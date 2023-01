Programmes à venir à la bibliothèque de Plano – Shaw Local

La bibliothèque communautaire de Plano a annoncé les programmes à venir. La bibliothèque se trouve au 15 W. North St. à Plano. Pour plus d’informations, appelez le 630-552-2030 ou visitez bibliothèqueplan.info. Pour vous inscrire aux programmes jeunesse, composez le 630-552-2025.

Programmes adultes

Peindre avec Petite Palette : Lundi 23 janvier, de 18 h à 20 h, salle de réunion. Trouvez votre artiste intérieur et amusez-vous en même temps. Michelle Shepard dirigera la classe dans la création d’une peinture à l’acrylique sur toile. Vous repartirez avec une œuvre d’art achevée. Chaque mois mettra en vedette une peinture différente, qui sera annoncée plus près de la date du cours. Ouvert aux lycéens et adultes. Les frais de 15 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Rencontre des familles de l’école à la maison : Mardi 24 janvier, 10 h 30 à 11 h 30, salle de réunion. Pour les parents qui font l’école à la maison. Les enfants (tous âges) et les adolescents sont les bienvenus. Aucune inscription requise. Rencontrez d’autres familles homeschool dans un cadre décontracté. Il y aura des jouets et des jeux dans la salle de réunion pour que les enfants puissent en profiter. Ce n’est pas un programme de dépôt; parents et enfants restent ensemble.

Cours de fabrication de cartes : Le mardi 24 janvier, de 18 h 30 à 20 h. Jennifer Boring vous apprendra à fabriquer cinq cartes faites à la main à l’aide de techniques simples et d’embellissements qui amélioreront votre projet fini. Ce mois-ci, c’est Birdhouse Flip Cards. Toutes les fournitures fournies, y compris les enveloppes. Ouvert aux lycéens, adultes et étudiants de 10 ans et plus accompagnés d’un adulte. Les frais de 5 $ pour chaque classe doivent être payés au moment de l’inscription. Appelez le 630-552-2009 pour vous inscrire.

Groupe d’écrivains : Les jeudis 26 janv. et 9 fév., de 18 h 30 à 20 h, salle de réunion. En personne ou via Zoom. Venez rejoindre d’autres écrivains pour discuter de votre travail. Ouvert aux adultes et lycéens. Aucune inscription requise. ID de réunion Zoom : 988 2555 0591 Code d’accès : 048559

Groupe Tricot & Crochet : Les jeudis, de 10h à 12h, via Zoom. Ce groupe informel travaille sur ses propres projets, discute des types et des couleurs de fil et s’entraide avec des modèles nouveaux ou délicats. Aucune inscription requise. Le lien de la réunion Zoom est disponible sur la page Programmes du site Web de la bibliothèque.

Artisanat à emporter : Disponible le mercredi 1er février. Kits de bricolage gratuits pour adultes et élèves du secondaire, disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks.

Une nouvelle vie pour les vieux sacs : Samedi 11 février, de 10 h 30 à midi, salle de réunion. Aidez à transformer les sacs à provisions en plastique en tapis de sol pour les sans-abri. Pour plus d’informations, contactez Ceil Carey à jackandceil@att.net ou au 708-846-1704. Aucune inscription requise.

Programmes jeunesse

Créer la science à la bibliothèque : Lundi 30 janv., 18 h à 19 h Joignez-vous à nous pour découvrir la neige. Nous allons créer de la fausse neige, découvrir les différents types de neige et fabriquer des flocons de neige en papier. Venez habillé pour un plaisir désordonné. Il s’agit d’un programme intérieur, sans vraie neige. Pour les étudiants indépendants de la maternelle à la 8e année. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire.

Heure du conte en pyjama préscolaire : Mercredi 1er février, de 18 h à 18 h 45 Enfilez votre pyjama, attrapez votre couverture et rejoignez-nous pour certaines de nos histoires préscolaires préférées, des chansons et un bricolage. Pour les 3, 4 et 5 ans accompagnés de leur famille. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire.

Pizzas et Pages : Mardi 7 février, de 17 h à 17 h 45 Nous lirons tous le même livre avant la réunion, en parlerons et mangerons de la pizza! “Amari and the Night Brothers” de BB Alston sera discuté. Enregistrement requis.

Heure du conte préscolaire Session 1 : Les lundis 6, 13, 20, 27 fév., 6, 13 mars, de 10 h 30 à 11 h 10 Pour les 3-6 ans autonomes, sans adulte. Comprend des histoires simples, de la musique, des activités de mouvement et un bricolage simple. Les parents doivent rester dans la bibliothèque pour enfants pendant le programme. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire.

Rhyme Time Session 1 : 8, 15, 22 fév., 1er, 8, 15 mars, 10 h 30 à 11 h ou 18 h à 18 h 30 Pour les bébés jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. Cette heure du conte lapsit comprend des comptines d’action, des jeux de doigts, des chansons, des activités de mouvement, une histoire simple et un temps de lecture parent-enfant. La participation active des adultes fait partie intégrante de ce programme. Enregistrement requis. Appelez le 630-552-2025 pour vous inscrire.