui aiment entendre des histoires, à ceux qui commencent à lire et à ceux qui sont des lecteurs indépendants. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire.

Pizzas et Pages : Mardi 17 janvier ou jeudi 19 janvier de 17 h à 17 h 45 Pour les élèves de la 3e à la 5e année. En personne ou via Zoom. Nous lirons tous le même livre avant la réunion, en parlerons et mangerons une pizza ! “Ban This Book” d’Alan Gratz sera discuté. Enregistrement requis.