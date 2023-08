Programme Vitesse TV pour les téléspectateurs américains

Utilisez notre programme Vitesse TV pour regarder les matchs de l’un des plus anciens clubs des Pays-Bas.

Le SBV Vitesse Arnhem est le deuxième plus ancien club professionnel des Pays-Bas encore existant.

Programme TV Vitesse et liens de diffusion en continu

Vitesse à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 03 septembre 22 h 45 HE Vitesse Arnhem contre AZ Alkmaar ( Eredivisie néerlandaise )



Fondé: 1892

Stade: GelreDôme

Directeur: Philippe Cocu

Meilleur classement néerlandais dans l’élite : Finaliste (six fois)

Titres de la Coupe des Pays-Bas : 1 (2017)

Où puis-je regarder le match Vitesse ?

L’Eredivisie diffuse certains matchs sur ESPN+ aux États-Unis. Tous les matchs ne sont pas affichés, mais Vitesse figure fréquemment dans les jeux mis en avant.

Les tournois des clubs de l’UEFA tels que la Ligue des champions et la Ligue Europa sont diffusés en direct sur Paramount+.

Pour regarder les matchs de l’UEFA en espagnol, consultez Univision, TUDN et UniMás à la télévision et ViX pour le streaming.

Regardez Vitesse sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup et plus S’inscrire

Histoire de Vitesse

Vitesse a été fondée en 1892, ce qui en fait le deuxième plus ancien club professionnel encore existant aux Pays-Bas. Seul le Sparta Rotterdam est plus âgé (1888). Cependant, la genèse de Vitesse est même antérieure à cela. « Arnhemsche cricket- en voetbalvereeniging Vitesse » a été créé en 1887. « Vitesse » signifie « vitesse » en français. Le club a été dissous en 1891 lorsqu’un vélodrome a été construit sur le terrain où l’on jouait au cricket.

L’équipe a été reformée en 1892, sous le nom de « Arnhemse Voetbal en Cricketclub Vitesse », jouant au football pendant l’intersaison de cricket d’hiver. En 1894, le club ne jouait plus au cricket.

Plusieurs fois vainqueur de sa ligue régionale dans les premières années, Vitesse s’est incliné à six reprises en finale du championnat national. Ces finalistes, tous antérieurs à 1915, restent à ce jour le plus haut classement de Vitesse en championnat.

Le terrain de l’équipe et le club-house ont été totalement détruits par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ont été reconstruits après la guerre.

En 1984, le club s’est scindé entre professionnels et amateurs, créant le Stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem professionnel que nous connaissons aujourd’hui, et le club amateur Vitesse 1892, qui a fermé ses portes en 2009.

La seule réalisation majeure du club à ce jour est de remporter la Coupe KNVB 2017, contre l’AZ par un score de 2-0.

Le GelreDome accueille les matchs à domicile de Vitesse et accueille 21 000 supporters. Il se distingue par le fait qu’il s’agit du premier stade au monde doté d’un terrain rétractable et du deuxième stade d’Europe à disposer d’un toit rétractable. Trois matches de l’Euro 2000 ont été disputés sur place.

Ne manquez aucun match de Vitesse

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).